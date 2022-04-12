超過30年的初夏風物詩！150條鯉魚旗在宮崎縣都南市青竹上游泳
【旅奇傳媒/日本部報導】日本四季分明，不同季節總有不同代表象徵的風景物件出現，稱為「風物詩」。宮崎縣都南市的庄內川堤防從1988年開始，總會飄揚著繽紛多彩的鯉魚旗，在春風吹拂下祈求著在地孩童的健康成長，至今已超過30年，是當地最受矚目的初夏風物詩。
這是由都城市商工會青年部所企劃，今年共有150條鯉魚旗在30枝青竹上飛舞，鯉魚旗布面上都寫著孩童的姓名和出生年月日為他們祈願健康，採事前申請。今年的掛旗時間從4月4日至5月7日，期間吸引大批人潮前來觀賞，極具地方觀光推進成效。
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