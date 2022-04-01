來去日本福岡住公園！睡夢幻球型帳篷、享受文青風大浴場

與豪華露營常見的星空帳不同，「INN THE PARK 福岡」主打高約2層樓的球型帳篷，內部空間也精心設計。 圖：株式会社インザパーク／來源

【旅奇傳媒/編輯-張語柔】下趟飛福岡光住飯店已經不夠看，當然要去住「公園」！2022年3／15正式開幕的「INN THE PARK 福岡」是設立於福岡海中道海濱公園內的住宿設施，同時也是日本首個主打能「住」，強調公園就是觀光目的地，以及實踐了「公園旅遊」的公園。

▲夢幻球型帳篷晚上就像寶石般，兼具住宿與藝術之美。 圖：株式会社インザパーク／來源

境內擁有看點十足的6公尺球型帳篷以及豪華露營帳、臨海私人小屋、豪華套房等不同類型客房，餐廳主打使用當地食材入菜，中午是提供輕食的小食堂，晚上則搖身一變成為能品嘗法國料理的豪華餐廳，此外也能體驗烤肉、享受咖啡廳等。

▲喜歡無敵海景，推薦能選擇私人小屋度過時光。 圖：株式会社インザパーク／來源

▲公園擁有設備完善的餐廳，半開放用餐區能夠在自然美景環繞下享用美食。 圖：株式会社インザパーク／來源

好奇在公園內怎麼洗澡嗎？別擔心，以「錢湯」為靈感打造的大浴場不僅外觀文青感十足，裡面空間也是超讚超舒適！根據住宿房型不同，餐廳用餐1泊2食每人每晚20,000日圓起；戶外用餐區則為每人每晚15,000日圓起。

▲部份套房內具備衛浴設施，住客也能選擇使用大浴場。 圖：株式会社インザパーク／來源

▲大浴場內部空間明亮潔淨，還能眺望博多灣美景。 圖：株式会社インザパーク／來源

INN THE PARK 福岡

交通：JR海之中道站下，於公園內徒步15分。

地址：福岡縣福岡市東區西戶崎18-26（海之中道海濱公園內）

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