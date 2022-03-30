瀨戶內「島波海道」新玩法 單車、海上計程車跳島遊

島波海道最負盛名的賞櫻秘景「開山公園」。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

【旅奇傳媒/記者-黃千珮】四國，被《寂寞星球》選為2022年必訪「十大旅行目的地之一」，也是日本唯一入榜的地區，本週即將迎來櫻花季。而被譽為「自行車好手聖地」，此生必訪的世界最美自行車道「島波海道」串起瀨戶內海上的9座橋樑及6座島嶼，連結四國愛媛與廣島縣，正適合疫情解封後規劃遠離人潮聚集、可利用自行車搭配海上計程車移動，來趟深度旅程。

▲島波海道海上計程車有專屬港口。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

島波海道正中央的大三島，就有以單車為主題的複合設施WAKKA，從立槳SUP玩無人島、摘採瀨戶內特產柑橘到兔子島大久野島上岸……等，提供近30種體驗島波海道的新玩法。備受注目的亮點是擁有專屬海上計程車，最多能搭載5輛自行車，台幣約三千起直接包船，可搭配騎乘路線，前往島波海道沿途島嶼，讓跳島移動更輕鬆。

▲海上計程車短程路線從多多羅大橋下方欣賞不同風景。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

每人2,000日幣起就能搭乘遊艇式海上計程車，最推薦的是能欣賞多多羅大橋與各島的短程路線，自大三島專屬港口出發，船隻會航行穿過多多羅大橋下，環繞內海全程約20分鐘，從海面能感受到截然不同的風景。

▲利用海上計程車搭配單車，跳島更輕鬆。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

若想體驗單車跳島，也有CYCLE+CRUISE的路線一次玩愛媛大三島與廣島生口島，全程約10~22公里，推薦逆時鐘玩法。

▲騎乘在多多羅大橋上觀海。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

自大三島出發騎乘單車，經多多羅大橋至日本檸檬產量最多的生口島，沿路可看到沙灘、檸檬田與海景相映襯，接著駛入復古風濃濃的汐町商店街休息享用午餐，最後從瀨戶田港直接搭海上計程車回到大三島專屬港口。

▲島波海道沿線有許多柑橘果園可體驗採果。 圖：愛媛縣觀光國際課／提供

▲大三島上單車主題複合設施WAKKA提供海上計程車出航。 圖：Specialized Japan G.K.／提供

2020年春天才開幕的單車主題設施WAKKA結合住宿、咖啡館、單車租借站，也提供單車保養維修與免費休息空間。房間則有小木屋、帳篷與上下舖床位的選擇，部分房間還能將愛車帶入，正適合單車好手們的島波海道之旅。

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