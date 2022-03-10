每一杯都好想收藏！ 有田燒瓷器變身「杯酒」太美了 送禮超體面

【旅奇傳媒/日本部報導】瓷器只能拿來當作擺飾品？看看有田燒杯酒 「NOMANNE」絕對能顛覆你對它的既有印象！源自伊萬里百年酒藏「古伊萬里酒造」的有田燒杯酒「NOMANNE」時隔16年推出2款新樣式「櫻錦」、「変わりだるま（暫譯：變身不倒翁）」，繼2月15日於SAGA BAR線上購物網開放預購後，3月1日起也在九州佐賀國際機場紀念品店「sagair」先行販售，匠心獨具的設計，不但送禮體面，買來收藏也很值得，讓人看了迫不及待想衝佐賀買一波！

▌新款有田燒杯酒組

古伊萬里酒造藏元「前田家」睽違十多年的新企畫，特別從代代相傳的器皿中選定「櫻錦」、「變身不倒翁」，經由有田燒彩繪師的巧手，重現在圓柱形的有田燒杯酒上。目前以二合一組合方式販售，每組5,500日圓（含稅）。

「櫻錦」上繪有日本自古以來便為人熟悉的「櫻花」以及以鹿身上的白斑為雛型、象徵子孫繁榮的「鹿之子斑」，盡顯高貴典雅。「變身不倒翁」則繪有各種可愛又討喜的不倒翁，依照顏色的不同各有涵義，紅色是除魔、綠色是健康、白色則是目標達成，別具巧思。

▲新款有田燒杯酒組「櫻錦」、「變身不倒翁」。 圖：佐賀縣產品流通設計公社／提供

▌實用兼具美學創意的伴手禮選擇

有田燒杯酒「NOMANNE」是以日本代表瓷器「有田燒」為容器的人氣伴手禮，裡頭裝有純米酒，曾在日本國土交通省主辦的「魅力日本伴手禮競賽食品部門」中獲得銅獎。180ml的輕巧容量不但能讓旅人淺嚐日本好酒的美味，喝完還可以拿來當作杯子、花瓶、筆筒、擺飾使用，功能相當多元！

▲有田燒杯酒可拿來插花或是當作筆筒，為生活增添一抹質感。 圖：佐賀縣產品流通設計公社／提供

《提醒：飲酒過量，有礙身心健康；未成年請勿飲酒。》

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