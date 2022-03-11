7大春日賞櫻、賞花景點！　長崎縣必看「櫻花名所」 百花爭妍令人驚豔

大村公園是長崎縣最知名的賞櫻景點之一。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】日本氣象株式會社日前發表最新的2022年櫻花開花預測，九州的開花日與往年相差不遠，約落在3月20日前後。長崎縣的櫻花賞花期依地點不同，從3月中旬至4月中旬為止，都有機會一睹櫻花嬌態。縣內除了擁有櫻花名所百選的大村公園外，還有許多充滿特色的賞櫻景點，在賞花之餘也能體驗長崎魅力。

■大村市｜大村公園

大村公園同時是日本櫻花名所百選及日本歷史公園百選之一，為長崎縣首屈一指的賞花景點。這裡有超過2000株以上的櫻花，將公園內妝點得如詩如畫。當地獨有的櫻花品種「大村櫻」更是必看亮點，每朵櫻花的花瓣最少有60片，最多可達200片，因此盛開時就像一朵粉紅的迷你繡球花，極為可愛。大村櫻的花期則是接在染井吉野櫻之後開花。大村公園為原本的玖島城遺跡，能欣賞到櫻花與石牆、板敷櫓相映的和風美景，還有長長的櫻花隧道等，每年吸引許多遊客前往體驗春日風光。

▲大村公園的櫻花隧道也是不能錯過的打卡美景。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■長崎市｜風頭公園

風頭公園位於地勢較高的山丘上，從這裡能夠俯瞰長崎港風景。春天時有約350株染井吉野櫻盛開，夜間燈籠映照出的夜櫻搭配長崎夜景，有別於白天的不同風情。最具代表性的風景便是以粉紅色的櫻花林為背景，雙手抱胸眺望遠方的坂本龍馬銅像，搭配藍天白雲格外意氣風發。

▲以櫻花為背景的坂本龍馬像為風頭公園的代表性風景。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■西海市｜西海橋公園

從西海橋公園內的展望台可遠眺新舊兩座西海橋並列的風景，橋下則是日本數一數二的急潮，在每年春秋潮差最大的時候，可以欣賞到壯觀的漩渦景象。西海橋附近約有1,000株櫻花，除了淺粉色的染井吉野櫻外，還有白色花朵的大島櫻。此外，公園境內也有整備良好的散步道及兒童遊具等設施。

▲紅藍兩色的新舊西海橋、櫻花與漩渦都是此地必看景色。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■島原市｜島原城

島原城為日本百名城之一，有將近400年的歷史，沿著護城河周邊約有250棵以上的染井吉野櫻，盛開時的粉嫩櫻花與古城相映成趣，吸引了許多攝影愛好者前來拍照。島原城周邊也有武家屋敷等充滿歷史風情的建築與景點，推薦租借和服的「袴」，體驗彷彿穿越時空到過去的賞櫻樂趣。

▲島原城下町能體驗在古城及武士宅邸賞櫻的樂趣。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■平戶市｜龜岡公園

龜岡公園位於平戶城跡內，是利用二之丸遺跡整修而成的公園，從這裡就能眺望到天守閣以及各個櫓。公園內的龜岡神社為國家登錄的有形文化財，境內約有900株櫻花樹，每年春天都吸引許多市民及遊客前來賞花。其中最特別的是開花後，花朵裡還有花苞，會再一次盛開的櫻花品種「平戶二度開花櫻（ヒラドニドザキサクラ）」。

▲龜岡公園中的平戶二度開花櫻讓賞櫻的樂趣及時間加倍。 圖：平戶市／提供

■佐世保市｜長串山杜鵑花祭

長串山公園是每年春季的賞花名所，從4月上旬開始約一個月間，有10萬株紅色、粉色的杜鵑花爭相綻放，將山頭染上喜氣的顏色。從海拔234公尺的山丘上還可眺望九十九島、平戶島等絕美風景。公園裡另設有長達100公尺的滾輪溜滑梯等遊樂設施，以及提供餐食的遊客中心，也非常適合親子出遊。

▲每年春天被杜鵑花染紅的長串山公園，風景極度迷人。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

■島原市｜島原火張山花公園「春之花祭」

位於島原市的島原火張山花公園占地廣大，依季節不同，可欣賞到各種繽紛的壯觀花海。每年3月下旬至5月下旬左右，依序會有櫻花、油菜花、芝櫻、杜鵑、罌粟花等綻放。其中3月下旬的千萬株油菜花與5月的500萬株罌粟花，有如花毯般綿延無盡展開，搭配雄壯的平成新山當背景，更是令人驚豔。

▲島原火張山花公園依季節及時間不同，能欣賞到各種壯觀的花海。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

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