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西九州新幹線9月23日上路 佐賀&長崎自由行更便利

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西九州新幹線列車將於秋季上路，提升九州西部的交通便利性。　圖：九州旅客鐵道株式會社／提供
西九州新幹線列車將於秋季上路，提升九州西部的交通便利性。　圖：九州旅客鐵道株式會社／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】籌備已久的西九州新幹線將於2022年9月23日週五開業。行駛路線為武雄溫泉～長崎，全長66公里，共有5個車站。5個車站中除了合併既有在來線的武雄溫泉、諫早、長崎3個車站作為新幹線車站外，新增的2個車站名稱也已確定為「嬉野溫泉(うれしのおんせん)」、「新大村（しんおおむら）」車站。

新幹線「海鷗號」和從博多～武雄溫泉間所行駛的在來線特急「接力海鷗號」將於武雄溫泉站的同一個月台，以對面換乘方式接駁換車。預估通車後，從博多至長崎的路程能縮短約30分鐘，最快約1小時20分鐘即可到達。

▲西九州新幹線將從武雄溫泉站出發，沿途停靠嬉野溫泉站、新大村站、諫早站，終點站為長崎。　圖：九州旅客鐵道株式會社／來源
▲西九州新幹線將從武雄溫泉站出發，沿途停靠嬉野溫泉站、新大村站、諫早站，終點站為長崎。　圖：九州旅客鐵道株式會社／來源

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