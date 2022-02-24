西九州新幹線9月23日上路 佐賀&長崎自由行更便利
【旅奇傳媒/日本部報導】籌備已久的西九州新幹線將於2022年9月23日週五開業。行駛路線為武雄溫泉～長崎，全長66公里，共有5個車站。5個車站中除了合併既有在來線的武雄溫泉、諫早、長崎3個車站作為新幹線車站外，新增的2個車站名稱也已確定為「嬉野溫泉(うれしのおんせん)」、「新大村（しんおおむら）」車站。
新幹線「海鷗號」和從博多～武雄溫泉間所行駛的在來線特急「接力海鷗號」將於武雄溫泉站的同一個月台，以對面換乘方式接駁換車。預估通車後，從博多至長崎的路程能縮短約30分鐘，最快約1小時20分鐘即可到達。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言