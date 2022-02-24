日本高知縣燈會在高雄 「最後秘境」成為疫後最佳旅遊目的地

近日日本觀光局舉辦「訪日獎勵旅遊線上商談會（台北）」，高知縣為參加的日本觀光單位之一，疫後觀光預料大自然、戶外活動目的地將崛起，以自然秘境為號召的高知縣，儼然成為最佳旅遊目的地選擇，未解封前，在台灣如何接觸到高知縣的相關資訊？高知縣這兩年來有哪些新景點和新話題？

為了全方位介紹高知縣的各種魅力，高知縣與台灣虎航合作的宣傳網站已正式上線，提供各種主題玩法、達人帶玩高知、旅遊講座資訊。

高知縣原創燈組即日起至2月28日將於「2022年台灣燈會in高雄」的國際友誼燈區首次展出，高知縣疫情前連年派遣夜來祭舞團來台於燈會開幕典禮演出，今年因疫情不克來台，改以燈組展示向台灣朋友與交通部觀光局保持著緊密交流，高知縣希望台灣朋友不要錯過一年一度的燈會體驗。

高知縣3月5日將在台北舉辦「日本酒暨旅遊講座」，邀請「高知縣觀光特使─哈日杏子」搭檔專業唎酒師「聽歌說酒」，透過品飲多款來自「清流與美酒的故鄉─高知縣」的日本酒，提供民眾體驗舌尖上的偽出國，雲遊高知縣的美景與魅力。

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高知縣不僅於2021年在細田守執導，轟動國際的動畫電影《龍與雀斑公主》作為故事舞台原型登上大螢幕，劇中最具代表性的舞台參考地「淺尾沈下橋」的所在地高知縣越知町，更因此被動漫旅遊協會選為2022年版「想造訪的日本動畫聖地88」之一。除此之外，出身高知縣的日本植物學之父―牧野富太郎博士，更獲選為2023年NHK晨間劇的人物題材《爛漫》，全國性話題紛至沓來。

這兩年高知縣也誕生許多新景點、新設施，例如日本第44座地質公園「高知縣土佐清水地質公園」、日本首輛「鐵路公路兩用車（DMV）」。

位在四國最南端的高知縣土佐清水市普遍認為是黑潮流經日本時最先觸及之地，有鑒於大地與黑潮共譜的風土民情、漁村文化，以及萬古千年地層景觀交織觀光景勝，日本地質公園委員會於2021年9月將包含高知縣觀光名勝「足摺岬」及「龍串灣」一帶的土佐清水市地區認定為全國第44座「土佐清水地質公園」。

DMV為同時具備鐵、公路用輪胎的「雙模式車輛」，不僅車輛本身吸睛，沿線觀光也處處是亮點。2021 年 12 月 25 日在四國德島縣海陽町的阿佐海岸鐵道啟航，將德島縣海陽町與高知縣東洋町、室戶市串連。DMV於德島縣海陽町「阿波海南文化村」至「阿波海南」間以公車模式行駛，在「阿波海南」至高知縣「甲浦」區間切換為鐵路模式，再於「甲浦站」轉換為公車模式行駛至「海之站東洋町」與「道之站宍喰溫泉」間，週末及例假日則追加每日一往返班次，行經「室戶廢校水族館」至「室戶世界地質公園」、「室戶岬」、「海之站TOROMU」。

★高知縣╳台灣虎航宣傳網站：https://static.tigerairtw.com/www/events/2022Kochi/index.html

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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