九州「粉紅色神社」超吸睛 日本唯一供奉戀愛之神、專求姻緣還能狂拍愛心美照
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】境內到處都是愛心的「戀木神社」是九州知名求姻緣地點，也是日本唯一供奉戀愛之神「戀命」的神社。粉紅色外觀相當吸睛，就連神社鳥居也有愛心，彷彿踏入就能有緣份來臨！
特別推薦在2、3、10、11月來參拜，正好是戀木神社每年兩次舉辦「良緣成就祭」的前一個月與當月。神社會將原先的白色籤詩換成粉紅色籤詩，讓境內變得更粉嫩夢幻。
此外，這裡的「綁籤方式」也是一大亮點。照著教學看板就能順利綁出「心型籤詩」，邊綁還要邊注入自己的心願祈禱，如此卯足全力就是為了求個好姻緣。下個情人節不想自己度過？手刀筆記起來規劃福岡之旅去朝聖吧！
戀木神社
交通：JR羽犬野站車程約5分或徒步約25～30分。
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