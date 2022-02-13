6公尺熊本熊巨大雕像領軍 84尊超萌身影就在熊本八代市 可愛無法擋
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】好想去見熊本熊喔！熊本縣八代市的八代港經過整修後，在2020年以全新面貌與名稱「熊本熊港八代」正式亮相。不僅成為可容納大型郵輪入港的港口放眼未來的郵輪旅行市場，港口周圍全新打造、占地約2.7公頃的「熊本熊公園」更是一大吸睛亮點，開幕後馬上成為熊本縣內超夯打卡聖地！
熊本熊公園內共有84尊熊本熊迎接遊客到訪，不讓高達6公尺的巨大雕像專美於前，一旁由54尊熊本熊組成的合唱團也魄力十足！仔細觀察就能找到其中有幾尊的表情不同，相當逗趣可愛。
除此之外，公園裡還設置有日式庭園、竹林小徑等多個區域可逛，仔細觀察就能發現頭頂著毛巾在享受溫泉，或是躲在草叢裡偷看大家的熊本熊身影。下趟九州之旅還沒想好要去哪嗎？就來找可愛的熊本熊部長療癒一下吧。
熊本熊港八代
交通：JR八代站、JR新八代站車程約25～30分。
地址：熊本縣八代市新港町1-25
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