長崎佐賀少女行程大公開！「日本西九州」3天2夜旅遊景點懶人包

西九州包含長崎縣及佐賀縣，傍海的地理位置，讓它擁有許多與海景相關的絕美景點，著名的歐風主題樂園豪斯登堡也位在這個區域，是許多人赴日旅遊的熱門選擇之一。

這一篇文章要與各位分享一個三天兩夜的西九州行程，內容包含拍照景點、特色美食、推薦飯店等等，讓大家在安排疫情結束後的旅行不會花費太多心力！

DAY1

長崎縣美食｜海月食堂

海月食堂是長崎縣東彼杵町一間小有名氣的餐廳，翻新了原有的製麵工廠，營造時髦的咖啡廳，店家堅持使用當地食材製作餐點，更貼心準備素食者可以食用的拼盤 (¥1300)，擺盤美麗之外更是料豐味美，另外咖哩控的你也非常推薦一試！

店家內部佈置用心，提供孩童玩耍空間及兒童座椅，讓媽媽們可以放心與姊妹淘談天說地，不管是姐妹旅遊還是親子旅行，來這邊用餐準沒錯。

長崎縣美食｜彼杵之莊

彼杵茶 (そのぎ茶) 是長崎縣著名的綠茶，在很多品評會中獲獎無數，雖然你可能沒有泡茶的習慣，但還是可以透過甜點領略彼杵茶的魅力。

在道路休息站 彼杵之莊除了販賣當地農特產，還有提供使用彼杵茶製成的冰淇淋 (¥324)、填入滿滿綠茶餡的今川燒 (¥86) ，不管是哪一樣都吃得到濃濃茶香，超級推薦！

長崎縣景點｜豪斯登堡

大名鼎鼎的豪斯登堡是日本規模最大的主題樂園，滿溢歐洲風情的園內，在不同季節還有鬱金香、玫瑰、燈飾、煙火等不同的看點。若正值聖誕節的活動期間，還可以欣賞到1300 萬顆燈泡的點燈活動，一定要來感受一次世界最大規模的夢幻場景。

另外也很推薦 2021 年 3 月新開幕的光之夢幻城，這是由光雕藝術團隊 NAKED 打造，華麗的花卉投影很值得一觀。

長崎縣美食｜佐世保料理研究所 海街食堂

檸檬牛排是長崎縣佐世保市的代表美食之一，若想品嚐它的美味，可以嘗嘗當地人推薦的佐世保料理研究所 海街食堂。

店家提供兩種等級的檸檬牛排：

普通：120g ¥1380、150g ¥1780

A5 等級長崎和牛：120g ¥2780、150g ¥3260

大家可以根據自己的預算做選擇！

除此之外，螃蟹番茄奶油義大利麵 (¥1380) 及西班牙大蒜牡蠣 (¥1550)，在時髦的店內，也充分品味了佐世保海鮮的美味。

長崎縣住宿｜弓張之丘飯店

弓張之丘飯店位在弓張丘的山頂附近，是能眺望九十九島及佐世保街景的長崎推薦住宿地，除了戶外游泳池（僅限夏季）外，飯店內也有展望溫泉浴場，適合想好好泡個湯、放個空的旅人來這邊住一晚。

DAY2

長崎縣景點｜九十九島珍珠海洋遊覽區

九十九島珍珠海洋遊覽區是一個集水族館、植物園、遊覽船、餐廳、商店等多種設施於一體的園區，適合各種年齡層的旅人前往。

其中特別想推薦的是 2021 年 6 月才剛開始運行的 99TRITON，它是少人數乘坐的遊艇體驗，可以搭上它一覽九十九島的海空魅力，也能預約附餐的方案，一邊享受壽司或義式料理一邊出航。若各位有特殊需求，他們也提供包船的服務，詳情就請上官網查看囉！

長崎縣美食｜佐世保漢堡-Hikari

由於佐世保市有美軍基地，所以飲食文化也受到影響，著名的佐世保漢堡就是其中的產物之一！它的特色就是份量大、使用當地食材、現點現做，每一間店的都有自己的特色。

這間位在佐世保五番街購物中心的Hikari分店，巨大的美式漢堡必點！裡頭的肉排與蔬菜都誠意十足，加套餐的價格約在 ¥1000 到 ¥1500 左右，除了漢堡好吃外它的薯條也讓人驚艷，是你一定要加套餐的動力之一！

長崎縣景點｜Hirado Nadeshiko Group

來日本怎麼能不穿浴衣和服呢？在朝聖日本百選名城平戶城之前，不妨先換個裝，再到處走走拍拍留下紀念。

Hirado Nadeshiko Group提供和服體驗，必須先透過電話預約，也需要請身邊懂日文的朋友幫忙，而換裝的地點則在「時代屋本丸」，體驗的價位不高，有許多花色的和服可以挑選，就連髮型及髮飾也很豐富，絕對可以找到適合自己的樣式。

租和服 ¥3000/1hr (延長 ¥1000/1hr)

髮型 ¥1000

地址：長崎県平戸市浦の町664-1 2F

長崎縣景點｜平戶城

平戶城又稱作龜岡城，因明治時代的廢城令遭到拆除，現在看到的是 1962 年重建的樣子，城內展示著平戶藩時代的遺物與文化遺產。外觀三層的天守閣實際上有五層樓高，正好位於丘陵地上，因此在天守閣的最上層能眺望九州本島的風景，三面環海的景致更是不能錯過啊！

長崎縣景點｜幸橋

幸橋是當地人引以為傲的攝影景點之一，本身據說是在 17 世紀時，以荷蘭的築橋技法建成的，現在看到的則是在 1984 年，將原本的橋解體後搬移到現在的位置重建的，日本大多是木橋能看到這樣的石橋實在非常難得呢。

長崎縣住宿｜平戶海上飯店

平戶海上飯店於 1964 年創業，所有房型都面海是飯店最大的特色，讓旅客在房內就能欣賞美麗的日出。厲害的不只海景房，平戶海上飯店的溫泉大浴場也非常有名，有能看海的「海望露天風呂」，以及上過電視、被魚缸環繞的「水族館大浴場『龍宮』」，能邊泡湯邊看著悠閒的魚兒，同時尋找會帶來好運的海龜吧！

DAY3

長崎縣景點｜平戶沙勿略紀念教會

這個位在平戶老街附近的平戶沙勿略紀念教堂是天主教教會，日前為長崎縣著名的景點之一，從室町時代就開始與外國有貿易往來，使平戶保存大量的歐風建築與濃濃的異國風，也吸引了許多遊客前來感受這衝突的美感。大家若也想來這邊散步拍照，還請注意禮貌，不要打擾上教會的人喔！(這裡的沙勿略，是一位西班牙籍的天主教傳教士聖方濟•沙勿略 (西班牙語：San Francisco Xavier)，他將天主教傳到了印度、日本、中國。)

佐賀縣美食｜Gallery 有田

有田町位在佐賀縣的西部，自古就以生產「有田燒」這種瓷器聞名，而 Gallery 有田便是有田町著名的餐廳。來到這裡除了能夠享用美味的餐點、下午茶外，很推薦點一杯熱咖啡，如此就能從店家約 2500 套的杯盤收藏中，選一組喜歡的款式使用。

佐賀縣景點｜Arita Será

佔地 2 萬坪的購物中心 Arita Será，是想選購有田燒的你的必逛之地！從適合日常使用的杯碗到具藝術價值的擺飾，在這邊都找得到！逛累了也能在裡面的咖啡廳、餐廳用餐休憩。

佐賀縣景點｜有田內山地區

有田內山地區被選為日本的重要傳統建造物群保存地區，看得到江戶、明治、大正、昭和等時代的建築，另外，這裡也聚集了許多販賣陶瓷器的商家，每年秋季還會舉辦有田陶瓷器祭，除了能以優惠的價格購入心儀的商品外，也有如參觀工廠的特別活動可以參加。

長崎縣景點｜Ô YANE

Ô YANE 是販售波佐見燒、有田燒的陶瓷器店，店家共有兩層樓，一樓有豐富的商品，非常好逛，二樓則像一個展示空間，是俐落感的文青風格。這裡的商品價格不貴，很好入手！

以上就是這次的西九州三天兩夜行程分享，等到疫情趨緩能在出國的那一天，就選擇西九州成為你下一個日本旅行的目的地吧！

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