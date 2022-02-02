貓奴也愛上！ 2022「有田女兒節」 3大趣味爆棚的瓷偶一次看

豐美堂 兔子女兒節人偶。 圖：佐賀縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/責任編輯張子凌整理】說到日本女兒節，就不得不提日本瓷器發祥地－佐賀縣有田町的女兒節擺飾。除了「世界最大的有田燒女兒節人偶七段裝飾」之外，町內窯元、陶瓷小店也會使出渾身解數、激發創意推出各種造型的瓷器人偶，不只有兔子造型的瓷偶，就連貓咪都來參一咖，整個城鎮就像是女兒節人偶的博物館，頗具看頭！

2022年邁向第18周年的「有田女兒節」2月5日登場，飛不了日本沒關係，本篇將帶著大家線上逛，把萌度爆表、趣味爆棚的瓷偶一次看個夠！

▌豐美堂 兔子女兒節人偶

兔子喬裝成穿著花色和服的女兒節人偶？1967年創業的豐美堂，主要銷售和風食器。女兒節期間的兔子人偶，保有能讓人目不轉睛的魅力，仔細看還會發現兩隻兔子的表情不太一樣，裝作若無其事的母兔，配上綻放笑容的公兔，光看就覺得療癒～

▌Atelier夢 貓咪女兒節人偶

Atelier夢主打手工製作的原創商品，人氣商品便是貓咪系列的陶瓷器。純手工的貓咪女兒節人偶，造型獨具特色，是世上獨一無二的藝術品，楚楚動人的模樣只在有田町看得到，貓奴們千萬別錯過！

▌源右衛門窯 陶瓷界最大的站立式女兒節人偶

把女兒節人偶巨大化！在有田地區築窯260多年的源右衛門窯，陶瓷品承襲古伊萬里的傳統樣式並加入現代元素，以優美的花紋圖樣深受大眾喜愛。活動期間將展出陶瓷界最大的站立式女兒節人偶，巨無霸的身形在一般人偶的相襯下，吸睛度百分百。

▲源右衛門窯 陶瓷界最大的站立式女兒節人偶。 圖：佐賀縣觀光連盟／提供

◎2022有田女兒節（有田雛のやきものまつり）

期間：2月5日～3月13日

場地：有田町内各地、有田館、Arita Sera

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