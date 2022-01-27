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伊豆度假勝地！ 「達磨山」覽富士山美景 「戀人岬」敲愛之鐘

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

伊豆半島的達磨山可飽覽富士山美景。　圖：美好伊豆創造中心／提供
伊豆半島的達磨山可飽覽富士山美景。　圖：美好伊豆創造中心／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】位於靜岡縣東部的伊豆半島，是日本著名的濱海度假勝地，氣候溫暖舒適，自然風光綺麗明媚，綿延的山地高原，總是吸引自然愛好者前來。這次，將以可以俯瞰伊豆半島獨特地形的「達磨山高原Rest House」為中心，介紹伊豆半島西部的絕佳景致。

達磨山 飽覽第一富士山美景

達磨山是聳立在伊豆半島西北部的大型火山，海拔約1000公尺，是大約在100萬年前因噴發形成的火山。從海拔約630m的rest house展望台，可以盡情欣賞廣闊的駿河灣與對岸富士山的壯麗景色。從這裡看到的富士山景色自古以來被稱為日本第一，這個角度拍攝的照片不僅作為日本的代表風景，更在1939年的紐約世界博覽會上展出。推薦的旅遊季節是氣溫下降的冬季，不僅空氣清新，還可飽覽白雪覆蓋的富士山風景。

▲達摩山可飽覽迷人山海景緻。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲達摩山可飽覽迷人山海景緻。　圖：美好伊豆創造中心／提供

達磨山高原Rest House的西南處有條名為「西伊豆Sky Line」的道路，沿著西海岸山稜線延伸，能一一飽覽無遺的全景，深受駕車、騎重機兜風愛好者的歡迎。

▲西伊豆Sky Line道路沿途風景優美。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲西伊豆Sky Line道路沿途風景優美。　圖：美好伊豆創造中心／提供

戀人岬 充滿愛情能量的景點

▲戀人岬的展望台可飽覽180度美景。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲戀人岬的展望台可飽覽180度美景。　圖：美好伊豆創造中心／提供

位於伊豆半島西海岸的結緣勝地「戀人岬」，規劃有長約700m的步道，能通往上方的木製展望台，能飽覽180度迷人全景，還能望見落入駿河灣的夕陽和被落日餘暉染紅的富士山景色。展望台甲板上還設置了愛之鐘「Love Call Bell」，據說在敲三下鐘的同時呼喚戀人的名字，就會修成正果，作為伊豆半島愛情能量景點，非常受到戀人和遊客的歡迎。

▲戀人岬上的愛之鐘，深受情侶歡迎。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲戀人岬上的愛之鐘，深受情侶歡迎。　圖：美好伊豆創造中心／提供

▲戀人岬上可賞染紅的夕陽美景。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲戀人岬上可賞染紅的夕陽美景。　圖：美好伊豆創造中心／提供

相關資訊：

交通方式： 東京車站→（新幹線）→三島車站（伊豆箱根鐵道）→修善寺車站→（路線巴士）→【達磨山】達磨山高原Rest House・【恋人岬】恋人岬

達磨山上眺望景觀的live實景影片:

http://livecamera.city.izu.shizuoka.jp/

https://youtu.be/JTLafptGnyc

https://youtu.be/ZgfeR74AjzI

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富士山 紐約 步道

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