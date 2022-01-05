2022西九州新幹線上路倒數！嬉野溫泉、武雄溫泉2大車站亮點一次看

【旅奇傳媒/日本部報導】疫後玩日本想來點不一樣的新事物嗎？藉著2022年秋季上路的西九州新幹線衝一波佐賀，絕對能讓你愛上日本鄉間旅行！

隨著新幹線開通的日子愈來愈近，沿線的嬉野溫泉站、武雄溫泉站近期紛紛曝光車站內外的新樣貌，讓大家先睹為快。快來看看這兩大車站有哪些亮點，屆時就不怕漏掉必踩打卡點或超實用情報囉！

▌嬉野溫泉站

作為嬉野市首座JR列車車站的嬉野溫泉站，外牆運用木色線條點綴，再加上以嬉野群山為意象的人字形屋頂，就像一間和風溫泉旅館。

站內設計別具巧思，剪票口前的牆面上擺設約2,000片在地特產「肥前吉田燒」拼成的藍白磁磚拼貼藝術，上頭還有市民參與設計的各種插畫。

▲磁磚拼貼藝術聚集許多創意作品，例如豐玉姬神社代表性的白色鯰魚使徒。 圖：Facebookうれしの元気通信／提供

車站進出口的名稱也是在地感十足，東口「鹽田川口」其名源自流經東口前的市中心河川「鹽田川」，同時它也有出現在嬉野市歌的歌詞中；西口「溫泉口」命名則呼應嬉野是個溫泉鄉的特色，未來也將設立手湯和足湯等。

▲嬉野溫泉車站共分為東口和西口。 圖：Facebookうれしの元気通信／提供

車站周邊設施的部分，一出車站西口，眼前即是巴士、計程車乘車處，對面設有足湯、公園、活動廣場。左手邊為手湯、提供住宿行李配送服務的觀光文化交流中心。

另外，右手邊的新飯店也頗具看頭！由國際知名跨國酒店集團「萬豪國際」與日本最大住宅建造商之一「積水房屋」攜手打造的純住宿型飯店，預計在2023年夏季開業，飯店名稱暫定為「Fairfield by Marriott 佐賀嬉野溫泉」，樓高4層、預計規劃84間客房，雙人入住的住宿費落在每晚10,000～15,000日圓。希望藉由不含餐食的純住宿方案，讓住客享受飯店設施之餘，也能品嘗更多道地美食、體驗當地特色溫泉，感受嬉野獨有的魅力。

▲未來車站周邊將設立咖啡廳、餐廳等，提供遊客愜意度過候車時光。 圖：Facebookうれしの元気通信／提供

▌武雄溫泉站

作為起點站的武雄溫泉站以象徵武雄的武雄溫泉樓門為概念打造，車站大廳的天花板採原木設計，上面繪有與樓門天花板生肖浮雕相同的4個生肖，整座車站都充滿武雄味。

▲西九州新幹線武雄溫泉站外觀。 圖：Facebook武雄市ハブ都市 新幹線課／提供

針對想在武雄停留的旅人，站內旅遊諮詢中心（武雄市觀光案內所）有提供市內住宿行李配送的服務，也能順道租借腳踏車，兩手空空就能恣意遊武雄。

若有轉乘需求，在來線與新幹線之間的轉乘也非常便利，未來開通後，從在來線轉搭新幹線，只要在同一座月台從10號直接走到對面的11號即可，直接省去拖著行李問路找路的麻煩。

▲武雄溫泉站的站內指示牌。 圖：Facebook武雄市ハブ都市 新幹線課／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野