快訊

好友透露「決定好好走」 金馬影帝陳松勇病逝享壽80歲

釣魚假網站騙個資買虛擬貨幣 聯合新聞網呼籲讀者勿上當

世界規模最大、連續9年奪冠！ 日本必看彩燈大賞「豪斯登堡」

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

豪斯登堡的彩燈華麗絢爛，想要攻頂日本最美彩燈，來這裡就對了。　圖：豪斯登堡／提供
豪斯登堡的彩燈華麗絢爛，想要攻頂日本最美彩燈，來這裡就對了。　圖：豪斯登堡／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本四季皆有不同風景，冬天除了賞雪之外，點綴冬夜的彩燈風景也是必看的焦點之一。日本夜景觀光會議局每年會舉辦「彩燈大賞」比賽，分成綜合娛樂、彩燈及專業演出三大部門，由數千名擁有證照的夜景觀光士評選出各分項的前10名。

其中綜合娛樂部門，不僅注重彩燈的裝飾，影像及燈光、遊樂設施及相關活動等，也都算在評選中的一環，能在此分類榜上有名可不是件容易的事。今年夜景觀光會議局召集多達6,100名夜景觀光士，於11月4日公布「第九回彩燈大賞」得獎名單，位於長崎縣佐世保市的豪斯登堡，則不負眾望，連續第九次奪下綜合娛樂部門的冠軍，可說是日本必看的彩燈裝飾了！

豪斯登堡的聖誕節裝飾以及熱鬧市集，就像是親自來到歐洲一般，過節氣氛十分濃厚。　圖：豪斯登堡／提供
豪斯登堡的聖誕節裝飾以及熱鬧市集，就像是親自來到歐洲一般，過節氣氛十分濃厚。　圖：豪斯登堡／提供

其實豪斯登堡整年都有不同主題的彩燈裝飾可以欣賞，但規模最大、名聲最響亮的，就屬冬季的彩燈活動。11月初至聖誕節，現正舉辦「豪斯登堡光之街道的聖誕節」，以聖誕城為主題，熱鬧的聖誕市集也同時登場，高達12公尺的巨大聖誕樹林立，彷彿置身歐洲般浪漫。

「白銀街道」活動中使用了大量銀白色的彩燈，從街燈到建築物都變得雪白無比。　圖：豪斯登堡／提供
「白銀街道」活動中使用了大量銀白色的彩燈，從街燈到建築物都變得雪白無比。　圖：豪斯登堡／提供

緊接著聖誕節後登場的，便是震攝人心的「白銀街道」，使用高達1,300萬顆LED彩燈，不僅是日本，也是世界上規模最大的燈飾活動。銀白色的彩燈遍布豪斯登堡，彷彿整個園區都降下厚厚的瑞雪，一秒進入冰雪的魔幻世界。今年於豪斯登堡宮殿前更新增了「白銀長廊」，是由街燈與銀白的燈飾交織而成的幻想空間。其他還有光之瀑布、雨傘小徑、3D光雕投影秀等，不僅令人讚嘆，也能拍出許多夢幻美照喔！

「閃亮亮彩燈節」從1996年就開始舉辦，是佐世保冬季的風物詩。　圖：長崎縣觀光連盟／提供
「閃亮亮彩燈節」從1996年就開始舉辦，是佐世保冬季的風物詩。　圖：長崎縣觀光連盟／提供

除了豪斯登堡之外，佐世保市內每年也會舉辦「閃亮亮彩燈節」活動，以島瀨公園為中心，包括周邊的街道或商店街都裝飾上各種繽紛的彩燈。點燈期間每周末還有許多熱鬧活動，最不可錯過的是12月25日聖誕節當天，島瀨公園還會降下瑞雪，雪屋屆時也會登場，讓遊客們過個驚喜的白色聖誕節！

＜豪斯登堡＞

・豪斯登堡光之街道的聖誕節　2021年11月6日～12月26日

・白銀街道 浪漫歐洲　2021年12月27日～2022年2月25日

＜佐世保市＞

・閃亮亮彩燈節　2021年11月26日～2022年1月10日

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

聖誕節 觀光 夜景

延伸閱讀

歐元區景氣擴張放緩 日本成長也減速

綜藝節目火力全開 日本未知秘境探索冒險

中國駐日大使孔鉉佑呼籲日方 支持北京冬奧

黃子佼相中日本貨 為未出世女兒治裝

相關新聞

世界規模最大、連續9年奪冠！ 日本必看彩燈大賞「豪斯登堡」

【旅奇傳媒/日本部報導】日本四季皆有不同風景，冬天除了賞雪之外，點綴冬夜的彩燈風景也是必看的焦點之一。日本夜景觀光會議局每年會舉辦「彩燈大賞」比賽，分成綜合娛樂、彩燈及專業演出三大部門，由數千名擁有證

佐賀3大名湯泡湯打卡去！10款「特色人孔蓋」新亮相

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】泡湯兼打卡，高效率玩佐賀！繼去年（2020年）讓人眼睛為之一亮的佐賀市特色人孔蓋「Romancing佐賀人孔蓋」後，佐賀縣今年再度與縣名日文發音（SAGA）相同的知名遊戲《復

上一堂豐川歷史課！ 日本騎單車朝聖千狐石像、松林大道、赤塚山梅園

【旅奇傳媒／責任編輯-蔡雅雯】後疫情時代，騎單車出遊不只是旅行，也能學習到歷史文化的深度！ 愛知縣東三河地區推出「豐川歷史探訪單車路線」，從交通便利的豐橋站出發，途經昔日的東海道宿場、最大規模的

恐龍化石的寶庫！長崎市全新「恐龍博物館」開幕，周邊順遊超充實

【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】「長崎市恐龍博物館」於10月29日落成，為日本三大恐龍博物館之一，地點位於野母崎地區，是繼福井、熊本之後，最具規模的恐龍博物館。館內以在長崎發現、生存的恐龍為主題展開，各

跟楓打卡、時空換裝！「秋季有田陶器市」超好逛，吃喝玩樂通通有

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】秋遊佐賀賞楓之餘，把擁有400年歷史的日本瓷器發源地「有田町」變成活動會場的有田陶器市更是值得一看！ 「2021秋季有田陶器市」即將於11月19日盛大展開，今年特別在10

把佐賀縣變身「布丁縣」？ 鍋燒布丁、人妻布丁..日本地方創生有新梗！

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】這幾年「地方創生」無論在日本或台灣都是熱門議題。佐賀縣「大富牧場 FLYING COW」布丁店的老闆大富藍子發現佐賀人的布丁消費量日本第1、佐賀的布丁支出金額全日本第1，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。