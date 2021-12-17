世界規模最大、連續9年奪冠！ 日本必看彩燈大賞「豪斯登堡」

豪斯登堡的彩燈華麗絢爛，想要攻頂日本最美彩燈，來這裡就對了。 圖：豪斯登堡／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本四季皆有不同風景，冬天除了賞雪之外，點綴冬夜的彩燈風景也是必看的焦點之一。日本夜景觀光會議局每年會舉辦「彩燈大賞」比賽，分成綜合娛樂、彩燈及專業演出三大部門，由數千名擁有證照的夜景觀光士評選出各分項的前10名。

其中綜合娛樂部門，不僅注重彩燈的裝飾，影像及燈光、遊樂設施及相關活動等，也都算在評選中的一環，能在此分類榜上有名可不是件容易的事。今年夜景觀光會議局召集多達6,100名夜景觀光士，於11月4日公布「第九回彩燈大賞」得獎名單，位於長崎縣佐世保市的豪斯登堡，則不負眾望，連續第九次奪下綜合娛樂部門的冠軍，可說是日本必看的彩燈裝飾了！

豪斯登堡的聖誕節裝飾以及熱鬧市集，就像是親自來到歐洲一般，過節氣氛十分濃厚。 圖：豪斯登堡／提供

其實豪斯登堡整年都有不同主題的彩燈裝飾可以欣賞，但規模最大、名聲最響亮的，就屬冬季的彩燈活動。11月初至聖誕節，現正舉辦「豪斯登堡光之街道的聖誕節」，以聖誕城為主題，熱鬧的聖誕市集也同時登場，高達12公尺的巨大聖誕樹林立，彷彿置身歐洲般浪漫。

「白銀街道」活動中使用了大量銀白色的彩燈，從街燈到建築物都變得雪白無比。 圖：豪斯登堡／提供

緊接著聖誕節後登場的，便是震攝人心的「白銀街道」，使用高達1,300萬顆LED彩燈，不僅是日本，也是世界上規模最大的燈飾活動。銀白色的彩燈遍布豪斯登堡，彷彿整個園區都降下厚厚的瑞雪，一秒進入冰雪的魔幻世界。今年於豪斯登堡宮殿前更新增了「白銀長廊」，是由街燈與銀白的燈飾交織而成的幻想空間。其他還有光之瀑布、雨傘小徑、3D光雕投影秀等，不僅令人讚嘆，也能拍出許多夢幻美照喔！

「閃亮亮彩燈節」從1996年就開始舉辦，是佐世保冬季的風物詩。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

除了豪斯登堡之外，佐世保市內每年也會舉辦「閃亮亮彩燈節」活動，以島瀨公園為中心，包括周邊的街道或商店街都裝飾上各種繽紛的彩燈。點燈期間每周末還有許多熱鬧活動，最不可錯過的是12月25日聖誕節當天，島瀨公園還會降下瑞雪，雪屋屆時也會登場，讓遊客們過個驚喜的白色聖誕節！

＜豪斯登堡＞

・豪斯登堡光之街道的聖誕節 2021年11月6日～12月26日

・白銀街道 浪漫歐洲 2021年12月27日～2022年2月25日

＜佐世保市＞

・閃亮亮彩燈節 2021年11月26日～2022年1月10日

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