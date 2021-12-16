黃金光廊、燈籠海藝術畫！ 2021佐賀2大燈節 陪你浪漫過冬
【旅奇傳媒/編譯-張子凌】萬燈齊亮夜夜精彩，佐賀的冬季魅力超乎想像！不論是市區亮眼的燈廊，或是郊區饒富古味的紙燈籠地上畫都美得讓人眼睛為之一亮。想為寒冷的冬天留下浪漫暖心回憶嗎？快把2大燈節記下來，為下趟佐賀冬之旅做準備！
▌佐賀市 SAGA LIGHT FANTASY
佐賀市光之饗宴「SAGA LIGHT FANTASY」11月2日登場，以JR佐賀站前的中央大道為中心，由94萬顆LED彩燈所組成的城市燈海，從車站一路美到佐賀中央郵局路口，讓所到之處都洋溢著佳節氣息。
中央大道的黃金燈廊、唐人町東線的雨傘天空裝置藝術等指標性景點之外，站前十字路口、站前街角廣場、唐人町街角廣場、商店街「白山Arcade」、購物商場「S Platz」、佐賀熱氣球博物館、水の郷まちかど広場（暫譯：水之鄉街角廣場）、NHK新佐賀放送會館都是值得一拍的打卡點。
而迎接歲末耶誕的到來，唐人町街角廣場5公尺高的聖誕樹也在12月1日舉行點燈儀式，持續閃耀到2022年1月10日。
▌神埼郡 吉野里光之響
千盞紙燈籠為彌生時代遺址映上新色彩！神埼郡「吉野里歷史公園」12月4日至19日舉辦周末限定的夜間點燈活動「吉野里 光之響」，展區範圍從公園的東口至南側的內城郭、南村區域的草地廣場。
主會場以開園20周年紀念為主題，透過6,000盞蠟燭紙燈籠塑造出極具特色的「光之地上畫」，不只有可愛的公園吉祥物，作品中也融入了銅鏡、銅劍、勾玉等古文物元素，只要登上12公尺高的瞭望台便能一覽無遺。
另外，還有定點升降的熱氣球夜間繫留、勾玉製作體驗等，為黑夜中的古老遺址增添熱鬧氛圍。
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