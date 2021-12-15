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包下一輛小火車去旅行！九州佐賀的懷舊號陶都物語等你來玩

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九州松浦鐵道的懷舊號陶都物語小火車，提供包車租借服務。　圖：有田町觀光協會 / 提供
九州松浦鐵道的懷舊號陶都物語小火車，提供包車租借服務。　圖：有田町觀光協會 / 提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本九州行駛於佐賀和長崎之間的松浦鐵道有一款充滿復古風情的小火車，叫做懷舊號陶都物語 (レトロン号陶都ものがたり)。有趣的是，這輛列車僅供租借包車使用，沒有正規行駛時間，通常用來作為旅行社或在地觀光協會的一日旅遊企劃商品。

每年春秋兩季的有田陶器市，JTB佐賀支店總會包下這輛列車推出主題行程。以感受陶都歷史為切入點，從有田車站出發、途經伊萬里、再往西沿著海岸線欣賞伊萬里灣的美景，最後到松浦市，是來回約70公里的美好旅程。車上也提供有田燒五膳便當和使用伊萬里栗子做成的蒙布朗蛋糕，讓乘客享用！

疫情後有機會前往，不妨參加行程搭上這輛可愛的復古小火車！不過如果時間不夠剛好參加不了也沒關係，直接豪氣一點包車吧。松浦鐵道懷舊號啕都物語的包車價格：2小時只要6萬日圓，共有44個座位。非常適合拿來驚喜慶生、求婚，或者企業員工旅遊等，有興趣的人可以參考：松浦鐵道官網

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