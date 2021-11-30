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深入陶瓷世界！ 「佐賀陶瓷聖地巡禮」 打造全新買物旅行

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佐賀陶瓷巡禮必訪有田町的陶山神社，這裡有日本唯一的陶瓷大鳥居。　記者-蔡雅雯/攝
佐賀陶瓷巡禮必訪有田町的陶山神社，這裡有日本唯一的陶瓷大鳥居。　記者-蔡雅雯/攝

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】台灣人熱愛去日本購物。擁有享譽世界有田燒的佐賀縣，也是全日本最早的陶瓷製造發源地，包括有田町、唐津市、武雄市、嬉野市，境內坐落超過百家窯場，各有風格。佐賀縣推薦以「陶瓷聖地買物之旅」全新角度規劃拜訪窯場、體驗手拉坯或繪陶、跟陶藝家對話、享用陶瓷器盛裝美食等，讓旅客不僅能深入學習陶瓷世界，還能買到心儀陶藝家的創作器皿。

▲有田町的泉山磁石場促成了有田燒的誕生。　記者-蔡雅雯／攝
▲有田町的泉山磁石場促成了有田燒的誕生。　記者-蔡雅雯／攝

有田燒400年歷史起源於有田町，當時佐賀縣在鍋島藩的統治之下，從朝鮮半島找來的陶瓷工匠在「泉山磁石場」發現了作為瓷器原料的石頭，而開始蓋窯製瓷。

1650年透過東印度公司出口瓷器至歐洲，因皆從伊萬里港出口，而統稱為「IMARI伊萬里燒」，以華麗細膩手繪風格著稱。1675年鍋島藩為了不讓製瓷技術外流，把御用窯手藝精湛的陶工們全都聚集到伊萬里的「大川內山」統一管理，被稱為秘窯之里。

▲伊萬里市的大川內山是鍋島藩的御用窯。　記者-蔡雅雯／攝
▲伊萬里市的大川內山是鍋島藩的御用窯。　記者-蔡雅雯／攝

拜訪窯場前，建議走訪號稱是全世界最大規模的登窯「飛龍窯」，一次可燒製12萬個陶杯，了解燒窯結構。尤其不容錯過供奉有田燒陶祖李參平的「陶山神社」，這裡有全日本唯一的陶瓷大鳥居和陶瓷御守，還可順便買張寫有「陶器安全」的平安符，保佑自己買的陶瓷搭飛機回國不會摔破。此外發源於唐津市和武雄市的唐津燒、武雄燒是陶器，以陶土製成，模樣樸素具手工粗糙感，有別於華麗的有田燒瓷器。

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