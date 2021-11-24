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佐賀3大名湯泡湯打卡去！10款「特色人孔蓋」新亮相

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充滿佐賀味的SaGa風呂人孔蓋共有10款，值得來踩點。　圖：佐賀縣／提供
充滿佐賀味的SaGa風呂人孔蓋共有10款，值得來踩點。　圖：佐賀縣／提供

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】泡湯兼打卡，高效率玩佐賀！繼去年（2020年）讓人眼睛為之一亮的佐賀市特色人孔蓋「Romancing佐賀人孔蓋」後，佐賀縣今年再度與縣名日文發音（SAGA）相同的知名遊戲《復活邪神（SaGa）》系列合作推出企劃「Romancing佐賀2021」。

以「SaGa風呂」為主題，在日本三大美人湯「嬉野溫泉」、歷史傳承名人之湯「武雄溫泉」、保有38度適溫泉水的「古湯溫泉」之三大溫泉地設置10款特製彩色人孔蓋及3款有田燒陶板紀念碑，為當地創造更多的拍照打卡景點。

▲武雄溫泉的陶板紀念碑設在武雄溫泉站樓門口交通廣場，迎接每位旅客的到來。　圖：佐賀縣／提供
▲武雄溫泉的陶板紀念碑設在武雄溫泉站樓門口交通廣場，迎接每位旅客的到來。　圖：佐賀縣／提供

▌特色人孔蓋＆有田燒陶板紀念碑

10款彩色人孔蓋「SaGa風呂人孔蓋」分別放在古湯溫泉、武雄溫泉。融合在地元素、人氣遊戲「復活邪神：邪神領域」系列角色的設計，各個造型獨一無二。

而「SaGa風呂 有田燒陶板」，則結合遊戲角色與當地地標打造，上頭繪有嬉野溫泉公眾浴湯、武雄溫泉樓門及古湯溫泉的宮之淵橋（宮ノ渕橋），提供旅人及遊戲玩家朝聖。

▲SaGa風呂 有田燒陶板。　圖：佐賀縣／提供
▲SaGa風呂 有田燒陶板。　圖：佐賀縣／提供

▌SaGa風呂溫泉冒險 電子集章活動

配合新款特色人孔蓋、陶板紀念碑，縣府展開一系列推廣活動。即日起至2022年2月28日，只要下載佐賀縣官方Walking app「SAGATOCO」，在武雄、嬉野、古湯指定地點完成電子集章活動，就可以把「Roma佐賀人孔蓋貼紙組」帶回家。活動獎品依各地庫存數為準，送完為止。

▲武雄溫泉集章地圖。　圖：佐賀縣／提供
▲武雄溫泉集章地圖。　圖：佐賀縣／提供

▌期間限定商品

活動期間在武雄溫泉「武雄溫泉物產館」、嬉野溫泉「笑藏（すーべにあしょっぷ笑蔵）」、古湯溫泉「富士町觀光案內所」、九州佐賀國際機場「佐賀工房 機場店」會販售活動限定的溫泉毛巾、資料夾、明信片等，嬉野溫泉還有賣沾上熱水即會浮現籤文的神奇湯籤，數量有限，售完為止。

▲藏有籤文、幸運角色的嬉野限定湯籤，需要沾上熱水才能看到隱藏的信息，趣味十足。　圖：佐賀縣／提供
▲藏有籤文、幸運角色的嬉野限定湯籤，需要沾上熱水才能看到隱藏的信息，趣味十足。　圖：佐賀縣／提供

▲印有遊戲角色的靈魂雪糕「黑色蒙布朗（ブラックモンブラン）」，附有「Romancing佐賀2021」貼紙，只在機場買得到。　圖：佐賀縣／提供
▲印有遊戲角色的靈魂雪糕「黑色蒙布朗（ブラックモンブラン）」，附有「Romancing佐賀2021」貼紙，只在機場買得到。　圖：佐賀縣／提供

▌Roma佐賀2021機場照片展

在九州佐賀國際機場展出的照片展，則是模擬遊戲角色造訪當地的模樣製成一張張紀念照，為旅人們重點整理溫泉地的打卡景點。一旁還有展示以遊戲角色為主題的充氣熱氣球裝置藝術、有田燒大盤子。另備有打卡區提供遊戲迷拍照留念。

而搭乘ANA飛往羽田、或是搭乘春秋航空日本（SPRING JAPAN）往返成田的乘客，還可獲得數量限定的武雄入浴劑，即使返家也能享受泡湯樂！

▲位於九州佐賀國際機場旅客航廈2樓的照片展。　圖：佐賀縣／提供
▲位於九州佐賀國際機場旅客航廈2樓的照片展。　圖：佐賀縣／提供

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