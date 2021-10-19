佐賀的武雄溫泉秋日祭好帥！光看騎馬射箭的835年流鏑馬傳統就值回票價
【旅奇傳媒/日本部報導】每年秋天固定在10月22日至23日舉行的秋日祭，是武雄市的一大盛事。除了市民拔河大會等熱鬧活動，最引人注目的便是「流鏑馬」實際演出。
擁有835年歷史傳統的流鏑馬，起源於1186年源賴朝為了討伐平家，前往武雄神社祈願，受到武雄神社白鷺使者的鼓舞而得以戰勝，為了傳達感謝而開啟了流鏑馬騎馬射箭的獻祭儀式。看著射箭手與英姿煥發的駿馬，實在是很帥。
這兩年受到疫情影響，祭典都縮小規模舉辦，拔河大會取消，流鏑馬仍然照常舉行。值得一提的是，為了讓觀光客也能體驗流鏑馬的樂趣，全年開放靜態的騎馬射箭體驗，採預約制，每周日10:00-12:00進行體驗，換上古代服裝上馬射箭，每人1萬日圓，光拍照就超有看頭！可直接上網預約，請看 預約網頁 。
★2021年武雄溫泉秋日祭：10月22日至23日
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