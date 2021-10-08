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光影藝術再升級！佐賀「夜遊藝術縣廳NAKED GARDEN SAGA」盛大開展

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「夜遊藝術縣廳NAKED GARDEN SAGA」活動預計持續到2022年2月底。　圖：NAKED, INC.／提供
「夜遊藝術縣廳NAKED GARDEN SAGA」活動預計持續到2022年2月底。　圖：NAKED, INC.／提供

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】秋冬的佐賀市越夜越美麗！大受好評的「佐賀縣廳夜間投影光雕秀」，自2016年與日本創意藝術團隊「NAKED, INC.」合作開辦以來，年年配合當地歷史、文化打造不同的光雕主題，至今已吸引18萬人次前來朝聖。

今年活動規模再擴大，縣廳展望台之外更將佐賀城公園加入展區，以兩地為據點，經由街道串聯，推出光之庭園微旅行「夜遊藝術縣廳NAKED GARDEN SAGA」，即日起至2022年2月28日，在佐賀城護城河內展開為期5個月的光影藝術派對，閃耀佐賀市黑夜。

不只有加入「佐賀國際熱氣球節」、「唐津宮日節」元素的光影藝術，為了落實防疫，也備有充滿藝術感的酒精消毒器「NAKED蹲」，並利用「NAKED距離提燈®」協助維持社交距離，讓防疫也能很瞎趴！

▌經典展區　佐賀縣廳展望台（SAGA360）

以佐賀市的璀璨夜景為佈景，觀景玻璃窗上可見熱氣球、煙火主題的光影藝術作品。而首次登陸九州的NAKED INC.經典之作「DANDELION」，還能創作專屬於自己的作品。藉由手機掃描QR Code，附有個人姓名的蒲公英絨毛會投射至觀景玻璃窗，向外傳播到第二展區的佐賀城公園石垣變成花朵綻放。

此外，猶如宇宙星空的互動藝術區亦是趣味十足，投影於地面的白色雲團一經踩踏，便會迸出唐津宮日節的大型鯛魚等圖樣。

▲九州初登場的「DANDELION」。　圖：NAKED, INC.／提供
▲九州初登場的「DANDELION」。　圖：NAKED, INC.／提供

▌全新展區　佐賀城公園

驚奇連連的佐賀城公園，從入口處就充滿巧思。將酒精消毒藝術化「NAKED蹲」，只要將雙手伸入機器，小型的熱氣球花朵光影秀便隨著酒精噴霧一同展開，讓清潔消毒也能體現創意美學。

▲NAKED蹲。　圖：NAKED, INC.／提供
▲NAKED蹲。　圖：NAKED, INC.／提供

把石垣妝點上絢爛色彩的光雕投影，不但能見到大型蒲公英的身影，還有繽紛花朵、蒲公英絨毛在四周飛舞，洋溢著滿滿的華麗感。

▲石垣光雕投影。　圖：NAKED, INC.／提供
▲石垣光雕投影。　圖：NAKED, INC.／提供

佇立著實體熱氣球的互動式裝置藝術「Balloon Lightup Show」，能讓體驗者化身為光影秀的導演。將「NAKED距離提燈®」放置於特定檯面後，四周便會上演五光十色的燈光秀。

▲互動式裝置藝術「Balloon Lightup Show」。　圖：NAKED, INC.／提供
▲互動式裝置藝術「Balloon Lightup Show」。　圖：NAKED, INC.／提供

▌夜間散步區

活動期間，連接兩展區的街道路樹會裝設燈具，營造浪漫氛圍。來場者可提著「NAKED距離提燈®」漫遊其中，並利用燈籠散發的光暈與他人保持社交距離。另外，下載專用APP還能透過AR與熱氣球合影，留下美好的紀念。

▲藉由專屬APP，不論身在何處都能呈現「佐賀國際熱氣球節」的氛圍。　圖：NAKED, INC.／提供
▲藉由專屬APP，不論身在何處都能呈現「佐賀國際熱氣球節」的氛圍。　圖：NAKED, INC.／提供

◎活動期間

佐賀縣廳展望台（SAGA360）／即日起～2022年2月28日

佐賀城公園／即日起～2021年11月23日 週五至週日、國定假日及其前一日

◎更多活動情報請參考「元氣佐賀

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公園 熱氣球 裝置藝術

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