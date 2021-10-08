跟楓打卡、時空換裝！「秋季有田陶器市」超好逛，吃喝玩樂通通有

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】秋遊佐賀賞楓之餘，把擁有400年歷史的日本瓷器發源地「有田町」變成活動會場的有田陶器市更是值得一看！

「2021秋季有田陶器市」即將於11月19日盛大展開，今年特別在10月率先暖身，10月9日～11月14日每逢周末、國定假日都有精彩活動，眾多市集攤位可以逛好逛滿不用說，也能穿著和服漫遊有田町、探索紅葉秘境、品嘗期間限定的在地料理，還有以素陶為靶的射箭體驗、「幸樂窯」瓷器挖寶、白陶燈DIY、有田燒飾品DIY等親子同樂體驗。

「秋季有田陶器市」備有琳瑯滿目的有田燒商品，可謂是陶瓷愛好者的天堂。 圖：元氣佐賀／提供

而11月19日～23日的主要活動不但有「茶碗供養 有田茶碗祭」，也將內山地區的街道變身成超好逛的百貨街，還能參觀難得一見的傳統薪窯及平時不開放的隱藏版紅葉景點「泉山磁石場」、「Villa楓」，數不完的樂趣保證驚喜不間斷！

▌穿越時空換裝體驗 身穿和服踏訪有田街道

嚮往穿著和服、漫遊日本老街嗎？JR有田站與JR上有田站之間的內山地區，保有代表江戶、明治、大正、昭和時代懷舊氛圍的街道，超適合換上鮮豔和服，來場不一樣的秋日旅行！

10月9日～12月26日當地提供和服體驗，不論男女、小孩只要事先預約就能用不到新台幣800元的價格（3,000日圓）從約80套和服中選出最適合自己的款式。另備有草屐、包包、髮飾的租借服務，可讓整體造型再加分！

▲穿著和服在懷舊街道漫步，別有一番風味。 圖：佐賀縣觀光連盟／提供

▌大啖秋味料理 23家餐廳任您選

「秋季有田陶器市」期間，町內23家業者也準備了秋季餐點，特別選用有田燒作為餐盤，放上栗子、當季野菜等季節性食材點綴，包裝成期間限定料理。不但能品嘗佐賀必吃的伊萬里牛、佐賀牛、鯉魚料理、吳豆腐，只要1,500日圓就能享用有田燒五膳的「GALLERY有田」等4家專賣店，也有提供點「有田燒五膳」就送金平糖的特別方案！

▌工廠參觀兼挖寶！幸樂窯 ADVENTURE in Arita

由「幸樂窯 德永陶磁器」舉辦的工廠參觀、尋寶體驗，不只能對有田燒有進一步的了解，還能在陶瓷器皿堆積成山的瓷海中挖寶，限時90分鐘內，倉庫中的有田燒任你裝到滿。不管是市面上見不到的半成品、富有年代感的陶瓷餐具，或是華麗感滿滿的精緻瓷器，只要籃子裝得下，通通都能帶回家！

▌跟楓打卡 7大紅、黃葉景點拍透透

11月中、下旬將迎來有田楓紅的好時節，除了平時封閉的日本最早瓷器原料採集地「泉山磁石場」會特別開放參觀賞楓，位於泉山弁財天神社境内、10層樓高的町內象徵「大公孫樹」亦有夜間點燈，將搖身一變成為黑夜中閃爍著金黃色澤的千年銀杏樹。而曾是舊有田銀行創立者一人所有、現為民宿的百年別墅「Villa楓」，也將開放庭園給大家免費賞楓，一覽住客才看得到的豪華宅邸。

另外，擁有日本唯一陶瓷大鳥居的「陶山神社」、獲選名水百選的踏青秘境「龍門峽」、集結22家陶瓷專賣店的購物商場「Arita Será」、圍繞著上百棵楓樹的「有田町歷史民俗資料館」也都能捕捉到紅葉身影。

▲泉山弁財天神社的大公孫樹。 圖：有田觀光協會／提供

▲泉山磁石場。 圖：元氣佐賀／提供

▌秋日盛典 購物商場Arita Será「茶碗供養 有田茶碗祭」

秋季有田陶器市的一大看點「茶碗供養 有田茶碗祭」，11月19日～23日在購物商場Arita Será舉行，以茶碗神輿前所舉辦的「茶碗供養儀式」為活動拉開序幕。現場不但有各類型的瓷器優惠商品任君挑選，也有抽獎活動等，陶瓷愛好者千萬別錯過！

▲由679個特色茶碗組成的「茶碗神輿」。 圖：元氣佐賀／提供

▌百年名窯特別公開 傳統薪窯巡禮

想知道傳承400年歷史的精美有田燒是如何製成的嗎？11月19日、20日特別開放民眾一窺「柿右衛門窯」、「今右衛門窯」等有田名窯的燒窯過程，近距離感受職人用木材燒製瓷器時的魄力。還有機會在有田瓷器公園內的「天狗谷窯」，為全長53公尺的登窯添加柴火，體驗燒窯樂！

▲已有超過380年歷史的百年名窯「柿右衛門窯」。 圖：佐賀縣觀光連盟／提供

◎更多秋季有田陶器市情報請參考「元氣佐賀」

▲「2021年秋季有田陶器市」10月9日暖身登場。 圖：元氣佐賀／提供

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