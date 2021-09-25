快訊

日本贈50萬劑AZ疫苗下午抵台 謝長廷送機鞠躬道謝

【黨主席決戰】黃復興對決地方組織 誰能催出投票率成勝負關鍵

離島度假就來長崎縣壹岐！ 「在地美食x海濱豪華露營」超愜意

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

去壹岐品嚐美味可口的海膽料理吧！　圖：長崎縣觀光連盟／來源
去壹岐品嚐美味可口的海膽料理吧！　圖：長崎縣觀光連盟／來源

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【旅奇傳媒/日本部報導】長崎縣擁有多達971座島嶼，數量高居日本第一，想要享受悠閒的離島旅行，當地豐富的島嶼觀光資源，絕對能滿足旅客需求。縣內的「壹岐島」從福岡出發搭高速船僅需1小時，除了豐富的山海自然外，當地的海鮮跟好酒也不容錯過。近年的豪華露營風氣也吹來此地，濱海的野宿體驗結合當地觀光景點，讓行程更加充實。

《海濱豪華露營Glam Beach》

Glam Beach是九州首個海濱豪華露營設施，距離壹岐機場約2分鐘車程，不論搭船或搭飛機前來，都有免費接送的服務。露營區被大自然包圍，帳篷旁就是湛藍的大海，夜晚則有滿天星斗可欣賞，由海潮及蟲鳴聲伴隨遊客入眠。

▲擺設帶有民族風的帳篷相當可愛！　圖：株式會社Seagull Inn／來源
▲擺設帶有民族風的帳篷相當可愛！　圖：株式會社Seagull Inn／來源

此外，依季節不同，也有多種免費體驗活動，例如海上獨木舟、鐵鍋浴缸泡湯等，搭配島上觀光景點，就是一趟充實的行程。餐點推薦海邊燒烤，當地的美味壹岐和牛絕不能錯過！

▲入住可免費參加海上獨木舟體驗。　圖：株式會社Seagull Inn／來源
▲入住可免費參加海上獨木舟體驗。　圖：株式會社Seagull Inn／來源

 

《精釀啤酒廠ISLAND BREWERY》

壹岐為日本燒酒的發祥地，當地的原田酒造創業於1887年，第5代社長將130年歷史的酒造加以改裝，結合燒酒釀製經驗，挑戰精釀啤酒的世界。

▲長崎唯一的精釀啤酒廠「ISLAND BREWERY」。　圖：ISLAND BREWERY／來源 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▲長崎唯一的精釀啤酒廠「ISLAND BREWERY」。　圖：ISLAND BREWERY／來源 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

ISLAND BREWERY推出的精釀啤酒使用了燒酒常用的白麴作為隱味，也有選用地產草莓做出的酸啤酒等，目標為製作出和當地山珍海味搭配的啤酒風味。

▲結合當地特色的精釀啤酒，和在地美食最對味！　圖：ISLAND BREWERY／來源 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▲結合當地特色的精釀啤酒，和在地美食最對味！　圖：ISLAND BREWERY／來源 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※飲酒過量，有害健康。

《夢幻海膽》

壹岐為日本知名的海膽寶庫之一，在每年的4月中旬至10月中旬開放捕撈，除了馬糞海膽、紫海膽之外，還有夢幻海膽之稱的赤海膽。赤海膽大小約5至7公分，海膽肉身較厚、粒粒分明，帶著海潮甜味的味道也十分香濃。除了美味外，赤海膽也因相對罕見，深受老饕們喜愛！

▲海膽丼飯讓人食指大動。　圖：長崎縣觀光連盟／來源
▲海膽丼飯讓人食指大動。　圖：長崎縣觀光連盟／來源

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

露營 觀光 獨木舟

延伸閱讀

自己的啤酒自己釀 「酉鬼啤酒 X 憨啤酒」推體驗課程

基隆城隍文化祭日夜巡擲杯停辦 展大布袋戲偶抽小戲偶

睡醒就是墾丁大海！夏日避暑「5間豪華露營地」　還有山林露營車

六福村推萬聖節鬼怪露營 邀民眾揪團試膽

相關新聞

離島度假就來長崎縣壹岐！ 「在地美食x海濱豪華露營」超愜意

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 【旅奇傳媒/日本部報導】長崎縣擁有多達971座島嶼，數量高居日本第一，想要享受悠閒的離島旅行，當地豐富的島嶼觀光資源，絕對能滿足旅客需求。縣內的「壹岐島」

「雲霄飛車橋」垂直地面！鳥取島根等山陰5市 日本中國景點美食20大精選

位於日本海沿岸狹長地帶的山陰，中心一帶流傳了許多日本上古傳說神話，彷彿也讓這塊土地，以及在上面生活繁衍的人們，與神保持者千絲萬縷地連繫，也因此讓這裡有著日本歷史起源之地一說。自靈峰大山，走到眾神降臨的

一夕爆紅！ 日本生茶廣告夢幻外景地 熊本「鍋瀑布」內藏玄機

熊本小國町的「鍋瀑布」之美，過去曾是日劇女王松嶋菜菜子、中谷美紀代言茶類飲料的廣告拍攝地，因而讓這個夢幻美景一夕爆紅！

來一口經典長崎蛋糕！ 咖啡傳入的港町 「長崎」特色咖啡館巡禮

長崎作為日本鎖國時代的唯一對外貿易港口，許多新奇事物都是從此傳入的，除了砂糖、巧克力外，多數人每天要喝上一杯醒腦的「咖啡」也是經由長崎進入日本人的日常生活中。

日本四國代表性「道後溫泉」，一起進入神隱少女傳說世界中

道後溫泉位於日本四國愛媛縣，是四國最具代表性的景點之一，有多達三千年的歷史，與兵庫有馬溫泉、和歌山白濱溫泉並列為日本三大古湯，且獲選為綠色米其林星級景點。而最有名的道後溫泉本館據說是《神隱少女》中湯婆婆油屋的取景原型。一起跟著我們到道後溫泉，進入宮崎駿電影的世界吧！

梨子葡萄便宜吃！佐賀「一日農夫採果樂」 一路採至9月底

被譽為水果故鄉的佐賀縣伊萬里市是西日本數一數二的梨子生產地，擁有高品質、鮮甜多汁的伊萬里梨，還有顆粒飽滿的巨峰葡萄，讓人一吃就難忘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。