「雲霄飛車橋」垂直地面！鳥取島根等山陰5市 日本中國景點美食20大精選

位於日本海沿岸狹長地帶的山陰，中心一帶流傳了許多日本上古傳說神話，彷彿也讓這塊土地，以及在上面生活繁衍的人們，與神保持者千絲萬縷地連繫，也因此讓這裡有著日本歷史起源之地一說。自靈峰大山，走到眾神降臨的海邊，山陰中部5市各自擁有不同的當地特色，也有各自相關的神話和傳統文化，在等待旅人前往探索。大啖海鮮、體驗歲月洗鍊後進化版的日本傳統、賞令人嘆為觀止的日落絕景⋯⋯山陰中部走一遭，寫下的是又一獨特的日本之旅篇章。

出雲大社

這趟旅程，讓我們從這一帶名景點之一的「出雲大社」開始。出雲大社是日本最古老的神社之一，擁有千年以上歷史，並為日本最古老的史書《古事記》和《日本書紀》所記載。境內以祈求結緣與繁榮昌盛之靈驗出名，吸引來自海內外許多情侶夫婦等前來朝聖祈福。有趣的是，出雲大社可不只是特定神紙的常駐之所，還是日本800萬神，也就是日本眾神們年年齊聚之地。每年舊曆的10月左右（國曆11月）的神在月裡，祂們都會聚集在出雲大社，也因此讓這裡被稱為「神之國」。

出雲大社的神樂殿及拜殿上那巨大的「注連繩」總是給所見之人留下深刻印象，也是出雲大社非常代表性的建築特色。這注連繩是由數百株小稻稈捆編而成，光是製作就要花費長達一年的時間，象徵著人界與神界的結界。

值得注意的是，出雲大社的參拜方法，與一般神社有些不同。大部分的日本神社，參拜時會先行2次禮，拍手2下後，開始祈願，祈願完畢後行1次禮。不過出雲大社在拍手的環節，則需要拍4下。若來到出雲大社參拜，想要祈願靈驗的話，這點可要記清楚了！

出雲大社（出雲大社）

地址：島根県出雲市大社町杵築東195

大眾交通：JR出雲市轉往出雲大社、日御崎公車，約25分鐘車程

社務所開放時間：8:30～17:00

官方網站

日御碕燈塔

距離神聖的出雲大社不遠的日御碕，是靈氣不輸給出雲大社的能量景點，特別是自高崖上遠眺海平線上之落日時的那種時光凝結的感覺，彷彿能回到千年前或更遙遠的時空裡。正是這一磅礴感，讓出雲有「日落聖地」之稱。當地的人們千年來世世代代將之視為神靈之力的彰顯，對日落之景充滿崇敬，亦使之被指定為日本遺產。

屹立於日御碕海岸的燈塔，建於1903年，至今已是當地重要地標。剛在一起的情侶若是能一起登上高達44公尺的燈塔眺望海景和日落，相信這段戀情一定能受到神庇而幸福長久。不過不管是和心上人一起、和親友一起，還是自己一個人前往，那日落晚霞漫天中的燈塔剪影，都讓人一生難忘。

出雲日御碕燈塔（出雲日御碕灯台）

地址：島根縣出雲市大社町日御碕1478

開放時間：9:00～16:30

※週六日假日延長開放到17:00，但10～2月依然只開放到16:30

交通：JR出雲市站轉乘巴士約60分鐘車程

燈塔門票：300日圓

稻佐之濱

雖然說作為古代日本神道的中心，出雲大社是日本眾神年年聚集之所，但其實眾神們在到出雲大社前，都會現在稻佐之濱降臨交會。這個眾神降臨的沙岸，在日御碕海岸沿岸的一處，不僅擁有緩而美的海岸線，還矗立著一塊被稱為「弁天島」的巨岩。岩石頂端，有個小小的神社，形成非常特別的景觀。而這裡的日落景色，一樣也是出雲名景，吸引不少旅人前來一睹風采。

稻佐之濱（稲佐の浜）

地址：島根県出雲市大社町杵築北2711

立久惠峽

走入出雲內陸山區中，有一條能見得許多古松和奇岩峭壁的峽谷——立久惠峽。那是流經出雲市的神道川的上游，沿河的散步道上處處可見得宛如吉卜力電影場景般的青苔岩石，偶然能見得小小的木造寺院。若只是想要輕鬆散步的朋友，可以選擇探訪一些能見到蜻蜓和小蜥蜴的小路，如果想要爬山，也是可以爬到山頂的展望台上看風景。

到立久惠峽，不妨去見見五百羅漢。那是坐在森林山壁下的逾千座石佛像，儘管被稱為「五百羅漢」，而無論是在石像上還是岩壁上，都能見到不少翠綠的青苔，伴隨著森林樹蔭間的光影變幻，格外地神秘而靜謐。對於喜歡吉卜力動畫的朋友來說，真的很難不有種身在電影場景中的感覺。這逾千尊石佛像每個都長得不一樣，不過記得不要看得太仔細，因為據當地人傳言，如果觀察得太仔細，一定會看到一尊和自己長得很像的，而在找到的3天以內，恐怕是會發生壞事。

立久惠峽（立久恵峡）

地址：島根県出雲市乙立町

交通：JR出雲市站 轉乘巴士 車程約28分鐘

安來節演藝館

安來是個歷史悠久的小鎮，境內有日本神話中的女神「伊邪那美命」的陵墓，也是日本鋼鐵製造中心。儘管隨著時代不斷發展進步，安來境內依然保存了許多文化遺產，而這其中之一就是「安來節」。安來節是將日本傳統民謠及舞蹈，與喜劇演藝相結合的民俗藝術表演。據說這樣的表演形式，最早源於日本江戶時代的1694年，但是是到大正時代才流行起來，尤其其中的「捉泥鰍男舞（どじょう踊り）」，非常受到日本民眾歡迎。

在大正時代之前，安來市的人們就已經意識到，安來節是非常寶貴的民俗文化，要好好保存並傳承下去。於是，他們設立了安來節演藝委員會，並在2006年建立了安來節演藝館，作為安來節表演的常設會場。在這演藝館中，一年中無論何時前往（除了公休日啦），都可以見到逗趣活潑的歌舞表演，而且還可以參加體驗喔。

安來節演藝館(安来節演芸館)

地址：島根県安来市古川町534

門票：800日圓

營業時間：10:00～17:00（因新冠肺炎影響，目前營業時間縮短為11:00～15:00）

公休日：每週三（5、10、11月只休首週三）

官方網站

天野紺屋藍染體驗

在安來保存至今的傳統文化中，擁有幾百年歷史的藍染也是其中之一。作為擁有藍染歷史悠久的日本地方之一，在安來當地的出產的藍染布料被稱為「廣瀨絣」，是在織布之前就以將棉線先行染色，在織成不同花紋的布匹。只是，隨著時代變遷，傳承廣瀨絣的職人越來越少，而天野紺屋便是保存至今的藍染老作坊。

設立於1980年的天野紺屋，至今已有一個半世紀的歷史，目前是五代目的天野尚先生當家。而觀光客若來到天野紺屋，可以觀摩職人製作廣瀨絣的樣子，也可以體驗藍染染布的樂趣，或是選購美麗的藍染織品作為紀念。

天野紺屋的藍染體驗，可選擇方巾、日式掛布或是T恤等DIY，而且是由五代目的天野先生親自授課喔。在選擇好想要製作的品項，並決定希望呈現出來的花紋模樣後，天野先生教你透過什麼樣的手法才可以做出這樣的效果，並說明一些藍染的技術原理，以及所需要要素等，包括能讓顏色更加鮮豔的氧分子；想讓顏色能更持久明快的善玉菌等。有趣的是，要把布放入染缸前，不僅要先倒數，放下去的同時還要喊聲「咚砰」，不管是大人還是小孩，玩起來都更盡興。

除了能夠體驗藍染，在作坊隔壁的房間，能見到許多陳年的老織布機。雖然以往藍染染布坊與廣瀨絣織布坊通常是分開作業的，但由於進入20世紀後，作坊大量減少，而當時天野紺屋的當家三代目，便開始想辦法試圖將這兩項技術都保存下來。二戰後，秉持著保存傳統技藝的心，他買下一整屋子的老織布機，而後來的四代目，也就是現在五代目天野尚先生的父親，便成了能操作這些老機器織出廣瀨絣的職人。

天野紺屋

地址：島根県安来市広瀬町広瀬968

體驗費用：2,500円起

體驗時間： 10:00～ 12:00，可兩人以上預約

營業時間： 10:00～18:00

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一畑鐵道和自行車

松江市，境內有宍道湖及蒼茫如海灣的中海的兩大湖泊佔據東西，如此特殊的地理位置，亦讓松江成了這一帶的繁榮之所。從古老的松江城到湖畔美景，光是宍道湖東側的市區一帶，就有很多熱門觀光景點。想要環遊一遍，最方便的方法之一就是利用地方線「一畑電車」的「Rail＆Cycle」的電車加自行車服務，即大家可以牽著自行車上電車移動到各站，下車後再自行車代步移動到各景點。且不說這樣的移動方式非常方便，且也能同時享受搭乘電車時，車窗外的宍道湖美景。

一畑電鐵自離松江城很近的「松江宍道湖溫泉站」，一直到出雲大社所在的「出雲大社前站」，繞了宍道湖北邊，且即便出了松江市，一樣有好多有趣的風景值得旅人們探尋。在松江宍道湖溫泉站租台自行車，搭著電車去玩吧！松江城、松江英式花園（松江イングリッシュガーデン）、松江花鳥園（松江フォーゲルパーク）等繞繞走走，發掘能見到美麗湖景的小路等，都是蠻推薦大家的遊玩方式。

一畑電車 松江宍道湖溫泉站（一畑電車・松江しんじ湖温泉駅）

地址：島根県松江市中原町土手町

車票票價：

一日券 成人1600日圓 | 小孩 800日圓

自行車租借 320日圓/台 | 租5台1000日圓

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松江花鳥園

植物園、鳥園、小小動物園，一畑電車沿線有個集結這「三位一體」的松江花鳥園，非常受到拍照打卡族群的喜愛。距離松江花鳥園站不遠的公園入口處，能見到一排迎客貓頭鷹。經過這一排貓頭鷹後，便能通往園內那培育有逾萬種植物的巨大溫室。松江花鳥園的溫室不僅是大，裡面種滿了各色鮮豔的秋海棠花和燈籠花，從上到下一大片一大片，花色滿眼十分壯觀，怎麼拍都好看。為了能讓花兒在溫室內好好生長，溫室內即便在夏季也維持涼爽的溫度。而溫室中最具人氣的打卡拍照點，莫過於粉紅色的「花心」了。

除了壯觀的溫室花房，松江花鳥園的鳥也是一大魅力點。畢竟是花鳥園嘛，鳥絕對也不輸給花囉。搭乘常約400公尺的手扶梯上小山坡，走上有屋簷的遊步道，便能見到各種不同鳥類區域。在其中一塊區域，可以見到顏色鮮紅的日本朱鷺，穿梭在紅鶴與水鴨之間——牠們甚至還會走到你跟前，試圖等著遊客們餵養。而的確，在園內可以購買飼料餵這些鳥兒，並與牠們近距離接觸。如果在其他地方購買葡萄，相信拿起葡萄是會「手臂一沉」——熱帶大嘴鳥和祖母綠的蕉鵑鳥有可能飛到你的手臂上討食。

除此之外，在園內還能見到一些稀有鳥類，包括白鷳、埃及聖䴉、犀鳥等，也能見到一些可愛的鳥類像企鵝等。園中有隻非常有人氣的鳥兒叫「不動」，是隻巨大的鯨魚鸛。它在房間的角落築了巢，靜靜地看著遊客們來來去去。

天氣好的日子裡，松江花鳥園中會定期舉辦「企鵝散步趴趴走」的活動，而且一天中也會有其他90種鳥兒或是小動物的近距離接觸活動。松江花鳥園中主要參觀路線都有屋簷遮蔽，園內也有餐廳餐飲設施。無論天晴天雨，在松江花鳥園都能玩得很盡興。

松江花鳥園 (松江フォーゲルパーク)

地址：島根県松江市大垣町52

門票票價：外國訪客 大人1050日圓 | 兒童530日圓

一般訪客 大人1500日圓 | 兒童750日圓

營業時間：

1月～9月 9:00～17:30

10月～3月 9:00～17:00

官方網站（繁體中文）

宍道湖的夕陽

黃昏時，在把自行車還回去之前，到宍道湖邊看夕陽吧。看著金黃色的太陽緩緩落入平穩的湖面之下，晚霞倒映在湖面的美景，會是旅程中的另一種浪漫。雖然說宍道湖旁可以看日落的地方很多，不過最方便的當然還是有觀賞露台的「宍道湖夕陽景點」。在這裡，可以在湖畔露台的階梯上坐著，看著湖上小小的嫁之島與夕陽落下。

宍道湖夕陽景點 (宍道湖の夕日)

地址：島根県松江市袖師町5

和風味十足的鄉土料理

境內有宍道湖和中海，又臨日本海，水產自然也是來到松江值得一嚐的美味。想要吃吃看當地道地的海味，距離松江站只有5分鐘路程的日本料理店「和樂」。這家餐廳特別擅長將各種傳統食材的獨特風味，以傳統料理的形式表現出來，其中最有名的，莫過於其利用新鮮的宍道湖蜆仔做出的菜單料理。這邊要跟大家推薦個兼具高級感與CP值的選項，那就是「宍道湖蒸籠7寶」套餐，3000元不含稅，值得一嚐。

和樂 (和らく)

地址：島根県松江市御手船場565

營業時間：午餐 11:30～15:00 | 晚餐 17:30～23:00

官方網站

美保神社和青石板通

座落在日本海灣邊上的美保神社，是松江海濱的一道頗有時代感的風景。美保神社是位於松江境內濱海漁村中心的神社，祭祀著帶著釣竿和鯛，保祐著日本漁人們的海神惠比壽。更厲害的是，其實美保神社可是全國3000座惠比壽神社的本社喔。

美保神社的主殿，是座建於兩百多年前的木造建築，外型十分優雅，只是大部分的旅客拜訪美保神社時，大多更熱衷於自神社內透過鳥居眺望大海。值得一提的是，美保神社其實也祭祀者掌管音樂和舞蹈的女神，所以如果是喜歡音樂的朋友的話，在美保神社裡可見到一些日本古代樂器收藏展出。還有，作為每日儀式，神社鳴響境內巨大太鼓的儀式也蠻值得一看的。

和神社垂直交叉的青石板通，是一條很有時代劇場景的傳統小道。狹窄的小道周圍充滿了舊時代氣息，新老建築參差，形成了一種獨特的氛圍，非常適合散步，或是穿著和服拍照。這條小道之所以叫「青石板通」，自然也是因為下了雨的灰色石板路，會轉為略帶青色的感覺。

美保神社&輕石板通 (美保神社&青石畳通り)

地點：島根県松江市美保関町美保関608

官方網站

江島大橋

松江中海一帶，由於湖上有島，所以有幾座大橋連結著中海上的島嶼，並也能連通往鳥取縣的境港市。其中，有一座非常有名的被稱為「雲霄飛車橋」的江島大橋。它並不是真正意義上的像雲霄飛車那樣恐怖極速，只是有攝影人透過望遠鏡頭的光學原理，把江島大橋拍得好像陡峭到垂直地面的感覺，大怒神似的。照片公開後，日本國內和海外喧嘩一陣。

不過有去過的日本民眾表示，雖然說這橋的斜坡是有一點陡，但沒有陡到變成話題的地步。如果只是單純地開上江島大橋，的確是感覺不到什麼特異之處，不過想要「見識」網路上大家瘋傳的那種「雲霄飛車」感，那麼建議在過橋後，找個3公里遠的拍攝點，用超望遠鏡頭進行拍攝，透過鏡頭壓縮感重現那種橋面幾乎垂直地面的效果。

江島大橋 (江島大橋)

地址：島根県松江市と鳥取県境港市の間

（JAPANKURU之前分享過的拍攝文章在這兒）

由志園

中海上的大根島上，座落了一個廣大4萬平方公尺的日式庭園「由志園」，是有出雲這一帶的自然美景為主要創作靈感打造出來的庭園。

由志園最有名的，莫過於牡丹花。園內不僅整年都在室內培育牡丹花，且每年春天舉辦的牡丹祭中，還能見到絕美的池泉牡丹，放眼望去庭園內的池塘中，飄滿了豔麗的牡丹花，美得令人倒抽一口氣。除了春天之外，由志園的其他季節也有不同的美麗風景，夏時綠意盎然的庭園內事兒霧氣朦朧，飄散著絲絲神秘氣息；秋時草木轉黃葉楓紅，滿園盡是秋意濃；冬天則有特別且多樣的點燈秀和數位投影燈光表演，讓日落後的庭園轉變成氛圍全然不同的魔法世界。

由志園 (由志園)

地址：島根県松江市八束町波入1260−2

門票：大人 800日圓 | 小孩 400日圓*

營業時間：9:00～17:00*

*營業時間和門票價格因應時節不同，不排除會有變更的可能。

官方網站

迴轉壽司屋大漁丸

開下江島大橋，眼前便是鳥取縣的境港市。這座挾於中海與日本海的小鎮，自古就作為海港發展，境內無論走到哪裡，兩公里外一定都能見到「水」——要嘛是海，要嘛是湖，要嘛是河。同時，境港也是日本經典漫畫作品《鬼太郎》的作者水木茂的故鄉，年年吸引了許多海內外觀光客前來拜訪如水木茂大道等相關景點。就是處在這樣地理位置上的境港，可想而知必然有新鮮海產可嚐。於是我們選擇到當地蠻有人氣的迴轉壽司店大漁丸，透過壽司的方式來享受當地海鮮的好滋味。

這家迴轉壽司屋大漁丸，在當地其實有兩家店，都有提供像鮪魚、紅喉等各式各樣的新鮮海鮮。當然店內的壽司醋飯，也是採用當地栽培的稻米。吃迴轉壽司，看著傳送帶載著新鮮可口的壽司來，可說是最大的樂趣。不過如果傳送帶上沒有想要的餐點，也可以直接用平板電腦點餐，而且這點餐系統還有多種語言支援，包括英文、韓文、中文、法文，甚至是俄語，讓外國觀光客們，也能簡單點餐，享受迴轉壽司的樂趣。

大漁丸 境港店 (大漁丸 境港店)

地址：鳥取県境港市竹内団地280−1

營業時間：11:00～21:00

官方網站

與海共生史料館

作為海港小鎮，境港與海共生的歷史悠久，而在境內也有一間「與海共生史料館」，用非常獨特的表現手法，告訴大家山陰沖一帶的海洋生態正在發生什麼事。這座博物館是改建自宛若自明治時代的畫中走出來的老酒造，展出主題以海洋生態及漁業為主。館內收藏了包括魚類、甲殼類等各種水中生物標本多達700多種、4000多件。由於魚類標本製作難度非常高，因此也更顯出與海共生史料館的參觀價值。館內這些精美的標本，都是由日本標本專家種正幸氏的作品。

史料館中展示的一些大型海洋動物，十分受到旅客及海洋生物愛好者們歡迎，像是有隻名叫「白次郎（ホジロ）」的大白鯊，一條長達275公分的巨大翻車魚等。那翻車魚的大小超過了一般人類，真是超乎人們想像。另外還有一些特別的海洋生物，如耀著銀色光芒的皇帶魚，不禁讓人想起以前聽過的關於海蛇或是深海怪物的傳說。館內展示小型魚類的方式也蠻有趣的，例如有一條掛滿了手掌般大小的河豚的隧道，對於愛拍照打卡的人來說，這可是必拍景色。有趣的是，與海共生史料館針對外國人，有開出門票100日圓的特惠價，十分推薦給有到境港旅遊的朋友。

與海共生史料館 (海とくらしの史料館)

地址：鳥取県境港市花町8−1

門票：外國觀光客 100日圓

一般訪客 大人410日圓 | 小孩100日圓

營業時間：9:30～17:00

官方網站

大山桝水高原

離開為水環繞的境港，來到隔壁的米子，當然也要見見鳥取有名的靈峰大山。雖說大山火山頂上絕對是制高點，不過更推薦大家到海拔稍微低一點的桝水高原，因為那一片綠草地的景象，像極了瑞士阿爾卑斯的夏天景色。鄰近的草原上，能望見乳牛們悠悠然地吃草，而在桝水高原的草地，則能見得小山羊們悠然自如。

關於靈峰大山，有個浪漫的傳說。古伯耆國時代，這一帶住了一位年輕女子，她與一位遠住在島根半島北方的隱岐諸島上的漁夫相戀。儘管父母強力反對這樣的遠距離戀愛，但兩人卻沒有因此放棄，反而克服重重逆境讓戀情持續下去，並修成正果。站在大山的高處眺望北向海上的隱岐諸島，彷彿能感受到兩人隔海相望的那一份思念與愛意。夏季時，桝水高原的天空纜車會有特別的「戀人主題」座椅，裝飾有可愛的粉色愛心等，特別受歡迎。不僅如此，山上的展望台也正式被認定為「戀人的聖地」。

大山桝水高原 天空纜車（大山の桝水高原・天空リフト）

地址：鳥取県西伯郡伯耆町大内桝水高原1069−50

纜車票價： 大人 1,000日圓 | 小孩 700日圓

營業時間：9:00～17:00（「浪漫之夜」活動期間延長到20:00)

官方網站（簡體中文）

麵屋無雙的牛骨拉麵

米子境內因為飼養有不少牛，因此米子當地的牛骨拉麵十分有名，在日本拉麵中也是比較少見的種類。使用牛大骨熬出來的湯底，味道更加深厚，搭配拉麵及佐料，嚐起來又是不一樣的滋味。而說到推薦的店家的話，我們這次拜訪的是距離海邊不遠的人氣拉麵屋「麵屋無雙」。麵屋無雙的經典菜單，雖然是乍看之下和一般拉麵差不多的經典牛骨拉麵，據老闆所言，正是想要以這種，從小就喜歡的經典拉麵搭配——叉燒、海苔、豆芽、青蔥等簡單的配菜，更能讓大家嚐出那採用牛骨燉煮的湯底的不同之處。麵屋無雙的牛骨湯底，是選用牛腱與牛骨共同熬製，經過長時間的熬煮而成。不過，為了保持湯頭的清澈，熬煮時骨頭又不能全然燉爛，不然會讓湯頭變得混濁，因而這其中的拿捏也是功夫之一。上桌的拉麵，湯底果然清澈，卻牛味十足，搭配口感嚼勁恰到好處的拉麵，可說是絕配。

麵屋無雙 (麵屋無双)

地址：鳥取県米子市新開6-3-3

營業時間：午餐 11:00～15:00 | 晚餐 17:00～22:00

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皆生温泉 游月

就在麵屋無雙所在的海邊一帶，還有一個當地非常有名的名物溫泉：皆生溫泉。能一邊看海，一邊泡溫泉，皆生溫泉的人氣指數可想而知。這一帶有不少溫泉設施可以選擇，而我們這次拜訪的是「湯月旅館」，館內無論是室內還是露天溫泉，都可以看見海，尤其是緊鄰大海的露天風呂，那真是不同等級的奢侈享受。要說泉質，皆生溫泉以硫酸鹽泉為主，加上泉水溫度高，對於一些慢性疼痛的緩解頗有效果，而且對皮膚也很好。要到海邊沙灘穿泳衣戲水的話，非常建議早上先泡個湯，絕對讓穿上泳衣露出肌膚的你更加自信。白天一整天的旅程或戶外活動下來，晚上到皆生溫泉泡個湯，舒緩一下疲勞的身心，是否也是不錯的選擇呢？無論是哪一種，作為山陰之旅的最後一站，皆生溫泉都不會讓你失望的。

皆生溫泉 游月 (游月)

地址：鳥取県米子市皆生温泉3-11−1

官方網站

美食、絕景、各式各樣特別有趣的文化體驗，在有著日本國起源之境之稱的山陰一帶，還有很多很多有趣且值得探訪的地方在等著大家。我們這次走了一趟宛若山陰「心」之所在的中部5市，為大家介紹了名震天下的出雲大社、安來的藍染職人、安來節、松江花鳥園、雲霄飛車似的江島大橋、境港的海洋，到靈峰大山和米子海邊的溫泉等景點。若覺得不夠盡興，也可以參考我們去年跟大家介紹的另一篇文章的景點和玩法。不過如果你自認有選擇困難症，那麼還是不建議一次看這麼多景點——因為你很有可能會因為不知道該從哪裡玩起而煩惱喔。（笑）

延伸閱讀：東京旅遊達人大挑戰之 品川區知多少照片攝影作品有獎募集活動

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