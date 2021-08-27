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美到就像踏入異世界！熊本神社隱身森林 祈願、電影拍攝地朝聖必訪
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】美到讓人分不清是現實還是虛幻的「上色見熊野座神社」位於熊本縣的森林中，每到夏天周圍一片苔綠圍繞，是熊本阿蘇當地有名的能量景點，以祈求生意興隆、締結姻緣聞名。
愛看日本電影或漫畫或許會覺得這些場景有點眼熟，沒錯！這裡也是許多日劇、電影、廣告喜愛的拍攝地點，包含由佐藤健演出的真人版電影「神劍闖江湖」、或是講述溫馨又療癒妖怪故事的《夏目友人帳》等作品也都曾到此取景。
爬上沿途會出現97個石燈籠的參道抵達神社後，從本殿後方再往上走、就能抵達長寬約10公尺的「穿戶岩」。相傳這個大洞是被日本神祇健磐龍命的手下鬼八法師所踢破的風穴，擁有無論什麼困難都能順利克服、達成目標的意涵，因此被視為祈求考試合格必勝的必拜地點。
◆如何前往：南阿蘇鐵道「高森」站下，車程約10分。
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