意想不到的口味！ 挑戰神秘「黑色剉冰」 熊本今夏最新消暑冰品
【旅奇傳媒/記者-張語柔】端上一碗外觀全黑的剉冰，你敢挑戰嗎？這項冰品並不是猜想中的芝麻口味，居然是「醬油」口味！擁有200多年歷史的老舖「濱田醬油」在今夏推出的期間限定美食「漆黑冰」，全黑的外觀讓人尚未動口就先留下強烈印象，冰塊、糖漿及黑豆、黑芝麻糰子等配料都使用自家的生醬油製作，更加入有整腸作用的竹炭，吃起來甜甜鹹鹹又健康！
不僅有美食、醬油相關伴手禮可吃可買，其實這棟「濱田醬油釀造工坊」更是由世界知名建築大師「隈研吾」設計打造的建築，現已被登錄為國家有形文化財，計畫挑戰漆黑冰前也別忘了細細品味工坊之美，感受醬油職人精神。
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