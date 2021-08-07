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意想不到的口味！ 挑戰神秘「黑色剉冰」 熊本今夏最新消暑冰品

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲「漆黑冰」無論剉冰還是配料，都相當講究地黑到底。 　圖：浜田醤油株式会社／來源
▲「漆黑冰」無論剉冰還是配料，都相當講究地黑到底。 　圖：浜田醤油株式会社／來源

【旅奇傳媒/記者-張語柔】端上一碗外觀全黑的剉冰，你敢挑戰嗎？這項冰品並不是猜想中的芝麻口味，居然是「醬油」口味！擁有200多年歷史的老舖「濱田醬油」在今夏推出的期間限定美食「漆黑冰」，全黑的外觀讓人尚未動口就先留下強烈印象，冰塊、糖漿及黑豆、黑芝麻糰子等配料都使用自家的生醬油製作，更加入有整腸作用的竹炭，吃起來甜甜鹹鹹又健康！

▲在釀造工坊附設的Usagi Cafe就能品嘗。 　圖：浜田醤油株式会社／來源
▲在釀造工坊附設的Usagi Cafe就能品嘗。 　圖：浜田醤油株式会社／來源

不僅有美食、醬油相關伴手禮可吃可買，其實這棟「濱田醬油釀造工坊」更是由世界知名建築大師「隈研吾」設計打造的建築，現已被登錄為國家有形文化財，計畫挑戰漆黑冰前也別忘了細細品味工坊之美，感受醬油職人精神。

▲自江戶時代傳承下來的釀造工房，經建築大師隈研吾修復打造後重新亮相。 　圖：浜田醤油株式会社／來源
▲自江戶時代傳承下來的釀造工房，經建築大師隈研吾修復打造後重新亮相。 　圖：浜田醤油株式会社／來源

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冰品 伴手禮

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