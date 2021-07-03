活火山上自駕兜風、賞青草原？日本「阿蘇山九州地質公園」無敵展望

在太平洋上的千島國日本境內，擁有活火山出了名，最著名的莫過於是不是會傳出噴發預言的日本第一高峰富士山。而說起日本的活火山，除了富士山外，最出名的莫屬九州的阿蘇山了，且阿蘇這一帶，作為活火山地質公園，不僅是日本國家地質公園，亦被聯合國教科文組織認定為「世界地質公園」。

然而，其實「阿蘇山」並不是具體的「一座山」，而是主要是指阿蘇五岳及多重山體構成的火山群「中央火口丘」一帶，其中包括山麓地勢稍平坦的破口火山地形、連著火山群與平地的「外輪山」等特別地貌，在學術上被統稱為「阿蘇火山」，如今也被稱作「阿蘇九重國家公園（阿蘇くじゅう国立公園）」或「阿蘇聯合國地質公園（阿蘇ユネスコジオパーク）」，範圍南北縱貫了大分縣與熊本縣。

這趟租車，我們自大分縣靠海的名溫泉地別府出發，沿著九州橫斷道路（やまなみハイウェイー），攀上一山還有一山高的山區進入熊本縣。在這段山路中的制高點，是牧之戶山頂，海拔高為1330公尺，上頭有個小小的休息站，在那週邊走走，可以見到不少高山植物。另外，這條路線，也能欣賞到九州島上最高峰之九重山，其海拔高度為1791公尺，而要說能遠眺九重山的最佳地點，莫過於朝日台展望台了。

這一帶的火山地形，大概是在27萬到9萬年前的火山活動形成的，儘管在地質上來說算是比較「年輕」的地形，但其實對於人類來說卻也是非常久遠以前的事。國家公園境內，能見到大片廣袤的草原，據說早在千年前這裡就有人居住放牧，一直到今日依然如此，與這座活火山共生。因而放眼望去的山景中，能見到一些小小的聚落山村，亦是人與自然共生之最佳實例。

朝日台展望台

大分県玖珠郡九重町田野

朝著火山口開去的路上，能見到平原青草地——那是一片又一片的牧場，上面能見到零星的牛兒悠閒吃草——而到了高原上，亦能見到馬兒——這些可是野生的馬，而熊本的生馬肉（馬刺し）也是非常有名的，加上醬油、生薑、蒜等調味而成。也許聽到要吃生馬肉會覺得有點恐怖，不過對於勇於嘗試奇特美食的朋友來說，那還真是不容錯過的當地特色料理。

其實這一大片的廣闊草原，是阿蘇火山錐頂部坍塌而成，而阿蘇火山也是世界上幾大陷落破火山口地形，其中幾乎位於中央位置的中岳，便是自古至今依然能見到的活火山口，在這裡能見到非常特別的類似火山湖的景觀，只是這裡面的「湖水」可不是一般的水，而是溫度高達50～60℃的強酸液體，呈現出宛若祖母綠寶石般的顏色。正是如此特別的地貌，讓中岳火口稱為阿蘇九重國家公園內，非常經典的觀光地，然而畢竟是活火山，又是火山口附近不是會釋放出有毒氣體，每當官方監測到此情況時，便會關閉山口禁止遊客靠近。

若不巧遇到這樣的狀況，也不必感到灰心，因為即便從遠處瞭望火山煙霧裊裊的景象，就足以讓人感到震撼了。

而且，從遠遠的地方眺望遠方火山煙，還可以發揮拍照的創意，巧用借位的手法，拍出各式各樣稀奇古怪的紀念照。

說起拍照，愛攝影的朋友前往阿蘇九重國家公園，自然不能不到草千里之濱駐足。這一帶是大約在3萬年前形成的雙重火山口地形，現在看起來就是有兩座火山池。從池面上，可倒映出春夏翠碧的火山山體以及晴空，可說是阿蘇九重國家公園內非常經典的風景。

草千里之濱（草千里ヶ浜）

熊本県阿蘇市赤水

寬闊的草原，亙古特殊的火山地貌，縱跨大分縣和熊本縣的阿蘇九重地質國家公園，無疑是九州自駕旅的必訪景色之一。這次跟大家介紹的春夏時的翠碧，然而到了秋冬，這裡又將換上另外一種顏色。有興趣的話，不妨先看看之前我們的空拍影片吧！

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