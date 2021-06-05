玩阿蘇吃什麼？ 日本九州旅遊手繪食記之熊本美食篇

【作者-芋圓遊日插畫雜記 Roroenn】

寫在前面

來到日本五年多一點，但對九州卻一直很不熟悉。第一次去九州，是在2018年過生日時，和姊姊一起去福岡，短短的三天兩夜，非常充實又緊湊（笑）。兩個金牛女，愛吃的我們都對在當地嚐到的美食念念不忘：牛腸鍋、水炊鍋、牛舌早餐等等。而且比起東京和首爾（姊姊住在首爾），九州的外食相對便宜，可以吃得很盡興又不傷荷包。

今年4月中上旬，完成了我第一本書的初稿後，我一個人在九州漫遊了五天四夜，品嘗當地美食、欣賞在東京看不到的火山美景、搭乘具有特色的觀光列車，順便放空一下。每到一個新的地方，我一定會嘗試只有當地才吃的到的鄉土料理。有一種「這才是旅遊」的舒爽感。留在記憶裡的，除了美景和旅伴的交流，還有享受食物當下的那種感動。

本來想以時間序的方式記錄我的九州旅遊，後來決定以「九州美食」作為主軸，將手繪食物插畫彙整在此。作為我的旅遊紀錄之一，也讓之後有機會去九州的人，能夠參考參考囉！

工具：代針筆、水彩

畫紙：The Langton 細目水彩本詳細介紹

阿蘇車站 / Coffee Plaza East 牛排丼

因為要去阿蘇火山，我選擇前一晚投宿阿蘇車站附近的背包客棧，阿蘇車站到了晚上幾乎沒有什麼店家營業，連超市也早早關門。車站附近只有一間便利商店和它對面的一家西餐店Coffee Plaza East。其實步行15分鐘內還有其他餐廳，但是晚上的道路真的好暗，我一個人有點怕怕的，所以就近選擇了這家餐廳享用晚餐。（而且這家店有刊登在背包客棧推薦名單中）

Coffee Plaza East非常寬闊，店內的陳設很有昭和洋食館的感覺，晚上七點多，店內只有一位客人在用餐。服務生是一位老奶奶，親切地面帶著微笑送上冰水。除了主餐外，這裡還有賣烤土司和甜點。因為白天吃了一堆地獄蒸蔬菜，到了晚上就想吃肉，所以點了牛排丼定食。

牛排丼的肉質鮮嫩，沾附了蒜頭香味的醬汁，非常好吃！米飯也是粒粒分明，吸附了牛排上的醬汁後，有夠下飯。一不小心就吃光了一大碗飯。

雖然阿蘇還有其他更有名的店家，不過以它的交通位置和較長的營業時間、價格、環境等等，我覺得已經非常滿意！

Coffee Plaza East（コーヒープラザイースト）

阿蘇 道の駅 / 阿蘇優酪乳(喝的優格)

介紹一下旅途中喝的飲料吧！這款優酪乳的成分很單純，只有生乳和砂糖，沒有其他添加物，包裝也可愛。味道濃郁，不會死甜。我在阿蘇火山頂站休息時拿它出來喝，還被山頂站的阿伯問是在哪裡買的，因為看起來很好喝的樣子。（因為優酪乳被陌生人搭話XDD）

阿蘇 道の駅 / 牛奶咖啡和鹽麵包

作為背包客棧的早餐，烤後的鹽麵包很香，喜歡QQ的嚼勁。咖啡牛奶則有點甜，早上還是比較喜歡喝黑咖啡啊！

阿蘇 道の駅 / 馬玉飯糰

非常巨大的飯糰，比我的掌心還大！馬肉炊飯包進了一整顆雞蛋，我拿它來當阿蘇火山上的午餐，回想起來好在有帶著它上路，因為在山頂又冷又餓，也沒有餐廳，這顆超大的飯糰簡直就是我的救命丸。

只是在寒風中飯糰吃起來好冰，吃起來也沒什麼味道，或許加熱後會好吃一點吧?

阿蘇 / あそぼーい！駅弁 九州JR觀光特急 阿蘇男孩號 KURO 醬便當

搭上一天才一班車次的阿蘇男孩號，肚子餓扁了，就到車廂小賣店買了這個限定便當，很神奇地，又遇到第二天搭乘由布院之森的車掌小姐，她很熱情地主動與我相認（明明當時兩個人都戴著口罩，為什麼還是認的出來呢? 笑）我接下從她手上遞過來的便當，她還貼心地加付了筷子給我（因為這個便當客群為小朋友，原本只有附湯匙)）。

這個便當的外型實在是太可愛了！鮮黃色的底色上印了不同的KURO醬，讓人捨不得丟啊！

認識KURO醬

くろちゃん，本名為あそくろえもん，是一隻在阿蘇黑川附近出生的小黑狗，年齡2歲。原本是阿蘇男孩號的名譽站長吉祥物，後來也出現在博多和大分等地，所以擴大範圍成了JR九州的吉祥物。

打開便當外盒後，在右側還有一張KURO醬的透明薄膜，真的是很用心的電車便當呢！瞬間有種去迪士尼吃主題餐的感覺。四種口味的米飯和左側的薯餅、小香腸、炸蝦等等，都是小朋友很愛的配菜。（我這個大人也吃得很開心）

阿蘇男孩號網站

最後也分享一下真實的實物照片，大家如果有前往九州一帶的規劃，不妨參考看看。

本圖文部分轉載自 日本九州旅遊手繪食記（下）

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