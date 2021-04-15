瀨戶內海「岡山香川」必遊景點推薦！打卡絕景「天空之鏡」與手作體驗必收

說起到被稱作「晴天國度」的岡山旅遊，相信不少朋友都能直接說出日本三大名園中的「岡山後樂園」、岡山城、倉敷美觀的老街等地方。不過你是否有想過，原來我們也不陌生的「桃太郎的故事」，其實就是在岡山這裡開始流傳的呢？就在2018年，岡山縣內的岡山市、倉敷市、總社市和赤磐市，作為「桃太郎傳說誕生的城鎮 岡山」被認定為「日本遺產」。這一帶地方，保留了許多與桃太郎傳說有關的景點和古蹟，而就在JR岡山站前，也立有桃太郎像，可帶著大家來一趟「傳說之旅」。

先來簡單說說桃太郎的故事，因為是傳說，所以據說也有一些不一樣的版本，但最廣為人知的，莫過於自桃子中出生的男子桃太郎，帶著自老父老母給的「黍糰子」，前往鬼之城展開打鬼之旅，而後凱旋歸鄉的故事。在旅程中，他遇見了小白狗、小猴子、雉雞，並收編他們為夥伴，一起打敗了鬼，帶著自鬼手上拿到的金銀財寶，凱旋返鄉。

吉備津神社

祭祀著桃太郎的原型「吉備津彦命（きびつひこのみこと）」的神社，其本殿和拜殿被指定為日本國寶，尤其是自本殿延伸長達360公尺的超美迴廊，是非常值得一賞。

吉備津彦神社

同樣是祭祀著桃太郎的原型「吉備津彦命」，吉備津彥神社內能見到桃子造型的可愛御守、籤詩和繪馬，非常受到歡迎，特別是女性。也因此，這裡成了岡山女子旅必訪的景點。

岡山水果芭菲街

有著陽光之城稱號的岡山，收到自然氣候恩惠，擁有豐富的農產，包括一年四季都有不同的水果出產，因此也被稱作「水果王國」。岡山市內的多家咖啡店內，可以嚐到各式各樣不同的水果芭菲，而為了讓遊客們更簡單的找到喜歡的芭菲，當地官民合作收集了各家芭菲情報，做成了「岡山水果芭菲街（フルーツパフェの街おかやま）」地圖。大家前往觀光時，可以在官方網站上找找自己必吃的那一個水果芭菲。

說起香川，馬上想到讚岐烏龍麵的朋友一定不少。香川的烏龍麵的確是非常經典，但其實除了烏龍麵之外，香川還有更多精彩好玩的地方，包括了米其林三星的日本庭園、宛若玻利維亞天空之鏡的海濱、死前必去的絕景等，魅力絕對不輸給烏龍麵。

① 打卡絕景攝影系景點

小豆島橄欖公園（オリーブ公園）

說起瀨戶內海，怎麼能不想到小豆島？而說起小豆島，當然就不能不提小豆島橄欖公園。在這種植有約2000棵橄欖樹，不僅能從視覺，包括味覺都能感受到自然的綠意盎然，加上碧藍的瀨戶內海作為背景，及山丘上白色的風車，讓小豆島橄欖公園成為人氣打卡景點。公園內還能嚐到橄欖口味的霜淇淋及一些橄欖的食品特產，可說是享盡橄欖的各種風情。

父母之濱（父母ヶ浜）

這宛如南美「天空之鏡」烏尤尼鹽湖的景色，其實是在香川三豐的海岸「父母之濱」。其水面倒映天空的絕美景象，也不輸給玻利維亞的天空之鏡，而這裡的落日，也是日本夕陽百選的其中之一。

雙鑽讚岐富士（ダブルダイヤモンド讃岐富士）

香川丸龜有個被稱作「雙鑽讚岐富士」的名景，非常受當地攝影人的歡迎——那是被愛稱為「讚岐富士」的飯野山一年兩次的山頂日出，倒映在宮池水面時，形成宛如兩顆鑽石般耀眼的日出山景。由於太陽角度變化的關係，每年大概只有在4月中旬和8月下旬的時候才能拍攝到，也在這期間，總會吸引許多攝影人和遊客前往一睹風采。

丸龜城（丸亀城）

位於香川丸龜境內的丸龜城，是日本現存的十二天守之一，也被選為日本百名城，有著「石垣名城」的稱號。據說這座城的石垣牆，是使用當時最厲害的技術建造的，而其上的天守閣，也是現存的十二天守中最小巧的。

小手島源平桃

​每年春天，香川丸龜境內的小手島上，會盛開一種非常特別的桃花——同一棵樹上，能開出紅白兩種不同顏色的桃花，是島上的居民們一點點一點點開始種植，最後培養到今天的規模，也成了小手島的名物。由於這一紅一白像極了日本源平合戰中代表源氏的白與代表平氏的紅，因而也被命名為「源平桃」。雖說隨著氣候變化，每年開花的時間會有些變動，但一般大概在3月下旬到4月上旬時是花期。

​栗林公園

被法國旅遊權威《米其林綠色指南》（Michelin Green Guide）評為三星景點的栗林公園，是景美不亞於金澤的兼六園、岡山後樂園等日本三大名園的一座日本名園，也是被指定為日本國家特別名勝之文化財中最大的庭園。佔地3.5個東京巨蛋大小，栗林公園中種植豐富的自然植物，更有歷史悠久的古建築和池湖造景。最早本只是地方望族的小庭園，而後被高松藩主松平家當作別莊，至今擁有約400年歷史。《米其林綠色指南》中評論其為「非常值得特地走訪的庭園」。

天使之路（エンジェルロード）

一天只會浮現兩次的天使之路，是連結小豆島和弁天島的一條砂道，只有在退潮的時候才會出現，而漲潮時則會成為汪洋。也正是這樣的「期間限定」，讓它有了浪漫的傳說——若情侶能牽手走過這條天使之路，便能結為連理。

莊內半島（​荘内半島）的紫雲出山

前面介紹岡山時，我們講到了桃太郎傳說，那麼到了香川，就不能不提到與浦島太郎有關的莊內半島。雖然說在日本各地，都有各種關於浦島太郎傳說的說法，也有類似的故事傳說，不過香川縣三豐市詫間町西邊的莊內半島一帶，由於又被稱作「浦島」，因而流傳了許多關於浦島太郎的傳說。

一般大家知道的浦島太郎故事，主要是救了海龜的浦島太郎，被帶到龍宮接受乙姬的招待感謝。準備回家前，乙姬交給他一個玉手箱，並叮囑千萬不能打開。浦島太郎回故鄉後，發現自己家鄉都已經變了樣，才驚覺自己似乎在龍宮中過了很久。困惑之際，他打開了乙姬的玉手箱，一瞬間他便成了白髮蒼蒼的老人。

日本著名幕府將軍足利義滿曾到浦島的三崎神社參拜，並留下了「へだてゆく 八重の汐路の浦島や 箱の三崎の 名こそしるけれ」一段詩歌。而依據這一段詩歌，莊內半島一帶有以「紫雲出山」等多個與浦島太郎傳說相關的景點，而其中又以被選為「死前必去世界絕景日本篇」之一的紫雲出山最為知名。

紫雲出山，名字聽起來也頗有夢幻色彩，民間流傳這座海拔352公尺的山，形若浦島太郎打開玉手箱時，其中冒出來的紫色雲霧，因而得名。山上自然景觀豐富不說，自下而上設置了遊步道，登上山頂能眺望瀨戶內海，是香川縣內數一數二眺望瀨戶內海景的名所。更厲害的是，這裡春天滿山櫻花盛開，初夏則有繡球花綻放，四季景色不同。其絕美的春櫻景色，有興趣的話可以看看官方2020年拍攝的影片。近年，紫雲出山也被日本Yahoo評為「日本引以為傲的櫻花絕景15選」之一，更登上知名旅遊書《死前必去的世界絕景 日本篇》及美國《紐約時報》等紙媒，在海內外都有一定知名度。

② 不容錯過的體驗及美食

手打一碗烏龍麵

都到香川玩了，不免俗地還是要來體驗一下手打烏龍麵囉。香川這邊的體驗設施，會有親切專業的工作人員指導協助大家，就算是第一次體驗，也能輕鬆上手。

旅籠屋的藍染和團扇體驗

若之前有看過JAPANKURU的香川獨特旅宿介紹，想必對丸龜的Guest House青年旅館「旅籠屋」有些印象。在這能感受到丸龜當地歷史的建築空間中，除了有提供住宿服務外，還可以體驗藍染和手作團扇，且它距離丸龜車站只有10分鐘腳程，交通非常方便。

旅籠屋

官方網站

嚐一口橄欖牛（オリーブ牛）

聽過和牛，聽過讚岐牛，但你有沒有聽過「橄欖牛」？它其實是被餵養榨油過後的橄欖長大的讚岐牛。其肉質柔軟，肉味香濃之餘，卻別有一番清爽滋味，所以特別受到女性的歡迎。若到香川，想要嚐嚐這非常有在地特色的「橄欖牛」的話，可以參考官方選定認證的餐廳。

這次JAPANKURU為大家整理了這麼些岡山和香川一帶的必遊景點，是否讓你很心動呢？岡山一帶除了桃太郎相關的景點，也別忘了可以到古色古香的倉敷走一遭，還有岡山城與後樂園都是非常值得走訪的。而香川就更不用說了，有超級地標草間彌生的點點南瓜的直島也是在香川，每三年還會有一次瀨戶內海藝術祭，更有瀨戶大橋、琴平溫泉等好玩的地方在等著大家。

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