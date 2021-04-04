觀光船玩瀨戶內海！ 廣島、宮島與愛媛必玩景點與行程推薦

廣島市一帶

和平紀念公園位於廣島市中心，園內保留了當年被原子彈轟炸毀損的城市地標廣島縣產業獎勵館「原爆巨蛋（原爆ドーム）」、展示許多當年二戰與原子彈投下後的相關史料與遺物，以及當年在原子彈爆炸中喪生者的慰靈碑等，以歷史的血與淚，提醒著世世代代莫忘世界和平。

其中原爆巨蛋被納入世界文化遺產，而公園內和平之鐘的鐘聲，則被日本環境省選為「望能流傳後世的日本音風景百選」。

以「愛與和平」為主題打造的廣島美術館本館，外觀是以原爆巨蛋的外型作為主意象設計的圓頂建築，而其內部的環形迴廊，則是依嚴島神社的迴廊概念進行設計，可說是集世界遺產及廣島代表建築於一身的概念性建築。

廣島美術館是日本少見的，可以欣賞到許多印象派法國近代美術作品的美術館，館內不僅有常設有包括莫內、雷諾瓦、塞尚、梵谷、畢卡索等印象派為主的法國近帶美術作品展，每年年間更會舉辦多次特展。

廣島美術館（ひろしま美術館）

地址：広島県広島市中区基町3-2

開館時間：9:00 - 17:00 (最後入場 16:30 )

官方網站

宮島一帶

說起廣島旅遊，想必大家一定都聽過嚴島的大名。畢竟作為日本三景之一，嚴島與京都的天橋立、東北地方的松島齊名，是不少人造訪廣島必遊的經典景點。它是位於日本廣島縣廿日市市宮島町的一座島，處於瀨戶內海西部，在廣島灣的西北部，也被叫做「宮島」，或是「安芸的宮島」。島上最有名的，莫過於嚴島神社，那漲潮時宛若漂浮在海上的朱紅色巨型鳥居與社殿景緻，可是廣島非常具有代表性的絕景。而這座自平安時代末期，因平清盛的庇護而壯大的神社宮殿及彌山原始林，亦在1996年為世界教科文文教組織認定。

踏上嚴島，能見到一棧橋附近有鹿和猴子棲息——他們彷彿是有「宮島的象徵」，也被畫成吉祥物，尤其是鹿特別有名。據說，這些鹿是神的使者，被視作是「神鹿」。

作為日本重要且非常具有代表性的觀光勝地之一，宮島一帶也擁有非常多的美食，從可以邊走邊吃的小吃，到可以在店坐下好好享受的餐點料理應有盡有。當然，最常被大家掛在嘴邊的，還是牡蠣和饅頭。

在嚴島，有一家叫「牡蠣福丸（かきふくまる）」的海鮮店，據說是宮島牡蠣養殖大戶「大越水產」的直營店。他們家的牡蠣鮮美而肥，無論是烤牡蠣還是炸牡蠣，都是絕品，尤其是在冬天牡蠣季節的時候！當然，就算不是在冬天拜訪，由於冬季捕獲的牡蠣也會使用急速冷凍保存，以維持最佳鮮度，讓訪客一年四季都能品嚐到鮮美的牡蠣。

牡蠣福丸（かきふくまる）

地址：広島県廿日市市宮島町553-2

營業時間：10:00～17:00 （恐依季節有所變更）

官方網站

松山一帶

台北有松山，在日本的愛媛縣也有個松山。而在愛媛的松山，以松山城和道後溫泉最為有名，尤其是有日本三大古湯之一頭銜的道後溫泉，古時候曾被記載在《萬葉集》中。現今大家看到的道後溫泉本館，是在1894年（明治27年）完成的建物，日本名作家夏目漱石在小說作品《少爺》中有描寫道後溫泉，亦使它成為愛媛縣松山市代表之觀光勝地。

被稱作日本古湯，道後溫泉一帶有許多古老傳說，包括聖德太子曾來訪泡湯、最早是由白鷺鷥發現溫泉的「白鷺傳說」，還有記載在《伊予國風土記逸文》的「玉之石」傳說等。而這些傳說，如今在道後溫泉一帶依然能見到與之相關的文物。此外，由於夏目漱石、正岡子規等文人墨客先後造訪，也讓道後溫泉更添幾分古意。

道後溫泉的泉質屬於鹼性單純泉，無論在湯療還是美容方面，效果都十分不錯。2017年，在道後溫泉本館的附近，新打造了一座「道後溫泉別館 飛鳥乃溫泉」，以飛鳥時代氛圍作為主意象設計，內部結合了日本傳統工藝及現代尖端藝術，以不同與本館的新面貌，帶給大家不一樣的泡湯體驗。

吳市一帶

前幾年由於動漫及日劇《這個世界的角落》而出名的吳市，是一座海軍城市。由於自然海灣的地形，造就了其天生作為海軍港的先天優勢，這裡自古便是村上水軍的根據地，而到明治時代以後，則成了帝國海軍、海上自衛隊的據點。日本近代非常有名的軍艦「大和號」就是在這裡建造的，而當時第二次世界大戰前的吳市，也被稱作東洋第一的軍港，亦是日本第一的軍工廠。

不過，成也蕭何，敗也蕭何，正是因為吳市當時的重要戰略地位，也使得其在二戰末期因為遭到美軍空襲而受到極大破壞。

如今，以大和博物館（吳市海事歷史科學館）及鐵鯨魚館為首，吳市市內的一些保防軍事設施，逐漸轉型為觀光設施。2016年時，更以「鎮守府 橫須賀・吳・佐世保・舞鶴～能感受到日本近代化脈動的小鎮～」之姿，被認定為日本遺產。

廣島愛媛（松山）之間的往來移動，透過船來代步，不僅更方便，也更能親身體會瀨戶內海的風光。下面就來和大家介紹一下，究竟有什麼不錯的路線可以選擇吧

廣島～吳～松山

這條路線主要是運行於廣島港的宇品旅客總站與松山觀光港之間，途中會經過吳港。而在松山觀光港，有前往道後溫泉的巴士運行。依據不同的船種，所需要的航行時間不同，一般在68～160分鐘。

宮島～廣島

雖然說從廣島到宮島之間，可以搭電車移動，不過既然都到瀨戶內海了，何不搭船兜兜風呢？或是去的時候坐電車，回來的時候坐船也不錯，可以看到海陸不同的風景。從宮島到廣島，船行時間大概30分鐘左右，單程成人票價1900日圓。

宮島〜吳（Blue Line）

若從宮島想要前往吳市，透過船行移動效率高很多，只要45分鐘左右，單程成人票價2000日圓。若結束了宮島的行程，到吳市去走走也是不錯的選擇。

更多關瀨戶內的海上巴士運行資訊，可關注瀨戶內海觀光推進會的官方網站。

廣島市：格蘭王子飯店 Grand Prince Hotel

位於瀨戶內海國立公園內，格蘭王子大飯店坐擁尚好的地理位置與自然景觀，且交通也非常便捷。自廣島車站有免費接駁巴士可搭乘到飯店，而就在飯店前，還有能通往宮島和吳市等觀光地的船可以搭乘旅行。

廣島格蘭王子大飯店（グランドプリンスホテル広島）

地址：広島県広島市南区元宇品町23-1

官方網站

宮島：水羽莊別館 葉隙日光

位於寧靜森林中的水羽莊別館「葉隙日光（葉もれび）」，在原來老屋的樑柱架構下，以現代摩登的裝潢設計風格，重新出別塵靜謐的住宿空間。採取包棟出租的方式，一天只限定一組客人，希望來客都可以在這舒適的空間中度過悠閒時光。周圍自然環繞，樹木蔚然成蔭，而建築設計亦如其名，採用大片落地窗及露台，讓來客可以真真切切地感受，那陽光自樹葉中漏下的靜謐時刻。

周圍森林中，種有包括櫻花、紅葉等喬木，隨著季節變化景色不同不說，館內更有露天溫泉，可以一邊泡湯一邊享受自然景色。

另外，在姐妹館「旅彩之宿 水羽莊」中，可以品嚐到以瀨戶內一帶的食材調製出來的懷石料理。

水羽莊別館 葉隙日光（水羽荘別邸葉もれび）

地址：広島県廿日市市宮島町49

松山：道後温泉別館 飛鳥乃湯泉

採用飛鳥時代的建築風格，打造出的新型湯屋，道後溫泉別館 飛鳥乃湯泉在日本溫泉女子們的心目中，可是非常有人氣的。雖說建築外觀是飛鳥時代的古建築風格，但館內卻展示了不少結合愛媛當地的傳統工藝及現代藝術創作的作品。

在二樓的寬廣的公共休息空間中，備有茶水及各式各樣的茶點，讓大家在泡完湯後，也能悠閒的休息。

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉

地址：愛媛県松山市道後湯之町19-22

營業時間：6：00～23：00（最後入場22：30 ※依據泡湯方案不同而不同）

道後温泉官方網站

尾道散策：海港小鎮貓之町

以坂道和貓咪為著的海港小鎮「尾道」，可說是非常適合文青或小清新的散策地點。宛如小山城一般，尾道這裡多坡道，兩旁民房中間或藏有咖啡店或是麵包店等，彷彿每個轉角都會有驚喜。而站在坡道高處，可眺望瀨戶內海以及小鎮風景，更能期待與小鎮中的貓咪們相會。

而在尾道，當然不只有文青的咖啡店或麵包屋，要說當地美食，「尾道拉麵」和「牡蠣」也是非常值得一嚐。就拿吃牡蠣這件事來說好了，在尾道車站附近，有一家叫「尾道WHARF」的餐廳，是一年四季都可以吃到日本當地新鮮生牡蠣的地方，而且店內是可以直接瞭望瀨戶內海的。

除此之外，餐廳中還有其他用當地海鮮和蔬果食材調理的豐富菜單，就算沒有要吃牡蠣，散步散到餓了，也可以到這裡覓食休息，眺望瀨戶內海的美好景色。

尾道WHARF

地址：広島県尾道市東御所町9-1 尾道ウォーターフロントビル1F

營業時間：

午餐/11:30～15:00（LO14:30）

晚餐/17:30～22:00（LO21:00）

※週六日、國定假日 11:30～22:00（LO21:00）

※詳細資訊請參考官方網站

AEON Mall 廣島府中：伴手禮採買與美食饗宴

在廣島玩了一圈，但覺得伴手禮沒買過癮？那麼不妨到AEON Mall廣島府中走走吧。常來日本的朋友，想必對AEON Mall都不會陌生，而AEON Mall廣島府中擁有約280家店舖，包括雜貨、服飾、書、超市、美食等，且自JR廣島站新幹線口的喜來登大飯店前，還有接駁巴士可以搭，交通非常方便。

在AEON Mall廣島府中的一樓，有這一帶最大規模的美食街「ROJI Dining」。在這裡不僅能吃到一些廣島的料理，也有很多來自日本其他地方的美食餐廳進駐，選擇非常多樣。

若到日本旅遊總是有採購的需求，那麼在安排廣島瀨戶內海一帶的行程是，不妨可以安排半天到一天的時間，到AEON Mall廣島府中採買，順便吃美食囉。

AEON MALL廣島府中 （イオンモール広島府中）

地址：広島県安芸郡府中町大須2-1-1

營業時間：

AEON Mall専門店街 10:00～22:00

※教室、ATM等一部分店家服務時間不同。

AEON Style廣島府中 9:00～23:00

AEON Style廣島府中（食品賣場） 7:00～23:00

官方網站

瀨戶內海玩一圈 感受海味好方便

遊走瀨戶內海，若不搭船「出海」，是否感覺少了點滋味？無論從廣島還是愛媛出發，不妨活用海上巴士路線，讓自己這一趟旅程更加豐富吧。

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