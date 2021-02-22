麵包超人博物館、海濱公園等5大景點 九州近郊「人氣親子遊景點」精選

【撰文:hikoinjapan/ 窩日本】

依山傍海的美麗環境與日本第五大城市的地位，讓九州最熱鬧的福岡成為許多家族親子遊的旅遊首選之一。福岡市的範圍不大，因此可以很輕鬆的在一天內安排兩個或以上的景點。很適合帶著小孩的親子家庭，文章整理了5個福岡市親子遊一日遊推薦景點。

是大人小孩都可以盡情的享受充滿寓教於樂意義的觀光景點！

①福岡麵包超人博物館in百貨（福岡アンパンマンこどもミュージアムinモール）

位在中洲的「福岡麵包超人博物館in百貨」

九州向來是親子出遊的首選地點，舒適輕鬆的步調、美麗的自然景致都很適合全家老少一起旅遊。而在九州的福岡市區可以讓幼齡小孩放電的所在，位在中洲的「福岡麵包超人博物館in百貨」是超人氣的親子景點。

卡通裡出現的麵包超人號

「細菌人的基地」，佔地相當廣，大大的細菌人就在門口迎接著小朋友。

「福岡麵包超人博物館in百貨」位在中洲的百貨商城「博多Riverain Mall（リバレインモール）」裡的5F～6F。「福岡麵包超人博物館in百貨」5F是表演區域、餐廳和互動兒童遊戲區，6樓是許多遊戲設施、商店和專屬麵包店。豐富的設施與店家可以在此安排2～４小時的行程。

可以在廣場欣賞麵包超人角色們的劇場歌舞秀，超嗨的氣氛與真人大小的麵包超人角色們會跟現場的大小朋友互動。伴隨著孩子們耳熟能詳的主題曲快樂的唱歌跳舞，一起造訪可愛又有趣的「福岡麵包超人博物館in百貨」吧！

營業時間：10：00～18：00（最終入場17：00）元旦、維修日公休

地址：福岡県福岡市博多区下川端町3-1博多リバレインモール5・6階

票價：入館費無論成人兒童均為1500日圓（含稅／未滿1歲免費）

②「海洋世界海之中道」水族館（マリンワールド海の中道 Marine World）

「海洋世界海之中道」水族館位在距離福岡市中心僅約1小時車程的臨海區域，像是純白扇貝般的巨大美麗水族館內約有450種、將近2萬隻的海洋生物在其中。水族館將九州各地海洋的特色全重現在水槽內，還有鯊魚餵食秀、海獺餵食秀等活動。記得把握時間欣賞。可以在這裡安排3～4小時的行程，欣賞九州近海的獨特海洋生物。

大廳設有休憩區與紀念品、標本區，一進入水族館就可以看到廣闊的開放大廳，設有許多位置可以休息，還有飲食店以及紀念品店

面對著博多灣的風景，可以觀賞到海獅、殺人鯨、海豚等表演

可以從水族館的二樓、三樓進場的表演池，直接面向海洋的開闊設計讓人彷彿身在海洋中。

正在進行餵食表演的全景遠洋大水槽

「九州遠洋」區域有著超大的全景遠洋大水槽，這面弧形水槽讓人有種身歷其境的視覺效果。裏頭重現了黑潮流經九州南部的溫暖海洋。還會有潛水員在水中餵食多達20種、約150多隻鯊魚的餵食秀！

體驗親手碰觸海洋生物的區域

館內還設有體驗區，在這裡會有工作人員引導參觀者觸摸水中生物。可以觸摸到平常見不太到的水中生物。海星、海膽、海參等海洋生物平常在海邊不要隨意碰觸，在這裡也要遵照工作人員的指示來輕柔觸摸。

走進光雕走廊，就會驚艷於這如深海般富有神秘色彩的場景。牆上的插畫仔細地描畫了深海的生物。

營業時間：3月1日～7月19日 9：30～17：30、7月20日～8月31日 9：00～18：30、9月1日～11月30日 9：30～17：30、12月1日～2月底10：00～17：00、黃金周及暑假期間營業時間將延長。2月第１個週一及其隔日（連續2天）公休。

地址：福岡市東區大字西戸崎18-28

票價：大人 2,350円、高中生 2,350円、小中學生1,100円、幼兒600円（３歲以上未滿小學生年紀）

③海之中道海濱公園（海の中道海浜公園）

園區內與小動物近身相處的區域

海之中道海濱公園擁有廣大腹地的海之中道除了有遼闊的園區外，還有四季的花景、綿長的海邊步道和許多小動物的園區，還有每次去都想好好玩上一回的親子遊樂設施設施區。親子家庭來福岡玩可以輕鬆的消磨一整天，朋友們來也可以一起騎腳踏車享受廣大自然園區。

僅供兒童遊玩的超長溜滑梯，包準孩子玩得筋疲力盡不亦樂乎

每年十月會出現的超可愛人氣掃帚草，千萬不要錯過！

營業時間：3月1日～10月31日／9：30～17：30、11月1日～2月底為止／9：30～17：00、2月的第１個週一及其隔天、年底及元旦（12月31日～1月1日）為公休日

地址：福岡市東區大字西戸崎18-25

票價：成人450円、銀髮族（65歳以上）290円、中學生以下免費

④能古島與能古島海島公園

能古島的渡輪船外型相當的可愛，船身上有著象徵島上盛開滿花的花朵圖樣。

來福岡遊玩，可以來到距離市區僅十來分鐘，當地人的後花園「能古島」走走踏青，能古島和附近幾個小島都離市區不遠，就像是個小小世外桃源般座落在博多近海。能古島環島一周約12公里，從福岡市姪濱渡船場搭乘渡輪約10分鐘即可抵達。在港口邊有幾間當地人開的食堂，有賣海鮮定食、咖哩飯、飯糰拉麵…等等。

可搭乘島內巴士或至觀光案內所租借電動自行車至「能古島海島公園」，入園後往右側走，可以欣賞各式當季開放的美麗花圃。園內也有數間充滿懷舊氣氛的手工藝品店、餐廳和雜貨店、迷你動物園、大型盪鞦韆等。可以讓親子家族輕鬆享受清淨的自然天地。

能古島著名的是島中的賞花名所，以油菜花、櫻花、秋櫻和水仙花聞名。在園區中心的山坡一年四季都有滿山遍野的當季花海，遊客能坐在公園的廣場悠閒的賞花喝咖啡。

營業時間：平日(週一～週六) 9：00～17：30、週日與國定假日 9：00～18：30

地址：福岡県福岡市西区能古1624

票價：大人(高中生以上) 1,200円、小・中學生) 600円、幼兒(3歳以上) 400円

港口邊有間醒目的特色小店「noconico cafe」，彩虹色系的裝飾相當的童趣可愛！店主供應著咖啡和小食，店內也有許多文創商品可以購買。可以在這買到充滿特色的能古島明信片，寫完後去島上的郵局蓋屬於能古島的特別郵戳給自己寄一張充滿回憶明信片！

營業時間：14:00–17:00，不定休

地址：福岡市西区能古島

⑤Asahi朝日啤酒博多工廠

在福岡市區內和福岡縣內都有不少的見學工廠可以預約參觀。從JR竹下站出站後往左手邊直走5分鐘就可以輕鬆抵達。從竹下車站前往時須至左手邊建築報到，右手邊為工廠區域。想要參觀朝日啤酒工廠，要先上官網或打電話預約參觀時間。每一梯次都有限定名額，另有韓語及英語、中文導覽行程可預約。

朝日啤酒博多工廠製造著供應給九州全縣和山口縣的「Asahi super dry」等啤酒。可以俯瞰整個製造流程，可以很清楚的觀賞到正在被清洗、裝填液體、包裝的啤酒。

整個導覽過程大約是一個半小時，可以很清楚有趣的瞭解到啤酒的製作過程。最後會到試喝啤酒的休憩區域，試喝時間約20分鐘，時間一到就必須離場。現場提供朝日生產的酒精與軟性飲料，駕駛和小朋友們參觀也可以享用。

來到福岡市想進行知性旅程的話，可以造訪博多朝日啤酒工廠來場見學之旅。

營業時間：9:30～15:00，年尾年初/指定假期

地址：福岡縣福岡市博多區竹下3-1-1

注意事項：需事先網路、電話預約

窩日本推薦閱讀： 用「JR KYUSHU DISCOVER RAIL PASS」輕鬆暢遊南九州三天兩夜！鐵道迷與親子最愛特色觀光列車搭到飽

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」