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入住隈研吾建築，眺望別府灣美景！星野集團九州旅館「界 別府」即將登場

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

什麼？星野集團的「界」系列又要開新館了！

星野集團旗下分為「虹夕諾雅」﹑「界」﹑「RISONARE」﹑「OMO」四個品牌系列，2021年1月將在鹿兒島開幕的「界 霧島」都還沒正式開幕，同樣位於九州的全新旅館「界 別府」也即將登場囉。

「界 別府」是星野集團「界」品牌的第18家旅館，也是繼「界 阿蘇」和「界 霧島」之後在九州的第三家旅館。最吸睛的是界 別府將由知名建築家隈研吾設計，打造隈研吾擅長的自然、原木風格，讓建築物與自然環境融合。

首先進入飯店的大廳便能從開放式露臺上眺望別府灣，露臺上還設有足湯可以一邊欣賞美景、一邊消除旅途雙腿的疲勞。

進到客房後，每間房都採開放式的設計，透過窗戶就可以欣賞到海景，更與海景有著無邊際連接的視覺享受。房內裝潢以沉穩的暗褐色為主視覺，不論是壁紙、拉門到浴室的玻璃設計，都令人聯想到別府的觀光勝地：血地獄之色彩。

向來強調結合當地特色文化的星野，當然在內裝上也毫不含糊，許多地方都採取了傳統的「豊後絞り」手法(別府過去為豐後國的所在地)，例如床頭墊或者棉被套都可以看到傳統工藝的痕跡。有機會到「界 別府」住宿的話，別忘了細細品味這些匠人的心血傑作喔。

「界 別府」預計於2021年夏天開幕，並提供70間的客室，未來開放觀光後來到別府享受溫泉之旅時，想必會成為非常搶手的飯店！星野集團不受疫情影響，持續拓展觀光飯店，小編彷彿聽見了荷包在哭泣的聲音。大家準備好一起來一一踩點入住了嗎！

星野リゾート　界 別府

大分縣別府市北濱二丁目817番-71他

https://www.hoshinoresorts.com/information/release/2020/10/107190.html

窩日本推薦閱讀：河口湖星野富士(虹夕諾雅富士)奢華露營風Glamping旅宿體驗分享！河口湖畔盡享無敵富士山景！　

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