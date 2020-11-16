入住星野集團全新溫泉旅館「界 霧島」 九州「霧島國立公園」景緻絕美圍繞

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

星野集團全新力作！繼「界 阿蘇」後，星野集團於九州開設的第二間「界」系列溫泉旅館「界 霧島」，即將在2021年1月於鹿兒島正式開幕！

「界 霧島」選在被四季絕美景緻圍繞的「霧島錦江灣國立公園」內，這裡是鹿兒島代表的溫泉地之一，又處於高千穗峰半山腰的高度，能夠向下眺望櫻島及錦江灣的壯麗景緻，是星野集團選擇於此拓展的理由之一。乘車約10分鐘即可到達知名的霧島神宮或高千穗牧場，也是這地點的一大魅力。

界 霧島的所有房型在天氣好時都可以透過窗戶眺望四季景色。不過雖然是溫泉旅館，並非所有房型都設有私人溫泉，若想要在房內享受專屬的泡湯之旅，訂房時要特別留意！

房內沒有溫泉也不用擔心，在坐擁絕佳景點的界 霧島特地選在白茫茫的芒草原中建立了一座「湯浴小屋」，在開放感十足的露天溫泉中享受療癒的泡湯與盡收眼底的奢華景緻吧！不論是入住何種房型，都可以擁有這美不勝收的美景。

住宿餐點設計在保有隱私的半個室空間享用，選用當季的新鮮食材製作，像是道地的美食特產：黑豬肉，不僅如此就連器皿也嚴選自鹿兒島的傳統工藝，讓來宿的旅客都能體驗鹿兒島純正的在地文化。

因為疫情悶壞了的2020年，待疫情解禁後不妨來到這裡，忘卻一切的日常煩惱，好好享受、讓身心靈得到放鬆與休息吧。

開幕日：2021年1月29日

預約開始日：2020年10月5日

地址：鹿兒島縣霧島市霧島田口字霧島山2583-21

交通：JR「霧島神宮站」開車15分鐘

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