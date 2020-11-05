住大宅院、海景別墅！四國香川「質感住宿飯店6選」 體驗手作烏龍麵、丸龜團扇

記得我們之前和大家介紹過，以「讚岐烏龍麵」聞名的香川縣嗎？在這一帶地區，能嚐到各式各樣烏龍麵及延伸美食之餘，還有包括蕎麥麵。位於瀨戶內海邊上的香川，擁有非常宜人的氣候及自然風景，是日本第一個成功栽培橄欖的地方，且也保留了不少傳統文化，像木桶釀製醬油、以古法製作的丸龜團扇等，都非常值得體驗，且特別的是，當地有不少非常有特色的旅宿設施，還包含了文化體驗行程，是喜歡深度遊的朋友不容錯過的，跟著JAPANKURU一起來看看吧。

烏龍麵之家（UDON HOUSE）：做一碗獨一無二的烏龍麵

來到香川，當然少不了烏龍麵相關的體驗，再怎麼說這裡大名鼎鼎的「讚岐烏龍麵」可享譽全世界。而位於香川本山站附近的這間複合型GUEST HOUSE「烏龍麵之家（UDON HOUSE）」，不僅可以住宿，且有規劃了一套兩天一夜的住宿加體驗行程可供選擇。行程中，有安排一天讓大家可以當「烏龍麵職人」，從零開始製麵，同時包括到農園中採收蔬果熬製湯頭等，可以充分了解香川當地的烏龍麵文化，並深度體驗一碗烏龍麵從無到有的精髓所在。

烏龍麵之家（UDON HOUSE）

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Kanran：橄欖園山舍Hygge 遠眺瀨戶內海

在香川三豐市橄欖園中座落了一間出租別墅「Kanran～Hygge dig i Setouchi～」，從名字上便可以看出，這是一間以北歐丹麥Hygge為主概念經營的度假別墅，希望入住者可以在裡面度過悠活時光。裡面有獨立的四人房、寬敞的客廳、大片玻璃窗及庭院，可以自山上遠眺瀨戶內海海景。

如果有需要，晚餐還可以預定「主廚到家服務」，讓當地的主廚利用當地食材，為大家準備地道的晚餐，或是可以預約手作烏龍麵的體驗行程，在別墅內大家一起手作烏龍麵。

Kanran～Hygge dig i Setouchi～

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穴吹邸：包下高松城內老宅邸

在作為四國門戶的港口城市高松市内，有一間古色古香的日式大宅院「穴吹邸」，現在作為出租別墅，一樣有提供旅宿服務，最多可以住12個人，非常適合小團體家族旅行。

標榜著可以按照旅客需求，量身訂做旅遊體驗規劃和旅宿行程，體驗內容可以包括包下遊艇遊瀨戶內海、主廚到宅料理、高松的松樹盆栽工作坊、當地魚市場導覽、和菓子製作等，讓入住者能與親友留下特別的美好回憶。

穴吹邸

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小豆島 三都之鄉：來去島上住一晚

在小豆島的三都半島上，今年秋天新開了一間旅宿設施「小豆島 三都之鄉」，主打目前日本蠻夯的「農泊體驗」。這間老宅院，原本是藝術家水出徹的老家改建，室內的設計裝潢自然而有質感，採用大量木質設計，讓入住者能有溫暖舒適的放鬆感。

小豆島本是不少小清新心神嚮往的旅遊地，不僅能在瀨戶內海美景中度過悠閒時光，更能見到被選為「日本夕陽百名選」的夕陽絕景，還可以體驗到捕魚或農作的工作喔。

小豆島 三都之鄉

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旅籠屋：青年旅館中體驗丸龜團扇等手作

在日本國內非常高人氣的丸龜團扇及藍染手作，在Hostel旅籠屋中都可以體驗到，尤其是香川特別有名的丸龜團扇，是採用古法製作，只使用一根竹子製成，不僅輕巧手感好，搧起來的風也格外舒適。而利用植物製成的傳統藍染，不僅對環境友善，也非常具有東方感。

旅籠屋

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かめびし邸： 夢入古法醬油香醇中

瀨戶內海邊的海港小鎮「引田（ヒケタ）」的かめびし屋，是香川有名的古法醬油老舖，而かめびし邸是位於老舖對面，由約百年歷史古民宅改建而成的Guest House。入住這間醬油老舖宅邸，不僅能品味日本醬油文化的同時，享受舒適的旅宿體驗。

かめびし邸能提供免費的道地早餐，有需要的話可以在預約時說明，當然午餐、晚餐也有，不過就需要另外收費。在這裏可以享用到瀨戶內海的薄切魚片、拿玻里本格窯烤的海鮮、蔬菜和披薩等。當然，如果到對面的かめびし屋參觀見學，還有手作一瓶自己的醬油、利用かめびし古法醬油手作窯烤披薩等有趣的體驗行程可選擇。

かめびし邸

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看了這些有趣又有質感的旅宿設施，是否讓你好想計畫一趟香川之旅呢？

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