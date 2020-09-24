《鬼滅之刃》粉絲朝聖地！九州福岡「戀愛結緣神社」爆紅

福岡結緣神社爆紅 因為叫「竃門神社」？

喜歡日本動漫、日劇、電影的同學們，每到日本旅行時，總是很樂於拜訪各式各樣的取景聖地。而這些日子以來超火紅的日本動漫《鬼滅之刃》的粉絲們，當然也非常樂於其中。也許有人已經知道其中的取景地有很大一部分在日本東京西邊的奧多摩、青梅一帶（當然淺草也是啦！），不過在九州福岡有間小有名氣的結緣神社，即便不是取景地，卻也被粉絲們列為《鬼滅之刃》聖地之一，那就是——竃門神社。

如果你是真粉絲，不用多做解釋就看出來這神社為何被說為是「鬼滅聖地」了吧？因為這間「竃門神社」的名字，正和男女主角「竃門炭治郎」及「竃門禰豆子」同出一門。擁有1350多年歷史，位於太宰府的「寶滿宮竃門神社」一直以來都是當地蠻有人氣的戀愛結緣神社，因此也是日本舉辦傳統結婚儀式的人氣之所。儘管在當地小有名氣，卻也沒到大紅大紫的地步，畢竟太宰府內還有知名景點「太宰府天滿宮」當前嘛。

然而，因為《鬼滅之刃》的高人氣，竃門神社的名聲迅速飆升，然而就只憑和主角們同姓這原因嗎？案情沒有那麼簡單。

作為鬼滅聖地，在竃門神社內的當然少不了提供《鬼滅之刃》主題繪馬，不僅是主角的竃門兄妹檔款式，也能找到作品中超強大的鬼殺隊隊員「富岡義勇」等人氣角色款，這當然也成為們粉絲朝聖必行之事囉！

不只是繪馬本身有看頭，粉絲們在繪馬上許下的願望也蠻有看頭的。有的粉絲寫下「希望這些鬼能夠早日被消滅」，還有人因應竈門神社的強運，為作品中的疑似心儀女主角的我妻善逸許下幸福願。

寶滿宮竈門神社（宝満宮竈門神社）

地址：福岡県太宰府市内山883

官方網站

不只福岡 九州還有另一間「竈門神社」

其實日本全國內不只有一間「竈門神社」，或許因為《鬼滅之刃》作者的出身及寶滿山修行僧的衣著花紋，紅了福岡的竈門神社。而在九州大分縣的別府也有一間「竈門神社」被譽為「鬼滅聖地」，其中的原因自然也不只在於與主角同姓。位於因豐富溫泉資源而聞名的別府市，這間「八幡竈門神社」因有一條「鬼造石階」而成為「鬼滅聖地」。

關於「八幡竈門神社」的「鬼造石階」之傳說是這樣的。過去當地每晚都會有吃人的鬼出現，讓附近村民們非常困，擾，因而向神求助。於是，神便和鬼說「如果你能一個晚上便做完100階石梯，我就每晚為你送人給你吃，但如果你做不到的話，那就給我消失」。結果，鬼只做到99階，還來不及做第100階天就逐漸亮了起來，鬼只能落荒而逃。這傳說的內容，是否和正和《鬼滅之刃》的故事設定有部分相似呢？且不說是吃人的鬼，就連鬼怕光這點也很類似。

在神社境內，還有一個「被鬼遺忘的石草鞋」，據說若將自己的腳放進去的話，可以獲得更多勇氣。

有著如此相吻的傳說和故事設定，不少粉絲推測作者是真的有在研究不同的「竈門神社」，從中汲取靈感。而在八幡竈門神社神社中的這幅龍騰畫作，亦彷彿是主角炭治郎的劍式中「水之呼吸 流流舞」及「火之神神樂 日暈之龍」中的龍形象原型。

當然，在別府的八幡竈門神社也能見到《鬼滅之刃》主題的繪馬。

八幡竈門神社

地址：大分県別府市大字内竈1900番地

官方網站（日文）

若作為《鬼滅之刃》的粉絲，想要到九州朝聖一番的話，別忘了順道嚐嚐道地的博多拉麵，當然也能到太宰府天滿宮走走，並去別府泡個溫泉。之後我們有機會，再跟大家分享在西東京的《鬼滅之刃》取景地奧多摩和青梅吧。

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