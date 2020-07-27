日本之旅最美回顧／穿越時光的寧靜入口 下灘車站、貓島

好想要再去日本喔！因為疫情的關係，很多人想念能去日本散心的日子，透過作家絕美的文筆，回顧著大海與臨海車站訴說的故事，尋找重啟旅程的尋夢起點。

四面環海的日本，從北到南，都有絕美的臨海車站，它們可能既是旅行的「終點」，也是新旅程的「起點」。

【下灘車站：愛媛縣．予讚線】

當時的自己去哪了？

「青春18旅遊通票」的海報總是撩撥人心。

懷舊古典的列車與車站、閑適的鄉村風景，勾起了對於昔日的懷念之情。為了追求海報中「原原本本的風景」，人們中了廣告商的計（？），恨不得去旅行。

使「青春 旅遊通票」的廣告海報聲名大噪的，就是這座下灘車站。聽說海報一共三度採用了這裡的照片。

在下灘車站無論如何取景，照片中必能拍入美麗的天空及大海（伊予灘）。月台設有屋簷與懷舊的長椅，光是眺望海景等待列車的時光就是旅行。

先來聊聊一九九八年冬天的「青春18旅遊通票」海報吧（參考《「青春18旅遊通票」海報紀行》）。照片中「約莫二十多歲的女子」帶著旅行包坐在下灘車站的長椅上，畫面上鐵軌沿著大海通向遙遠的車站彼端──

海報上還有如下文宣： 從進站的列車中走出來的， 是高中時候的我。 多棒的廣告詞啊。

當中隱含著「旅行並非只通往現在，也能回到過去」的意涵。沒錯，人們能夠藉由旅行，找回「當時（年輕）的自己」。而人生恰似（海報中）延伸而去的鐵軌，還有很多路要走，但千萬別忘了（學生時代）那個青澀的自己──海報中也傳遞出這樣的訊息。

成年之後，時間總是眨眼流逝。

工作很辛苦，人際關係很複雜，總有事情在眼前追趕著你，一點點小事都會讓你鬱悶。

人們總是在工作和人際關係中衡量著利弊得失，不知不覺就忘記了「真正重要的事」。

正因如此，不論我們到了幾歲，都非常需要「能使時光倒轉的旅行」。那場令人想起曾經期待成為大人的旅行……下灘車站就是「回到過去之旅」的時光入口。

下灘車站的前方即為大海──嚴格說來，車站與海洋之間隔著國道三七八號。這是一條車流量大的幹線道路，沿岸亦由水泥護岸嚴密圍繞。下灘車站開業當時，國道尚未開通，因此過去曾是號稱「日本離海第一近的車站」。而今就算靠近海岸，國道和護岸也破壞了風景，難以稱為「氣氛優美的海岸線」。不僅如此，只有幾處架設突出海側堤防的地方可以走下海岸。

我從海岸返回車站。小巧的木造屋舍由當地人悉心整理，每個角落無一不美。我重新來到月台，坐在長椅上眺望大海。果然這裡最舒服。下灘車站位於高處，因此隔離了護岸道路及車流的喧囂，得以帶著閑適的心情看遍大海。

從月台可見對岸浮現小小的島影。

那是位於十三公里處外海的青島。

機會難得，我就去對岸的小島看看吧。

【前進貓咪樂園・青島】

我從下灘車站搭乘去程列車，在第三站的伊予長濱車站下車。

長濱港就在附近，一天有兩班（早上、下午）渡輪開往青島。但要注意的是，只要海況稍有不穩船班就會取消，所以乘船需要運氣。不僅如此，想知道當日船有沒有開，還得去現場（長濱港）確認才行。

一月下旬，時逢冬季，我遲遲等不到開船的機會。旅行第一天兩班都取消，第二天下午也取消。直到我四度造訪（第二天下午），總算順利出航。

約莫三十分鐘，船便開入青島港口。

予以迎接的是時隔多時等到船來的島民──不，是島貓。

船一抵達，這些小小島民便喵喵叫著歡迎我下船。

遊客下船往前走，貓咪也大群跟上。 圖／健行文化提供

據說青島只有十五位島民，島上卻有上百隻貓咪居住，是貓之樂園。日本各地都存在著「貓（很多的）島」，但當中「貓密度」榮登冠軍的就屬青島，因此最近有許多來自全球各國的愛貓人士來此觀光。

我和一起下船的女性遊客攀談，得知她來自香港，而且之前來過日本兩次，每次想來貓島，船都沒開，這是她第三次挑戰青島。聽說她積極參訪貓島，目前已經去過黑木島（香川縣）和相島（福岡縣）等日本各地的「貓島」了，並拿出智慧型手機讓我看她在旅行各地邂逅的貓咪照片。貓迷的熱情真是不容小覷啊……

我和港口附近的島民大嬸站著閒聊。

「小孩離島之後就不再回來了，等父母年紀大了，需要往返醫院之後，也會搬去孩子住的都市，大部分會就此離開。」她說明島上人口不斷外流的現況。實際上，青島中學早在一九六六年就沒了，小學也在一九七七年宣布廢校，島上人口遽降，家貓卻持續繁殖，直到人與貓的數量逆轉——這就是青島面臨的現況。

我在島上悠閒散步。

遊客四散各處，與貓同遊。

拍拍照、摸摸貓、在餵食處放飼料等。

圖／健行文化提供

我平時並沒有特別愛貓。 奇妙的是…… 來到島上，連我都「一秒成了貓迷」。

這份魅力來自於島貓特有的悠哉氛圍。牠們十足慵懶，不會逃跑，毫無警戒心地親近人類，

真的非常可愛，使我忍不住摸個不停，還喀嚓喀嚓地拍了好多照片。

船回程的時刻近了，由於青島沒有旅館，旅遊者只能當日往返。大夥兒分頭回到港口集合，

表情交雜著滿足與不捨。方才的香港旅客似乎也沉浸在餘韻裡，變得話少，豎起大拇指簡短說

道：「我一定找機會再來。」

船離開青島港，島影逐漸縮小。

位於下灘車站外海的青島，有好多的貓咪予以迎接，是個祥和的小島。

不過，青島能吸引日本甚至全球各地的旅客來觀光，表示大家──包含我在內，或多或少對

於平日生活感到「喘不過氣」吧。這多半是日常過於緊湊的生活造成的。眼前有太多事情得趕著處理，有時難免使人憂鬱。「當時的自己」逐漸模糊，此時，青島的貓能有效緩和日常的緊湊。

我在伊予長濱車站與香港遊客道別。

她揮揮手，自我揶揄道：「我要回去擁擠又忙碌的城市囉。」

但她的表情明亮而富足，想必是「青島效果」發揮了治癒力吧。

※作者介紹：清水浩史（Yasuo Tsugawa），編輯、作家。畢業後持續在日本國內外的海洋和島嶼旅行，著有《祕島圖鑑》（河出書房新社）、《海洋療癒：推薦社會人士的海洋時光》（與潛水社畢業社員高橋啟介合著，草思社）等。

【以上摘文選自：《絕美30臨海小站》、作者：清水浩史、譯者：韓宛庭、圖文：健行文化提供】