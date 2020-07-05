後疫情時代線上旅行：到香川縣來趟「讚岐烏龍麵」美食賞味之旅

隨著不少國家的疫情稍微緩和，部分地區也有在漸漸恢復部分旅遊產業。日本的香川縣在日前也已解除緊急事態宣言，且本來感染人數在日本國內就算是後段班。然而，它依然不免受到全球旅遊觀光凍結的影響。在大家可以安安心心重新開始飛往海外旅遊之前，就先跟JAPANKURU一起到香川縣來趟線上美食旅吧。

為什麼香川縣會有如此深厚的烏龍麵文化呢？一方面這與它所在的地理與氣候環境有關。一碗好吃的讚岐烏龍麵，自然少不了烏龍麵基本的原料——小麥、醬油，還有那頗有特色的乾海參（イリコ）湯底，正因為有絕佳的自然環境條件，香川縣得以製作出絕佳且特色獨具的烏龍麵。江戶時代，由於不少香客香川縣知名的金刀比羅宮參拜時，都對當地的烏龍麵讚不絕口，於是讚岐烏龍麵的美味就在日本全國慢慢傳開。而後，隨著大阪萬國博覽會與瀨戶大橋的開通等，讓更多來自日本國內其他地方的遊客，特意到香川縣來場「烏龍麵屋巡迴之旅」。也就是這樣，香川縣也確立了它「烏龍麵縣」的地位。

烏龍麵文化發展必不可少的元素之一「醬油」。

烏龍麵文化發展必不可少的元素之一「小麥」。

居然還有⋯⋯烏龍麵冰淇淋。

如今，在當地能見到更多創新的烏龍麵料理登場，為了方便想要來趟「烏龍麵小旅行」卻不知該從何去起的旅客，當地更開設了「烏龍麵公車」、「烏龍麵計程車」等交通服務。除此之外，還有能出現體驗手打烏龍麵的行程，讓香川縣當地的「烏龍麵之旅」不斷進化，越來越豐富。

神奇的烏龍麵漢堡。

感覺吃起來應該還不錯的烏龍麵可麗餅。

可帶著大家走「烏龍麵之旅」的公車。

這次新型肺炎來襲，香川縣儘管病例數在日本國內屬於後段班，但畢竟這次疫情整體影響了整個日本的觀光產業，香川縣自然也受到影響。只願全球疫情穩定，海外旅遊的環境再次好起來後，大家可以飛來香川縣走一趟「讚岐烏龍麵」之旅！華航原來有從桃園直飛香川高松的航班，交通非常方便呢。

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