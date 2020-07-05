快訊

地理解答出爐！疫情題多達10分 第5題最難考疾病傳播途徑

海陸膠艇翻覆上兵拔管 承辦少校尋短不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

後疫情時代線上旅行：到香川縣來趟「讚岐烏龍麵」美食賞味之旅

聯合新聞網 / JAPANKURU日本酷樂
日本烏龍麵的代表「讚岐烏龍麵」。
日本烏龍麵的代表「讚岐烏龍麵」。

隨著不少國家的疫情稍微緩和，部分地區也有在漸漸恢復部分旅遊產業。日本的香川縣在日前也已解除緊急事態宣言，且本來感染人數在日本國內就算是後段班。然而，它依然不免受到全球旅遊觀光凍結的影響。在大家可以安安心心重新開始飛往海外旅遊之前，就先跟JAPANKURU一起到香川縣來趟線上美食旅吧。

為什麼香川縣會有如此深厚的烏龍麵文化呢？一方面這與它所在的地理與氣候環境有關。一碗好吃的讚岐烏龍麵，自然少不了烏龍麵基本的原料——小麥、醬油，還有那頗有特色的乾海參（イリコ）湯底，正因為有絕佳的自然環境條件，香川縣得以製作出絕佳且特色獨具的烏龍麵。江戶時代，由於不少香客香川縣知名的金刀比羅宮參拜時，都對當地的烏龍麵讚不絕口，於是讚岐烏龍麵的美味就在日本全國慢慢傳開。而後，隨著大阪萬國博覽會與瀨戶大橋的開通等，讓更多來自日本國內其他地方的遊客，特意到香川縣來場「烏龍麵屋巡迴之旅」。也就是這樣，香川縣也確立了它「烏龍麵縣」的地位。

烏龍麵文化發展必不可少的元素之一「醬油」。
烏龍麵文化發展必不可少的元素之一「醬油」。

烏龍麵文化發展必不可少的元素之一「小麥」。
烏龍麵文化發展必不可少的元素之一「小麥」。

居然還有⋯⋯烏龍麵冰淇淋。
居然還有⋯⋯烏龍麵冰淇淋。

如今，在當地能見到更多創新的烏龍麵料理登場，為了方便想要來趟「烏龍麵小旅行」卻不知該從何去起的旅客，當地更開設了「烏龍麵公車」、「烏龍麵計程車」等交通服務。除此之外，還有能出現體驗手打烏龍麵的行程，讓香川縣當地的「烏龍麵之旅」不斷進化，越來越豐富。

神奇的烏龍麵漢堡。
神奇的烏龍麵漢堡。

感覺吃起來應該還不錯的烏龍麵可麗餅。
感覺吃起來應該還不錯的烏龍麵可麗餅。

可帶著大家走「烏龍麵之旅」的公車。
可帶著大家走「烏龍麵之旅」的公車。

這次新型肺炎來襲，香川縣儘管病例數在日本國內屬於後段班，但畢竟這次疫情整體影響了整個日本的觀光產業，香川縣自然也受到影響。只願全球疫情穩定，海外旅遊的環境再次好起來後，大家可以飛來香川縣走一趟「讚岐烏龍麵」之旅！華航原來有從桃園直飛香川高松的航班，交通非常方便呢。

延伸閱讀：日本怪奇食物之「一本烏冬」：史上最粗烏冬麵？一根就能吃飽飽？　

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

烏龍麵 觀光 大阪

延伸閱讀

台灣便利超商真是世界第一嗎？ 網曝一優點：台灣真第一

七彩奇景！梅雨來襲雲層聚集 日本上空出現異色「觀音圈」

日本防衛相稱香港國安法通過 或影響習近平訪日

日本派遣女王的悲苦真相 25年來轉正職的希望一夕粉碎

相關新聞

後疫情時代線上旅行：到香川縣來趟「讚岐烏龍麵」美食賞味之旅

隨著不少國家的疫情稍微緩和，部分地區也有在漸漸恢復部分旅遊產業。日本的香川縣在日前也已解除緊急事態宣言，且本來感染人數在日本國內就算是後段班。然而，它依然不免受到全球旅遊觀光凍結的影響。在大家可以安安心心重新開始飛往海外旅遊之前，就先跟JAPANKURU一起到香川縣來趟線上美食旅吧。

高CP值玩遍九州！日本「九州自由行」交通×景點×特色體驗

你去過日本自由行嗎？去過日本那些地方呢？日本土地遼闊，分為北海道、本州、九州、四國，其中北海道跟本州的關西、關東都是台灣人非常熱愛的旅遊地區，近幾年因為廉航直飛航線增加，大家也將旅行延伸到九州地區，現在就讓我們也來深度了解，看看九州自由行該怎麼玩吧！

被兔子包圍好療癒！ 瀨戶內海神秘大久野島 藏著千隻萌兔子萌到不行

你知道大久野島曾經在日本地圖上被消失嗎?為什麼島上會有這麼多兔子呢?快跟我們一起來看看這神秘島嶼的故事吧

網曝日本「最難到」的觀光景點 搭渡輪、直升機也未必能到

一位民眾在網上表示，許多人到日本自助旅遊，但也好奇有哪個觀光景點最難抵達，對此有網友指出，電影《你的名字》的取景點青島村得先到八丈島轉乘，且常遇渡輪停駛，直升機的座位也少，是最難抵達的景點之一。

貓奴們快衝！前進「廣島縣」9大繽紛景點 還有好多卡哇伊貓貓

承載人類歷史悲劇的原爆圓頂遺跡、名列世界遺產的海中大鳥居嚴島神社，還有前進瀨戶內海島波海道入口尾道，截然不同的多樣特色，全都能在廣島一次體驗，獨特的繽紛景點，馬上出發！

文青輕旅"晴天之國"　深度暢遊桃太郎的故鄉「岡山縣」

氣候溫和少雨，被譽為「晴天之國」的岡山縣，近年因直飛航班的開通，成為西日本的熱門旅遊地點。坐擁岡山城、倉敷美觀等古意盎然的景點外，還有許多鮮為人知的秘境。從市區出發，深度暢遊岡山！

飽覽瀨戶內海景風情！入住繽紛旅宿　從早到晚獨享離島、海景

因3年1度的瀨戶內國際藝術祭，名震海內外的瀨戶內海，錯綜複雜的海岸線與四散的繽紛島嶼交織出的獨特景致，吸引著旅人造訪。精選瀨戶內海周邊優質旅宿，從早到晚獨享海天一色的自然美景。

走跳世界／溫泉天國九州 奢華大器湯宿巡禮

近20年來大型溫泉旅館式微，附設私人露天浴池的和洋式套房蔚為潮流。然而在這類新型精巧的旅館中，由於房內泡澡設施齊備，往往不會再設寬敞舒適的大浴場與視野開闊的公共露天風呂，溫泉愛好者只能「躲」在房內小小的露天風呂中泡澡，難免會有不夠盡興的遺憾。

日本九州／美到令人驚豔的福岡怎麼玩？6個景點報你知

位於日本九州北部的福岡，不但有好吃的博多拉麵，漂亮的風光也絕對不會少，景色完全不輸給義大利威尼斯。今天ReadyGo整理了六個來福岡一定要去的景點，讓你可以買得盡興，玩得開心，相信你一定會愛上福岡懷舊復古的美好風情，趕快準備啟航，來拜訪福岡這六個絕美景點吧！

自駕開進日本「中國地區」 鳥取島根三大景點推薦

如何進入中國地區？ 首先我們要來討論一下，究竟如何進入中國地區呢？首先，必須選擇福岡或關西機場進入日本，在這兩個機場都有日產租車的店鋪，事前先在網路上進行預約後，就可以直接現場辦理手續出發啦！

與獲獎冰淇淋合作必嚐！ 在岡山咖啡香氣中 愛上「蔦屋書店」閱讀時光

進入日本岡山市區，搭上路面電車展開城市探險！沿著鶴見橋旁的河堤小徑慢慢散步，卻意外邂逅了一間老屋餐廳Cafe Moyau。

若旦那男將當家！ 千年湯泉5位小鮮肉的獨特服務

隱於日本福島市山巒間，歷史悠久的土湯溫泉，相傳在遠古時代，因古人將矛往荒川上一刺後，便湧出溫泉，而最早稱為「突き湯(Tsukiyu)」。在口耳相傳下，其發音也歷經轉變，到了文治5年則成為至今的名稱「土湯(Tsuchiyu)」。現在土湯溫泉鄉從荒川溪一帶往上游分有「奧土湯、上土湯、下土湯」等3區，有70處左右的源泉，坐擁碳酸氫鹽泉、單純泉和硫磺泉等10種以上的豐富泉質。

熱門新聞

到日本別只吃便利商店飯糰了！ 實訪「日本職人飯糰」名店4選

後疫情時代線上旅行：到香川縣來趟「讚岐烏龍麵」美食賞味之旅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。