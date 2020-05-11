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高CP值玩遍九州！日本「九州自由行」交通×景點×特色體驗

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲日本九州自由行景點-角島大橋。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲日本九州自由行景點-角島大橋。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

你去過日本自由行嗎？去過日本那些地方呢？日本土地遼闊，分為北海道、本州、九州、四國，其中北海道跟本州的關西、關東都是台灣人非常熱愛的旅遊地區，近幾年因為廉航直飛航線增加，大家也將旅行延伸到九州地區，現在就讓我們也來深度了解，看看九州自由行該怎麼玩吧！

日本九州自由行交通方式

日本九州包含了福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣，雖然地幅遼闊，但是鐵路運輸規劃十分完整，只要找到適合的日本九州自由行交通票券，就能高CP值玩遍九州，趕快來看看日本九州有哪些交通票券吧！

日本九州自由行交通＃1

▲日本九州自由行交通-SUGOCA青蛙卡。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲日本九州自由行交通-SUGOCA青蛙卡。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

相信常去日本自由行的朋友都知道SUICA卡，而這張由JR九州推出的SUGOCA青蛙卡則是類似的交通票券，只要儲值就可以使用。使用區域不只在福岡縣、佐賀縣、長崎縣、熊本縣、大分縣、宮崎縣、鹿兒島縣等地區都能使用，甚至還能在西日本、東日本、東海、北海道等地區使用。

▲日本九州自由行交通-SUGOCA青蛙卡。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲日本九州自由行交通-SUGOCA青蛙卡。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

除了不能搭乘新幹線之外，SUGOCA青蛙卡可以說是玩遍日本九州最方便最好用，完全不用記住使用範圍的交通卡。此外，在7-11、全家、麥當勞、摩斯、松屋等連鎖店也都能使用喔！

PS.日本九州SUGOCA青蛙卡可在JR九州綠色窗口辦理退卡，退卡時退還500日元押金，以及卡中餘額需交220日元手續費，如果卡中餘額不足220日元時，則只退還500日元押金。

日本九州自由行交通＃2

▲日本九州自由行交通-福岡地鐵一日券。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲日本九州自由行交通-福岡地鐵一日券。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果是要限定在在日本九州的單一區域移動的話，建議大家可以買當地的一日／二日券，像是福岡地區就有推出福岡地鐵一日券／二日券，不用在大費周章計算轉乘車資，就可以輕鬆抵達天神、福岡博多運河城、福岡天神地下街購物、川端屋台小吃攤等地。

除了各大地鐵站之外，福岡地鐵券也可以在福岡機場國際線一樓大廳一樓HIS櫃檯兌換，下飛機後就可以直接拿著票券搭乘福岡地鐵，不會有現金找不開的問題，是不是超方便的！

日本九州自由行交通＃3

▲日本九州自由行交通-JR九州鐵路周遊券。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲日本九州自由行交通-JR九州鐵路周遊券。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果旅行時間比較寬裕，想要在日本九州自由行多玩一點的話，也可以購買JR日本九州鐵路周遊券，在日本九州內的七個縣市自由移動，可以彈性選擇三天或五天PASS，讓你不用煩惱路線要規劃單程還是來回比較划算，輕鬆在日本九州自由行。

日本九州自由行景點推薦

日本九州自由行景點＃1

湯布院

▲日本九州自由行景點-別府地獄溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲日本九州自由行景點-別府地獄溫泉。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

說到日本九州自行行景點中最經典，絕對不能錯過的就是帶點文青感的湯布院，走在可愛小巧可愛的湯布院小鎮建築間，順道一遊附近的九重夢大吊橋，觀看別府竈地獄白煙嬝嬝的溫泉景象，最後在葫蘆溫泉泡湯小憩，既滿足心靈又放鬆身體。

日本九州自由行景點＃2

門司港

▲日本九州自由行景點-門司港。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲日本九州自由行景點-門司港。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果是對日本九州歷史有興趣的旅人，不妨可以到門司港走走，這裡是日本明治代~日本大正時期的國際貿易港口，連接了日本與中國、歐洲各地，可以說是日本九州的門戶。

來到門司港，可以到關門海峽的海底隧道走走，感受海峽兩岸在腳下的特別體驗，或是到司港懷舊地區拜訪文藝復興風格的JR門司港站，感受一下復古風情，也更深入了解日本九州的歷史。

日本九州自由行景點＃3

角島大橋

在門司港另一端的就是山口縣的下關市，這裡最有名的兩景為角島大橋和元乃隅稻成神社。跨越了關門海峽的角島大橋，被稱之為「拚死也要去的世界絕景」，長約1.8公里，考量到生態環境，不但特別控制了橋梁高度，也不穿過中間小島，在設計上十分用心，外觀更是美麗，是非常值得走一趟的日本九州景點。

日本九州自由行景點＃4

熊本城

▲日本九州自由行景點-熊本城。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲日本九州自由行景點-熊本城。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

在日本九州中，熊本縣也是人氣的旅遊區域之一，其中又以熊本城最為受歡迎，雖然因為2016年的日本大地當遭受損壞關閉維修，但終於在眾多工作者的努力下，在2019年底重新開放大天守部分的景區，目前預計，天守閣整體可以在2021年春天修復完畢，讓人感到十分開心啊！

日本九州自由行特色體驗

日本九州自由行特色體驗＃1

和服體驗

▲日本九州自由行特色玩法-福岡和服體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲日本九州自由行特色玩法-福岡和服體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

來到日本九州自由行，當然也不能錯過和服體驗，尤其穿著和服走在日本九州充滿歷史感的景點，更多了幾分大正浪漫的復古風情，不論是和閨蜜或是另一半來體驗，都能留下青春最美的一刻。

此外，如果是參加福岡和服體驗的話，還有贈送福岡塔的門票，讓你可以穿著和服站在可愛的心型拱門中拍拍照，眺望福岡市區的美景，絕對是CP值超高的日本九州特色玩法！

日本九州自由行特色體驗＃2

乘船出海

▲日本九州自由行特色玩法-長崎九十九島帆船體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲日本九州自由行特色玩法-長崎九十九島帆船體驗。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

當然啦！想玩出和別人不同的日本九州自由行，只逛熱門景點、穿和服怎麼夠看？！小編推薦大家可以日本九州的熊本天草地區或是長崎九十九島，在這兩個地方都可以搭乘船隻出海，無論是想要尋找野生海豚，或到體驗搭乘帆船的樂趣都沒問題！

▲日本九州自由行特色玩法-太宰府柳川遊船。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲日本九州自由行特色玩法-太宰府柳川遊船。（圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

如果怕會暈船的話，也可以到太宰府柳川地區乘坐平穩的小船，和可愛的船夫在河流上合唱一曲，感受復古的水上航運風景，絕對會讓你的九州自由行，增添更多不同的回憶。

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九州 自由行 北海道

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