貓奴們快衝！前進「廣島縣」9大繽紛景點 還有好多卡哇伊貓貓

承載人類歷史悲劇的原爆圓頂遺跡、名列世界遺產的海中大鳥居嚴島神社，還有前進瀨戶內海島波海道入口尾道，截然不同的多樣特色，全都能在廣島一次體驗，獨特的繽紛景點，馬上出發！

★みっちゃん総本店 八丁堀本店

擁有多家分店的みっちゃん在1950年創業時只是路邊攤販，販售當時稱為「一錢洋食」的好吃燒（大阪燒），為附近的孩子們填填肚子，之後老闆井畝先生突發奇想將麵條加入大阪燒中，逐漸演變為廣島的代表美食「廣島好吃燒（廣島風大阪燒）」。不使用任何化學調味料的好吃燒能吃到高麗菜的鮮甜及Q彈麵條，是人氣居高不下的必吃名店。

【店家資訊】

地址：広島県広島市中区八丁堀6-7 1F

電話：+81-82-221-5438





★原爆ドーム

1915年建造的廣島縣物產陳列館，距1945年第二次世界大戰時美軍投下原子彈的爆心點只有160公尺之遙，瞬間消失的城鎮只留下了陳列館建築的圓頂骨架，「原爆圓頂」成為見證人類歷史的地標，更被列入世界文化遺產。一旁的和平紀念公園及資料館內，都能看到各種當時的珍貴記錄，感受人類歷史的真實點滴。

【景點資訊】

地址：広島県広島市中区大手町1-10





★おりづるタワー

「紙鶴Tower」位於原爆圓頂旁，高12層樓的頂樓設為展望台，能將和平紀念公園、原爆圓頂盡收眼底，還能遠眺佇立著海中的嚴島神社，一次感受2大世界遺產。12樓的「紙鶴之壁」採用最新科技，能將來訪者親折的紙鶴投影於牆上；1樓設有「握手Café」，以廣島的食材打造廣島好吃燒、紅葉饅頭等必吃美味。

【景點資訊】

地址：広島県広島市中区大手町1-2-1

電話：+81-82-569-6803





★千光寺山ロープウェイ

面瀨戶內海，同時為島波海道起點的尾道，依山傍海的景致自古就是人氣的港都，深受文人墨客喜愛。其地標便是聳立於市區的千光寺山，山腰～山頂皆被規劃為千光寺公園，展望台、尾道市立美術館、千光寺等都散落其中。除了步行上山，也可搭乘纜車，從車廂360度飽覽尾道美景，將獨特的山海地形盡收眼底。

【景點資訊】

地址：広島県尾道市長江1-3-3（山麓站）

電話：+81- 848-22-4900





★猫の細道

依山傍海的尾道不但坡道多、貓咪也多，可從市區搭乘千光寺纜車抵達千光寺公園之山頂，再沿著細小的坡道、巷弄散步下山，沿途盡是貓咪友善店家，以及自在來去的慵懶貓咪，成為人氣的「貓之細道」。近期因警衛與2隻斷想入館的貓咪引發俏皮的攻防戰，紅遍社群網站的「尾道市立美術館」也位於其中，更添話題。

【景點資訊】

地址：広島県尾道市東土堂町





★ONOMICHI U2

利用1943年建造的海濱倉庫，改建為自行車主題複合設施，外觀保有古老倉庫原型，內部空間則以時尚的工業風設計為基調。設有自行車可一同入住的HOTEL CYCLE、餐食咖啡廳、捷安特自行車支援店，並販售當地食材打造的多樣食品、麵包及雜貨，不入住也能利用。一旁就是瀨戶內海，馬上就能租借自行車，出發探索。

【店家資訊】

地址：広島県尾道市西御所町5-11

電話：+81-848-21-0550





★あくびカフェ

利用細長的古老舊宅改建的特色民宿「あなごのねどこ」，就隱身在尾道商店街中，細窄的入口讓人想像不到進入後不斷延伸，引人入勝。附設的咖啡廳あくびカフェ（哈欠Café）以懷舊的昭和風格裝飾，並以日本小學教室主題，處處都是令人玩味的童趣設計。餐點也以學校的「營養午餐」為概念，並提供自家製的聖代、蛋糕等。

【店家資訊】

地址：広島県尾道市土堂2-4-9

電話：+81-50-5240-3127





★活版カムパネルラ

隨著電腦與印刷技術的發達，古老活版印刷已越來越少見，然而來到尾道的小小工坊「Campanella」，則可親手體驗少見的日文字活版印刷。提供有3種不同的體驗方案，能自製專屬的活版印刷名片或筆記本。店內備有2台古老的印刷機，可親身感受選字、手工印製的溫度，同時販售多樣的雜貨、文具，非常適合挖寶。

【店家資訊】

地址：広島県尾道市東土堂町11-2

電話：+81-848-51-4020





★USHIO CHOCOLATL

島波海道上的離島中，向島是最接近尾道的一座，騎乘自行車馬上就能抵達。隱身向島山間的小小巧克力工房，是達人才知道的名店，以「農夫就是第1名的藝術家」為理念，堅持Bean to Bar製法，自世界各地找尋最頂級的可可豆，製成多樣的巧克力，並邀請各界藝術好手設計包裝，味覺、視覺都讓人耳目一新。

【店家資訊】

地址：広島県尾道市向島町立花2200

電話：+81-848-36-6408





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