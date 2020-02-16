氣候溫和少雨，被譽為「晴天之國」的岡山縣，近年因直飛航班的開通，成為西日本的熱門旅遊地點。坐擁岡山城、倉敷美觀等古意盎然的景點外，還有許多鮮為人知的秘境。從市區出發，深度暢遊岡山！

★岡山城

在戰國時代由大名宇喜多秀家擴建完成，於數個相連的小山丘上建造而成的平山城，背後以旭川作為天然的護城河屏障，整座天守閣牆壁皆漆成黑色是當時的建築特色，也因此得名「烏城」。名列日本百大名城的岡山城，經歷多次擴建與易主，更於17世紀末在城池旁增添了壯麗庭園「岡山後樂園」，成為岡山熱門的賞楓名所。

【景點資訊】

地址：岡山県岡山市北区丸の内2-3-1

電話：+81-86-225-2096





★Little 岡山

位於岡山站直通的複合式百貨「さんすて岡山」南館2樓的咖啡廳，提供自家烘焙的咖啡，一旁還設有伴手禮選物區，販售從岡山縣各地網羅在地特色好物，如手工製果醬、精緻零食等。無論是店內的擺設佈置到商品包裝，都繪上可愛的桃太郎主題插畫，別具巧思的設計立刻擄獲少女們的心。

【店家資訊】

地址：岡山県岡山市北区駅元町1-1さんすて岡山2F

電話：+81-86-235-9871





★吾妻寿司

岡山代表性壽司，並不是常見的握壽司，而是以大碟子盛裝的散壽司。相傳岡山縣在江戶時代訂定了節約令，不得使用新鮮魚貨做壽司，因而發展出以醃製食材製作壽司。創業已有百年歷史的吾妻壽司，至今仍承襲古法，醋飯上放入醃製入味的魚肉及不同配菜，色香味俱全，讓人食指大動。

【店家資訊】

地址：岡山県岡山市北区駅元町1-1さんすて岡山2F

電話：+81-86-227-7337





★大原美術館

與四周傳統建築形成鮮明對比的希臘風美術館，由岡山企業家大原孫三郎於1930年出資設立，並委託著名畫家兒島虎次郎親赴歐洲挑選著名畫家的作品，是日本最早的私立美術館。設有4個展示館，展示有3000多件的西洋藝術品；其中像是高更、莫內、馬蒂斯、雷諾瓦等世界級畫家的作品也有多達上百幅，實屬精采。

【景點資訊】

地址：岡山県倉敷市中央1-1-15

電話：+81-86-422-0005





★倉敷美観地区

由石垣砌成的倉敷川沿岸，保留完整的傳統建築，兩岸綿延不絕的楊柳隨風搖曳，更添優雅。以往作為物資集散地，如今殘存的古老倉庫建築成為當地的復古點綴，漫步其中可見歷史悠久的古宅、被列為重要文化財的倉敷館等，亦可藉由垂柳夾道的倉敷川遊船，從不同視角欣賞古今交融的街景。

【景點資訊】

地址：岡山県倉敷市中央1-4-8（倉敷館観光案内所）





★TANE

風靡台日的mt紙膠帶發源地就在岡山縣的倉敷，不少紙膠帶店舖藏身其中。鄰近倉敷川的膠帶專賣店「TANE」，店舖中央擺放了一台古董車，獨特的裝置藝術忍不住想登門一探究竟。一入內映入眼簾的便是琳瑯滿目的紙膠帶，從牆面上的小櫃子到桌上的盒子皆是各式各樣的繽紛紙膠帶，當然少不了倉敷限定款式。

【店家資訊】

地址：岡山県倉敷市本町5-12

電話：+81-86-486-3618





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