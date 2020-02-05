走跳世界／溫泉天國九州 奢華大器湯宿巡禮

月洸樹還有一個貸切露天風呂「天空」。 圖／梁旅珠提供 分享 facebook

近20年來大型溫泉旅館式微，附設私人露天浴池的和洋式套房蔚為潮流。然而在這類新型精巧的旅館中，由於房內泡澡設施齊備，往往不會再設寬敞舒適的大浴場與視野開闊的公共露天風呂，溫泉愛好者只能「躲」在房內小小的露天風呂中泡澡，難免會有不夠盡興的遺憾。

所幸在這一波新風潮中，還是出現了幾家細膩精緻卻氣派非凡的溫泉旅館，房內私人浴池空間豪華到不可思議。不過最讓人意外的是，這些全日本最奢華最大器的湯宿，幾乎都在九州！

有溫泉天國美譽的九州，優質溫泉眾多。北九州大分縣的湧泉數與湧出量高居日本第一，連南部的鹿兒島縣湧泉數也位於全國第二；西邊的長崎雲仙溫泉，是以漢字「溫泉」發音得名的歷史溫泉鄉，更是日本第一個於1934年被指定為國家公園的地區，因此造就了不少規模令人驚嘆的溫泉名宿。

其中最具代表性的，當屬南九州鹿兒島縣2004年開始正式營運的「天空之森」。然而兩人一天約50萬日幣的高額住宿費用，對大多數人來說實在是難以實現的夢想，那麼還有哪幾家奢華又大器的名宿，在價格上能稍微平易近人些？

御船山樂園酒店的大廳有「teamLab」的常設展示作品。 圖／梁旅珠提供 分享 facebook

御宿竹林亭 環抱15萬坪日式庭園

九州西北邊的武雄溫泉，是與嬉野溫泉並列、佐賀縣最具代表性的名湯，不但有1300年歷史，無色無臭的鹼性單純泉滑潤美肌，還曾被評選為日本三大美人湯。在武雄市的象徵御船山下，有個號稱九州最美的庭園「御船山樂園」，是由江戶時代末期武雄領主鍋島茂義費時3年時間修建的宏偉池泉回遊式庭院。

15萬坪的日式庭園中有多種樹木花卉，包括2000棵櫻花樹、樹齡170年的紫藤樹及秋季的滿園楓紅，一年四季都有不同主角的美景，其中以4到5月間如花毯般盛開於御船山下的20萬株杜鵑花，景觀最為壯麗。

御宿竹林亭大小媲美中型旅館露天浴場的房內露天風呂有竹林圍繞，端正氣派。 圖／梁旅珠提供 分享 facebook

而「御宿竹林亭」，就是在如此名庭環抱下總共僅11間客房的絕景之宿。宿客不但遊園免費，甚至有專用步道可直接進入庭園。

為表現庭院、建築與自然融合的一體感，強調「庭屋一如」的主題，所有客室約從7年前起依序整修並增設露天風呂，終於2017年夏整修完畢，11室客房總共有6間和室、4間和洋室及1間貴賓室，其中8間附設展望露天風呂。

浴池的形狀材質與大小都不同，但每個房內庭園、露台或可賞月的「月見台」皆寬敞開闊，像是可以在櫻花樹下泡湯同時欣賞御船山的和洋室「山櫻」，或是有著兩扇超大落地角窗與15坪賞月台的和洋室「梧竹」，眺望各有異趣，「悟竹」和「石楠花」兩個房間甚至可以加價體驗月見台上的浪漫竹燈晚餐！

御宿竹林亭貴賓室「秀峰」是全館最大房間。 圖／梁旅珠提供 分享 facebook

我曾住宿的貴賓室「秀峰」是全館最大房間，集傳統數寄屋建築美感與竹林亭特色於一室，處處可見精心規劃的裝飾擺設。1992年明仁天皇兩陛下以及2007年時為皇太子的德仁天皇皆曾下榻於此，是少數曾有兩任天皇加持的「天皇之宿」。

75坪空間內，分別為13疊、6疊與8疊的三進榻榻米和室旁，連續的「廣緣」長廊將獨屬於秀峰的開闊庭園美景攬入室內，還有密門可直接進入御船山樂園。主起居室挑高屋頂的天花板為高雅的「格天井」，盡頭的圓窗框出庭園美景如畫，盡呈和風精粹。大小媲美中型旅館露天浴場的房內露天風呂有竹林圍繞，端正氣派，是庶民難得可以體驗的皇室級享受。

僅在花祭與紅葉期間限定開放的「萩野尾御茶屋」。 圖／梁旅珠提供 分享 facebook

僅在花祭與紅葉期間限定開放的「萩野尾御茶屋」位在園內池水畔，晚上化身為住宿客專用的「茶屋吧」，飲料雖需額外付費，但透過如鏡池面欣賞

夜間點燈的庭園，獨特的幽玄艷魅氛圍美得夢幻，若有機會入住絕對不能錯過！

御宿竹林亭晚餐。 圖／梁旅珠提供 分享 facebook

御船山樂園內除了御宿竹林亭，其實還有一家價格更親民的御船山樂園酒店（僅35間客房）。後者的大廳有「teamLab」的常設展示作品《神明居住的森林》，主題與色彩依季節變化，運氣好的話還可以碰到園內限期的特展。由於teamLab的展覽非常受歡迎，位於都市內的展場都需預約幾乎場場爆滿，能在古湯名園體驗時下最夯的燈光秀，又不需排隊人擠人，實在是太幸福了！

御宿竹林亭官網：

http://www.chikurintei.jp/index.html

月洸樹是黑川溫泉最奢華頂級、成熟隱密的旅館。 圖／梁旅珠提供 分享 facebook

月洸樹 眺望日本最美月光

熊本縣南小國町的黑川溫泉位於阿蘇火山與九重連峰之間，有超過300年的歷史。此地擁有6種以上的泉質，雜木林間點綴著近30家旅館，各有自己的源泉，當年在「黑川溫泉之父」後藤哲也的領導下，共同以「自然氛圍」為主題理念分別打造自家露天溫泉。

不過由於沒有鐵道可抵達、只能搭乘巴士或開車前往，黑川溫泉至今維持著幽靜迷人的氛圍，是全國屈指的名祕境溫泉鄉。當地觀光旅館協同組合聯合販賣「入湯手形」（巡湯入浴券），讓遊客可以在洋溢著懷舊風情的小鎮穿梭漫步，任選三間不同旅館享受不同泉質的泡湯樂趣，是與兵庫縣城崎溫泉一樣的巡湯名所。

2016年末在這小巧溫泉町的地勢高處，有一家以成為「眺望日本最美月光的旅館」為發想而誕生的湯宿「黒川温泉御処 月洸樹」，4500坪靜謐山林中僅設8間客房，裝潢風格各異，但每房皆有近30坪的空間，以及寬廣的木製露台與私人露天風呂，是黑川溫泉最奢華頂級、成熟隱密的旅館。

月洸樹料亭級的餐點細緻美味。 圖／梁旅珠提供 分享 facebook

8間獨棟客房依地形而建，各有著跟天空、月亮有關的優美名字，像是「天心」、「宵待」、「有明」、「弓張」等，天氣好時白天從每個房間的露天風呂都可欣賞到青空白雲與群山綠意，夜間則可沐浴在美麗的月光以及無循環使用的掛流泉中仰望滿天星斗。

最高處的「十六夜」與特別室「佳月」兩房視野最佳，從室內延伸到室外的浴池將內外風呂合一，大小更勝中型旅館的公共露天風呂，L型超大檜木浴槽在隔間拉門全開時能享有極大化的視野與開放感，天冷或夜間也可關上，罕見的巧妙設計讓人驚嘆。與佳月同樣位在制高點的，還有一個貸切露天風呂「天空」，可在八角形的溫泉池中以超廣角度眺望群山與深谷，擁有全館最佳視野，所有入住客人都可以預約使用。

我於去年10月入住的佳月，是月洸樹全館甚至黑川溫泉中「距離星星和月亮最近的房間」。擁有全館最大的L型檜木風呂以外，佳月房內甚至有一座小拱橋跨越風呂，連接露天風呂外的賞月露台與庭園涼亭區。

挑高寬敞的古民家風室內，不但有起居間、洋室臥房、和室，還有風情十足的「圍爐裏」地爐用餐空間，早晚餐都可以在房內享用，改良式的地爐上方加設了吸油煙管，在房內烹煮燒烤都不會像傳統地爐弄得室內煙霧瀰漫。最有趣的是圍爐裏的下方竟然是放流式的足湯！倘若用餐時間覺得太熱，仲居會將水栓移除、放上木製踏腳板保持舒適乾爽，真是理想又貼心的設計與服務。

月洸樹僅僅8個房間，由50位工作人員服務照料，可以感受到旅館的細膩用心。 圖／梁旅珠提供 分享 facebook

僅僅8個房間，由50位工作人員服務照料，從許多地方都可以感受到旅館的細膩用心。料亭級的餐點細緻美味，上菜流暢，完全感受不到仲居從餐廳運送餐點到房內的辛苦麻煩。負責服務的仲居委小姐來自河南，全程雖以中文應對，但身段禮儀謙恭優雅，不會像過往在某些旅館碰到的中文服務人員，應對方式總讓我覺得彆扭不到位。軟硬體皆奢華大器的月洸樹表現亮眼，值得推薦。

月洸樹官網：

http://gekkoujyu.com/lang/tw.php

竹ふえ古久庵的露天風呂區。 圖／梁旅珠提供 分享 facebook

竹ふえ 神祕頂級大開眼界

同在熊本縣的阿蘇山北麓，距離黑川溫泉東南方車程約10分鐘處，有個知名度不高的白川溫泉，或許比黑川溫泉更符合祕湯稱號。這裡有一家神祕奢華的旅館「秘境白川源泉 山莊 竹ふえ」，5000坪的山林間擁有29個自家源泉，總共卻僅設12個客房，各有寬敞的室內空間，不但所有房間硬體規格皆高於一般旅館頂級客房，公共區還另設有四個超大的豪華貸切露天風呂，可免費登記獨占使用，豪奢度前所未見！

以竹為名，竹ふえ旅館境內有數萬株竹子及數百棵的楓樹，高大孟宗竹為主的大片竹林營造出盎然綠意與夜間幽玄的氣氛，風情獨具。所有的客房皆有圍爐裏、和室及內風呂，獨棟的8室全都附設大面積浴池的私人露天風呂，每個房間內部配置、裝潢風格完全不同，訂房時還真讓我傷透腦筋難以決定。

竹ふえ旅館的「古久庵」房內庭園。 圖／梁旅珠提供 分享 facebook

我最後選擇的「古久庵」是最大客室，由數棟建築組成，內有兩個起居間、3間影音休憩室、足湯、內風呂、岩石露天風呂和開闊的三段式木製露台，房間本身幾乎等同一家小旅館的規模。寬闊的內湯區開向房內庭園，開放感已優於多數旅館的半露天風呂，木棧庭院內還有長5公尺的岩石露天風呂，大小竟等同多數中型旅館的大浴場露天風呂！不論是房內或是公共區域與走廊，到處都有酒水飲品免費供應。生平經歷過數百家日式旅館，沒想到竹ふえ和古久庵，還是讓我大呼開了眼界！

四個貸切露天風呂「竹林之湯」、「奧之湯」、「洞窟露天風呂」及「竹城之間」皆可免費登記使用。其中竹城之間是「古久庵」、「小夜」、「紫炎庵」、「別邸天空」四間頂級客房專用的貸切風呂。竹城之間內7公尺×5公尺的超大景觀露天風呂簡直就像個小游泳池，兩人使用實在奢侈。一旁寬敞舒適的休息室內還提供Bang & Olufsen音響及可攜入浴場的防水電視Private Viera……竹ふえ提供的設施與服務只有一句話可以形容，那就是超乎想像的奢華與體貼！

竹ふえ旅館晚餐有庭園BBQ或創作懷石料理。 圖／梁旅珠提供 分享 facebook

旅館晚餐有庭園BBQ或創作懷石料理兩種，選擇懷石料理的宿客都在房內的圍爐裏用餐。不過由於我住宿的是頂級客房古久庵，因此可以選擇要在房內用餐，或是到僅有兩個包廂的餐廳「竹園」享用。竹園建築二樓是SPA區，一樓餐廳正面有大片的玻璃落地窗，正對旅館內的時髦庭園THE GARDEN TAKEZONO。庭園內的池泉瀑布造景夜間點燈氣氛迷離浪漫，每天晚上都有不同的音樂演奏，還有旅館的寵物鴨穿梭其間，邊用餐邊欣賞開闊的庭園美景，日本最極致的用餐體驗，莫過於此。

頂級的送迎也讓人印象深刻。入住當日下午，旅館派車到黑川溫泉免費迎接，車上前座同行的竟然有一隻大熊本熊，看起來就像是熊本熊親自開車來迎接，可愛窩心極了。在竹ふえ度過讓人驚豔、意猶未盡的一泊二食後，我在結帳時先付好錢請旅館代訂計程車，送我前往車程需兩小時的熊本車站搭乘新幹線。沒想到來接我的「計程車」，竟然是一台賓士的Maybach！

竹ふえ官網：

https://www.takefue.com/