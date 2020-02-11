飽覽瀨戶內海景風情！入住繽紛旅宿 從早到晚獨享離島、海景
因3年1度的瀨戶內國際藝術祭，名震海內外的瀨戶內海，錯綜複雜的海岸線與四散的繽紛島嶼交織出的獨特景致，吸引著旅人造訪。精選瀨戶內海周邊優質旅宿，從早到晚獨享海天一色的自然美景。
★LOG
日本遺產「尾道」，得天獨厚的地理位置，可將瀨戶內海多島美景盡收眼底。鄰近當地著名地標「千光寺」的老舊水泥公寓，經由印度建築事務所「Studio Mumbai」巧手改造，與四周自然景觀調和，為死氣沉沉的公寓注入新生氣，成為魅力十足的質感旅宿「LOG」。建築整體保留公寓既有的型態， 以現有房間規劃出大廳、餐廳、藝廊及住宿空間等；外觀看似樸素，內部裝潢卻道盡建築師講究，從傢俱擺設到牆壁的顏色無不散發出溫暖的氛圍與設計者的品味，讓人流連忘返，值得一訪。
【店家資訊】
地址：広島県尾道市東土堂町11-12
電話：+81-848-24-6669
★IKIDANE CYCLIST HOSTEL& CAFE SHIMANAMI
橫跨愛媛縣今治、廣島縣尾道的自行車道「島波海道」，由跨海大橋連結瀨戶內海島嶼組成，坐擁完善設備，是日本自行車聖地。2019年5月全新開幕的自行車主題旅宿，坐落在瀨戶內海的大三島上，以友善單車旅遊的旅客為發想，特別規劃了自行車停放區、自行車坡道，以及可停放自行車的住宿空間，亦備有打氣筒、維修工具等，設想周全，讓旅客能安心入住。並附設Café及餐廳，嚴選瀨戶內海的有機食材料理，盡享在地風味。
【店家資訊】
地址：愛媛県今治市上浦町井口7345-1
電話：+81- 897-72-8308
★the view 瀨戶內
佇立在遙照山山頂上的絕景飯店，白天可直接眺望瀨戶內的小島之美，黃昏時可見夕陽緩緩西沉，入夜後低頭可將倉敷市街、工業區的繁華燈火盡收眼底、抬頭則可觀賞滿天星斗。館內設有10間風格迥異的房型，皆面向瀨戶內海、設有大片窗戶，從早到晚都能在房內愜意賞景。飯店餐廳嚴選當地時令鮮蔬、瀨戶內海的魚貨及美星豬、美星牛，提供來客最道地的美味，非入住的遊客也能在此用餐、喝杯下午茶，享受美景與美食的雙重撫慰。
【店家資訊】
地址：岡山県浅口市金光町大字上竹2536番5
電話：+81-865-42-2002
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