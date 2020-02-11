飽覽瀨戶內海景風情！入住繽紛旅宿　從早到晚獨享離島、海景

隱於日本福島市山巒間，歷史悠久的土湯溫泉，相傳在遠古時代，因古人將矛往荒川上一刺後，便湧出溫泉，而最早稱為「突き湯(Tsukiyu)」。在口耳相傳下，其發音也歷經轉變，到了文治5年則成為至今的名稱「土湯(Tsuchiyu)」。現在土湯溫泉鄉從荒川溪一帶往上游分有「奧土湯、上土湯、下土湯」等3區，有70處左右的源泉，坐擁碳酸氫鹽泉、單純泉和硫磺泉等10種以上的豐富泉質。

2019-12-11 10:59