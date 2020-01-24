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自駕開進日本「中國地區」 鳥取島根三大景點推薦

2020-01-24 21:10JAPANKURU日本酷樂

如何進入中國地區？

首先我們要來討論一下，究竟如何進入中國地區呢？首先，必須選擇福岡或關西機場進入日本，在這兩個機場都有日產租車的店鋪，事前先在網路上進行預約後，就可以直接現場辦理手續出發啦！

＊店鋪資訊：

- 福岡機場國際航廈

- 關西機場

第一站：日本撒哈拉，鳥取砂丘

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說到日本中國或山陰一帶知名景點，絕對不能不提到鳥取砂丘。

鳥取砂丘位於鳥取海邊，是一片東西橫長達16公里，南北縱寬則達2公里的海岸砂丘，為鳥取縣最具代表性的觀光景點之一，更是日本最大的砂丘。在這裏，不僅能看到難得一見的沙漠景觀，更能同時欣賞日本海和海岸線風景，如此大片色塊般的極簡景觀，也讓不少日本電影或影視作品作為拍攝地，天王福山雅治就曾在此拍攝單曲封面。

被稱作日本撒哈拉的鳥取鳥取砂丘，最著名的就是這款「馬背」。爬上最高的砂丘「馬之背」，更可以360度全景的方式瞭望海岸線與砂丘的絕美線條，也能發現處於如此場景中的人們如此渺小，彷彿一陣風沙吹來便能將人湮沒。

鳥取砂丘

地址：鳥取県鳥取市福ベチョ湯山2164-661

官方網站

第二站：日本第一PC「拉麵」橋？島根江島大橋

有著「日本第一Rahmen橋」之稱的江島大橋，連結著島根縣松江和鳥取縣境港，全場1446.2公尺，為了能讓5千噸級的船通過，橋的最頂端高度達45公尺，是日本第一的PC Rahmen橋，Rahmen是德語，指「橋樑結構」。而PC Rahmen橋則是日本橋樑結構種類之一，特色是這種橋的主體橋面，會因為承重和氣溫的變化而出現伸縮或彎曲。而PC則是鋼筋水泥的一種。

事實上江島大橋實際傾斜度傾斜角度是3.44度，香要拍出圖片中的效果，首先先步行到距離大橋稍微遠一些的水岸邊，透過長焦望遠鏡頭取景，找到能直接正拍橋面的角度，以遮住橋身後的橋架腳即可。

第三站：出雲大社＆周邊

擁有最強姻緣神社得「出雲大社」，不僅是島根縣最具代表性的神社，也是日本最具代表性的神社之一。然而，說到出雲大社絕對少不了的就是通過四座象徵性鳥居，就可以看到神樂殿 。雖然一年365天都可以來出雲大社，但還是最推薦大家可以在神在月期間到訪，相傳此時日本各地的神明將會聚集在出雲開場神明大會，主題當然是圍繞著「結緣」，想要心想事成當然要選最靈驗的時機！

既然都特地開車來了，那麼就別錯過和群馬川中溫泉及和歌山龍神溫泉名列日本三大美人湯的－島根湯之川溫泉吧！這次我們選擇的是稍微有點奢侈的「湯宿草菴」。

窗外景緻優雅迷人，一年四季各顯風情。

在湯宿草菴的古色古香的建築中，泡著傳說中的美人湯「湯之川溫泉」，是旅途中最棒的享受～

離開四國之後，你可以繼續前往大阪、福岡或其他地區，這就是自駕旅行最自在的地方，由於日產租車也提供a地借車b地還車的服務，所以開得更遠到廣島一帶也是完全沒問題啦！

日產租車

官方網站店舖查詢

延伸閱讀：不只京阪神！關西自駕自由行 悠遊行程秘境景點大推薦

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溫泉機場拉麵

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