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日本九州／美到令人驚豔的福岡怎麼玩？6個景點報你知

2020-02-01 10:00ReadyGo出發前

Tina@ReadyGo

圖/能古島粉絲專頁
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位於日本九州北部的福岡，不但有好吃的博多拉麵，漂亮的風光也絕對不會少，景色完全不輸給義大利威尼斯。今天ReadyGo整理了六個來福岡一定要去的景點，讓你可以買得盡興，玩得開心，相信你一定會愛上福岡懷舊復古的美好風情，趕快準備啟航，來拜訪福岡這六個絕美景點吧！

門司港

門司港曾經是日本的三大港之一，對岸的下關市還是馬關條約的簽署地點，雖然在通往本州的海底隧道建成後，門司港已經逐漸沒落，但也因為如此，這裡保存了當時的復古和異國情懷。門司港車站和會定期開闔的藍吊橋都是來門司港值得一看的景點。

圖/門司港官網
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圖/門司港官網
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圖/IG@tomotagu0021
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| 景點位置：福岡縣北九州市門司區港町

| 交通方式：由JR鹿兒島本線「門司港」站徒步約1分鍾即可抵達

博多運河城

博多運河城共有超過兩百家商店進駐，日本最大的免稅商店Laox免稅店在這邊也找得到，裡面賣的全是日本製造的免稅商品，逛一兩個小時可能都還逛不完，還會有精彩的水舞表演 (時刻表)，絕對很值得排個半天的時間來這邊大採購。

圖/博多運河城粉絲專頁
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圖/IG@abbbbbbbychen
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| 營業時間：10:00-21:00 (店鋪)、11:00-23:00 (餐廳)

| 景點位置：福岡市博多區住吉1丁目2

| 交通方式：地下鐵空港線祇園站5號出口步行7分鐘 >>更多交通資訊看這裡

/能古島

能古島是個超大型的公園，裡面有各種設施，包括和服體驗、滑草、可愛動物區、景觀餐廳等等，也有動物區可以租借。一年四季都有不同的花海 (各季花海)，花海前面就是一望無際的大海，漂亮的景色絕對會讓你流連忘返。

圖/能古島粉絲專頁
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圖/IG@rriiio10
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| 營業時間：9:00-17:30 (平日)、9:00-18:00 (周末)

| 景點位置：福岡市西区能古島

| 交通方式：搭乘西鐵巴士在「能古輪渡站（渡船場）」下車

太宰府

來太宰府一定要參拜一下香火鼎盛太宰府天滿宮，祈求一下學業順利。太宰府天滿宮就等同於台灣的文昌帝君廟，是日本考生祈願金榜題名的地方。另外，也不要錯過外觀極富獨特設計感的九州國立博物館。

圖/IG@riina__0707
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圖/IG@u_rong8510
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圖/IG@tony_woo310
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| 景點位置：福岡県太宰府市宰府4丁目7番1号 (太宰府天滿宮)

| 交通方式：西鐵太宰府站步行5分鐘

柳川

柳川是世界著名的水鄉之一，可以和太宰府安排在同一天行程，並購買太宰府柳川套票比較划算。來柳川可以搭乘貢多拉欣賞小鎮風光，如詩如畫的風景，就像來到威尼斯一樣。

圖/IG@kjojoying
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圖/IG@shewalkstheworld
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| 營業時間：9:30-16:30

| 景點位置：福岡縣柳川市三橋町高畑329號

| 交通方式：在『JR瀬高』站下車,坐堀川巴士到『西鐵柳川』站

小倉

小倉城和日本其他的天守閣不太一樣，在第四、五層之間沒有屋簷，是特別的唐建式建築，一旁的小倉城庭園則有濃厚的武士風格。在小倉城周邊也有許多條商店街可以逛，來這邊可以好好享受小鎮的悠閒時光。

圖/IG@_pippi16_
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圖/IG@no.007yasuyasu2019
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| 營業時間：9:00-18:00

| 景點位置：福岡縣北九州市小倉北區

| 交通方式：JR西小倉站徒步約10分

延伸閱讀>>日本自由行超好用網站＆APP推薦，行程安排一次OK

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