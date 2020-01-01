與獲獎冰淇淋合作必嚐！ 在岡山咖啡香氣中 愛上「蔦屋書店」閱讀時光

【圖／文：行遍天下】

進入日本岡山市區，搭上路面電車展開城市探險！沿著鶴見橋旁的河堤小徑慢慢散步，卻意外邂逅了一間老屋餐廳Cafe Moyau。

窗外就是鶴見橋的老屋餐廳Cafe Moyau。 分享 facebook

走進格局奇特的感覺機關重重，老房子中間被一道石階走廊隔開，右側為兩層樓的木造建築，2樓舒適的榻榻米區，很適合悠閒午後在這裡小歇一下；左側是禁止大聲喧嘩像書房一樣的空間，而窗外是優美的鶴見橋，對岸就是後樂園。餐點選擇相當豐富，除了咖啡、手工甜點，最受歡迎的是每日中午供應的日式定食。

老城區的建築巡禮

位於岡山後樂園附近一帶的出石町，遺留了許多戰爭中倖存的老建築，而「Art Space油龜」則是一棟140年的歷史建物，老屋被用心保存維護，完整的格局，讓房子本身就是一件迷人的藝術建築。

Art Space油龜建築中有座典雅的傳統日式庭院。 分享 facebook

早年這裡是販賣油品的商店，大家都稱呼老闆「亀さん」，所以稱這裡為油龜。現在由亀さん的孫女及孫女婿在這裡經營藝廊，空間裡擺滿的碗、盤、杯子等陶藝，能在一件件美麗藝品之間穿梭，心輕易地被療癒了。

咖啡甜點盛器出自日本各地陶藝家之手。 分享 facebook

以365天每天都可以使用的好物為概念，擺放各式各樣岡山手工藝日用品。 分享 facebook

在Art Space油龜不但看得到而且用得到的精湛的陶藝品。 分享 facebook

位在出石町區還有一間充滿復古風情的老派選品商舖「富士商店」，販售復古風文具、雜貨、飾品等，還有許多與新設計品跨界合作的小商品，只有在這裡才買得到。

位在出石町區的古道具店富士商店。 分享 facebook

復古毛筆字體老招牌有著舊日回憶。 分享 facebook

用閱讀探索一座城市

蔦屋書店有一區高級精緻書籍可供訂購。 分享 facebook

曾入選全球最美20書店之一的蔦屋書店，最近在岡山車站附近ICOT NICOT中心隆重開幕了！這次還與人氣麵包店「R Baker」合作，除了外帶，店內也提供麵包飲料套餐，讓大家可以選本喜歡的書坐下來，在麵包香與咖啡香中享受閱讀時光。

書店裡的人氣麵包店R Baker。 分享 facebook

試試一邊逛書店一邊吃冰淇淋的特別體驗。 分享 facebook

書店一角還有間在世界大賽中獲獎無數的義式冰淇淋，讓人擁有一邊逛書店一邊吃冰淇淋的特別體驗。這間蔦屋書店特色之一為擁有大量旅遊書籍、雜誌，原來這是因為書店和日本知名旅行社H.I.S合作，設置了旅行店中店「H.I.S. 岡山駅前営業所」，直接把旅遊讀物和旅行計畫窗口合而為一，讓讀者可以在閱讀相關書籍之餘，若是有疑問或甚至想報名行程、買機票，都能直接和店員洽詢，實現了讀萬卷書，不如行萬里路的生活哲學！

充滿生活感及悠閒步調的岡山市。 分享 facebook





景點介紹

cafe moyau。カフェモヤウ

地址：岡山縣岡山市北區出石町1-10-2

電話：+81-862-27-2872

營業時間：9:00∼11:00 11:30∼22:30(21:00最後點餐)，週日至16:00(15:00最後點餐) (不定休)

價格：每日午餐定食980円(11:30∼18:00)





Art Space 油龜

地址：岡山縣岡山市北區出石町2-3-1

電話：+81-86-201-8884

網址：www.aburakame.com

營業時間：11:00∼19:00(不定休)





富士商店

地址：岡山縣岡山市北區出石町1丁目9-20

電話：+81-86-238-5445

網址：fujishoten.blog109.fc2.com

營業時間：12:00∼18:00(週二固定休，其他星期不定期休)





ハレマチ特 365

地址：岡山縣岡山市北區下石井1-2-1イオンモール岡山5階

電話：+81-86-206-7204

網址：hare365.com

營業時間：10:00∼21:00





ICOT NICOT（イコットニコット）

地址：岡山縣岡山市北區駅前町1丁目8番地18

電話：+81-86-227-1525

網址：icotnicot.jp

營業時間：10:00∼22:00





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