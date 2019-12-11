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若旦那男將當家！ 千年湯泉5位小鮮肉的獨特服務

2019-12-11 10:59行遍天下

【圖／文：行遍天下】

土湯溫泉鄉被群山與溪水圍繞得天獨厚
土湯溫泉鄉被群山與溪水圍繞得天獨厚
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隱於日本福島市山巒間，歷史悠久的土湯溫泉，相傳在遠古時代，因古人將矛往荒川上一刺後，便湧出溫泉，而最早稱為「突き湯(Tsukiyu)」。用明2年時，聖德太子為了替生病的天皇祈福，派遣秦野川勝至各地傳播佛教，但他卻在旅途中突然病倒，直到有天夢到聖德太子對他說:「岩代國的突き湯有靈泉能治病」。秦野便尋著夢中路線找到突き湯，並真的湯治好病痛。從此，突き湯聲名遠播，在口耳相傳下，其發音也歷經轉變，到了文治5年則成為至今的名稱「土湯(Tsuchiyu)」。現在土湯溫泉鄉從荒川溪一帶往上游分有「奧土湯、上土湯、下土湯」等3區，有70處左右的源泉，坐擁碳酸氫鹽泉、單純泉和硫磺泉等10種以上的豐富泉質。於沿岸林立許多旅館和商店的土湯溫泉4百多年老街上，即設有5處免費足湯，能隨時在這座日本傳統手工藝品「木芥子」發祥地之一的溫泉鄉裡，邊欣賞可愛樸實的芥子娃娃，邊吃溫泉饅頭、溫泉蛋等土產，來泡個足浴療癒身心。自慢地在土湯，春天賞櫻花、水芭蕉、豬牙花和野杜鵑花，夏季觀看百合公主和睡蓮；秋日隨著漫山遍野的紅葉飄動，沉浸山林泉水的怡人氣息；冬雪到來時，千樹萬樹如雪花，銀妝成爛漫的童話小鎮，此時，泡在熱呼呼的溫泉裡，寫下專屬於自己的土湯風物詩。

老街上有5處免費足湯，適合三五好友一起泡湯賞景。
老街上有5處免費足湯，適合三五好友一起泡湯賞景。
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在土湯溫泉，最為特別的是，不同於一般日本溫泉旅館向來是由女性主理的女將文化，而是交棒給稱作「若旦那」的若男將，也就是第二代兒子或年輕小老闆當家。

元氣十足的若旦那們，歡迎大家來土湯溫泉玩，他們會以無比熱情招待你的到訪。
元氣十足的若旦那們，歡迎大家來土湯溫泉玩，他們會以無比熱情招待你的到訪。
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其中有5位加入土湯溫泉觀光協會青年部的若旦那：向瀧旅館的佐久間輝和佐久間智啟、はるみや旅館的今泉強、山根屋的渡邊樹璃案、山水莊的渡邊利生。自2011年311大地震導致海嘯核災衝擊後，以他們對這片土地、這個家園的愛，積極走出震災陰霾，聯手振興土湯溫泉觀光，用新穎的推廣方式來宣傳，不僅推出一系列《若旦那圖鑑》雜誌作號召，成功吸引全日本好奇心而引起話題，漸漸開始恢復過往人潮外，還有作家將他們5位男將的故事，編畫成少女漫畫，引起極大關注度，成為時下日本各地女子們最憧憬的溫泉勝地，嚮往到此進入唯美的漫畫場景，感受各大旅館的特色泉質、在地美食、空間設計和難忘的美景，也真實感受若旦那們親切服務的人氣關鍵，享受極上溫泉之旅的浪漫情懷。

好兄弟們最愛一邊欣賞荒川、吾妻山風景，一邊悠閒地泡湯。
好兄弟們最愛一邊欣賞荒川、吾妻山風景，一邊悠閒地泡湯。
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佐久間輝、佐久間智啟、今泉強、渡邊樹璃案、渡邊利生5人擁有好感情，總是一起努力打...
佐久間輝、佐久間智啟、今泉強、渡邊樹璃案、渡邊利生5人擁有好感情，總是一起努力打拼觀光，也一起開心玩樂。
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景點介紹

福島縣土湯溫泉觀光協會

地點：福島縣福島市土湯溫泉町字下的22-1號

電話：+81-24-595-2217

網址： www.tcy.jp/tw

　

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溫泉旅館觀光

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