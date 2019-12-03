超人氣打卡奇蹟！ 佐賀「日本最美圖書館」開箱 & ８處必訪景點巡禮

【圖．文｜行遍天下】

樣貌精彩的佐賀縣，剛好界於九州福岡縣和長崎縣之間，北臨玄界灘、南面有明海，在群山環繞的大片田園風光裡，由北到南順時針環遊一圈，一路從佐賀市開始，到鳥栖、嬉野、雄武市、鹿島市、太良町、有田、伊萬里、唐津市等14個區域，皆能在追尋古代遺跡和人文風土中，深刻感受自然景緻的絕美、品嚐到新鮮海陸饗宴；或在巡禮當紅文青勝地、探訪陶瓷藝匠之華、泡進一池美肌湯泉時，獲得身心靈的滿足，風華地一擁佐賀又傳統又摩登美好時光。

光影與鏡面，交織出獨特的迷幻藝術時光。 分享 facebook

世界級的熱氣球升空體驗

在佐賀縣一年四季幾個大型活動和祭典中，最為特別又知名的莫過於每年秋天10月下旬至11月上旬於嘉瀨川和佐賀平原舉辦的「佐賀國際熱氣球節」。起源於1978年的這項亞洲最大的熱氣球競技，自1980年於佐賀熱鬧展開以來。

佐賀熱氣球博物館內，可以親身領略熱氣球的各種知識。 分享 facebook

每年約有100多顆彩色熱氣球隊伍參與，龐大規模同時升空的壯觀盛景，平均每年都吸引全球約百萬人來朝聖。於是為了讓眾人能更了解熱氣球文化，2016年即於佐賀市成立第一座「熱氣球博物館」，展示熱氣球歷史、組裝原理過程、競賽型態外，也有動感型電影院 寓教娛樂的紀錄每年佐賀國際熱氣球嘉年華的精彩畫面，並提供互動遊戲體驗，親自駕駛熱氣球，模擬飛行的趣味。

熱氣球博物館好拍好好玩。 分享 facebook

文青熱愛的書香世界

若提及近期在佐賀最受歡迎的觀光熱點，當屬「武雄市圖書館」是最人氣的打卡奇蹟。自2013年與蔦屋書店合作，重新設計改裝圖書館後，新增了書店、DVD出租店及星巴克咖啡館。整座木質系裝潢的內部空間，在猶如宇宙星球的天花板光影映耀下，暖色系的將成排約20萬本藏書的巨型氣勢書架，彰顯得更為美輪美奐，結構性寬敞的透亮採光和舒適氛圍，真的讓人一眼就會愛上，只想沈浸在這閱讀，與書海為伍。

武雄圖書館是日本最美圖書館之一。 分享 facebook

還可走上2樓，俯瞰整座武雄圖書館模樣。 分享 facebook

時髦且夢幻的藝術光雕殿堂

夜晚也很有看頭的佐賀縣，在高樓甚少的佐賀市，可到最高的「佐賀縣廳」13樓展望台免費參觀，360度眺望佐賀市景。華燈初上後，更可付費欣賞邁入第4年的放映投影光雕秀，今年特別與電視人氣動漫《佐賀偶像是傳奇》合作，推出期間限定的Zombie Night SAGA主題，與市區天幕的星空夜景融合出不一樣的數位夜之佐賀，帶來視覺感官的舞動歌唱表演。

而在另一頭武雄市的象微「御船山樂園」，任何時節都適合到訪，不論是春櫻、夏綠、秋楓、冬雪，都各有鬼斧神工之美。在秋天之際，於夜間打上燈，還能觀賞到蔓延15萬坪的艷紅楓葉夜姿，並有緣地置身於teamLab團隊策劃的A Forest Where Gods Live(神樣居住之森)超美光影展，分成白天與夜晚，將50萬平方米的御船山樂園幻化為22個曖昧不明的繽紛夜裝置藝術。

改造舊澡堂而成的藝術場地，讓人拍到忘我。 分享 facebook

讓人一下在荒廢的飯店公共澡堂內，發揮想像的與巨石瀑布和多種自然生物進行探險；一下又在樹齡超過3千年的武雄神社之大楠神木前，觸動抽像迷幻的神經，有意境地一感置身在大自然洗禮的時光中。

溫泉勝地裡的神話傳說

秋冬泡湯正當時，在溫泉重鎮的佐賀，當然不可錯過其中的古湯、武雄、嬉野、太良竹崎等4大溫泉鄉的暖暖療癒外，也必定要走訪開湯有1,300年的武雄溫泉鄉內，具百年歷史的「樓門」，由操刀設計現今東京火車站的日本近代建築大師辰野金吾以海底龍客為發想所建造，有巧思地在這座朱紅色中式樓門地標裡，動了隱藏的手腳，於2樓的天花板四角上刻有鼠、兔、馬、雞的浮雕，巧好與他先前設計的東京車站圓頂牆面上的8個生肖，合成完整的12生肖，橫生趣味。

巨型紅色鳥居就這樣站立在海上，趁著退潮時還能走到鳥居下。 分享 facebook

同樣也有傳說故事的太良町「大魚神社 海中鳥居」，鮮明赤紅的佇立於有明海上，據傳在約300年前，有位作惡多端的惡吏受懲罰，被當地居民設以酒宴灌醉，再棄置於御髪島上，讓他在礁岩滿潮時淹沒於海中；但驚醒的惡吏發現後隨即求助龍神，結果出現大魚將他載回太良町，因此深受感激地用此魚的名字建立了大魚神社，以及離岸約200公尺的海中鳥居。

被情侶戀人們熱愛的愛心牌，希望能圈住愛情。 分享 facebook

如今則成為祈求海上安全與漁獲豐碩以及戀人的聖地，更因有日本最大的6公尺潮差，而被譽為看得見月球引力的月神小鎮，每當退潮時，即可步行到海上巨型紅色鳥居，不論夕照或滿月時的海天一線景致，都充滿神秘的綺麗感，唯美又浪漫。

延續傳統的神轎祭典飄散神酒香

佐賀縣每年固定於11月2～4日會舉辦熱鬧非凡的「唐津宮日節」，從16世紀延續至今有400年傳統，是感謝豐收的秋季祭典盛事，已被指定為國家重要無形民俗文化財。

唐津宮日節的大型神轎，在曳山展示場裡可就近欣賞。 分享 facebook

平時被保管在唐津神社「曳山展示場」的神轎，即古稱為曳山的花車，在祭典期間會拖出象徵秋天豐收的大型鯛魚、赤獅子、飛龍、鳳凰丸等14台2～5噸重的曳山，由工作人員拖曳在唐津市內，華麗盛大的遊行，併隨著笛聲、鼓聲「和嘿啊！」的激昂吶喊聲，鼓舞現場士氣的感動氣氛，為之撼動人心。

雄偉精緻的武雄樓門，是來到這裡必遊。 分享 facebook

登上樓門仔細尋找，4個角落的生肖看得出來是什麼嗎？ 分享 facebook

而平時若想親臨感受這些宏偉身影的曳山，則可至「曳山展示場」一訪這些採用正統「一閑張」漆器製作工法而成的神轎，並能藉由館內所放映的祭典影片，體會唐津宮日節別具匠心的藝術。

伴隨著節慶祭典，更是少不了日本地元素，在有酒藏之道稱呼的鹿島市，即有6家從江戶時代存留至今的酒造老舖，使用多良山岳的純淨水源和佐賀平原產的稻米，釀造純度最高的鹿島地酒，當中位於祐德稻荷神社旁的「幸姬酒造」，更是釀造御神酒的酒廠。來到這古色古香的老建築，於懷舊中參觀酒香馥郁的佳釀過程外，也能試飲10種酒款，或購買地道日本酒與有明海特產，及嚐鮮地酒霜淇淋和濁酒冰淇淋的醺甜滋味。





景點介紹

熱氣球博物館

地址｜佐賀縣佐賀市松原2丁目2-27

電話｜+81-952-40-7114

網址｜www.sagabai.com/balloon-museum/main.php/

時間｜10:00～17:00(最後入館時間16:30)，(週一休)

價格：大人500円、小學生以下免費





武雄市圖書館

地址｜佐賀縣武雄市武雄町大字武雄5304-1

電話｜+81-954-20-0300

網址｜www.epochal.city.takeo.lg.jp

時間｜9:00～21:00

備註｜為避免打擾館內閱讀者，除了大門入口左側和上2樓階梯右轉至底的書牆最角落，其他區域禁止攝錄影。





佐賀縣廳光雕秀

地址｜佐賀縣佐賀市城 1丁目1-59佐賀縣廳13樓展望台

電話｜+81-952-23-9111

網址｜saga-art.jp/zombienight

時間｜10至1月18:30～22:00、7至9月20:00～22:00。Zombie Night SAGA（ゾンビナイトサガ）投影展期為2019/7/19～2020/1/31

價格｜Zombie Night SAGA投影展覽門票500円





御船山樂園

地址｜佐賀縣武雄市武雄町大字武雄4100

電話｜+81-954-23-3131

網址｜http://mifuneyamarakuen.jp/tw

時間｜御船山樂園8:00～17:00(11月3日至12月9日紅葉夜間點燈17:30～22:00)。teamLab：A Forest Where Gods Live展期為7/12至11/4 11:30～22:30

價格｜御船山樂園白天或夜間門票400円；日夜共通票900円。teamLab：A ForestWhere Gods Live門票/大人平日1,200円、假日1,400円





武雄溫泉樓門

地址｜佐賀縣武雄市武雄町大字武雄7425

電話｜+81-954-23-2001

時間｜9:00～10:00

網址｜www.takeo-kk.net/spa





大魚神社 海中鳥居

地址｜佐賀縣藤津郡太良町多良1875-51

電話｜+81-954-67-0065

時間｜24小時





曳山展示場

地址｜佐賀縣唐津市西城內6-33

電話｜+81-955-73-4361

網址｜www.karatsu-bunka.or.jp/hikiyama.html

時間｜9:00～17:00(12月第一個週二、週三及12/29～12/31休)

價格｜15歲以上大人300円





幸姬酒造

地址｜佐賀縣鹿島市古枝甲599

電話｜+81-954-63-3708

網址｜www.sachihime.co.jp

時間｜9:00～16:00(1/1～1/3休)





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