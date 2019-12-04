日本最美「魔法森林」屋久島 入島必須了解的推薦小店！

【圖．文｜行遍天下】

位於九州南部的南部、大隅半島南方海上的一座圓形島嶼，從海上緩緩抵達屋久島就可以感受到，這座75%被高山覆蓋的小島，是座綠色的島。森林與樹木構築起整座綠意島，高山地形讓小島的雨量充沛，是全日本最多雨的地區。

1993年時，中央的宮之浦岳以及西邊神木林區被列為世界遺產，杉樹與青苔把屋久島的土地點綴成層次不同深淺，終年綠色。千年以上才能被稱為的屋久杉，煦煦散發強大的深層能量讓屋久島被冠上「神秘」的名詞。動畫大師宮崎駿《魔法公主》的取景後，更讓屋久島山林與「魔法森林」畫上等號。

全世界登山愛好者帶齊裝備上山，為了那已經有7200歲的繩文杉而來，在靈動的森林之間，與屋久島療癒的能量，元氣相遇。

經典的綠意與青苔畫面，是踏上屋久島前就深刻期待的情景。 分享 facebook

乘上高速船，從海平面的高度前進屋久島，遠遠地就能看見，這座能量小島，巍巍高山聳立，越近越綠越壯觀。屋久島被一整片的高山覆蓋，島上超過75%是山的領域，高山多雨水也就多。濕氣越重、森林裡的青苔就這麼漫漫地鋪蓋上山的土地。這座以山森為主的小島，是全日本降雨量最多的地方、是日本列為世界遺產的第一處，同時，也是樹的家。

幾乎所有人都為登山而來，這樣的元氣氣氛也反映在大街上的店家，不管任何店舖幾乎都能找到租借登山用品的足跡。這座小島上的島民們用盡力氣邀請著好不容易登島的旅人，一定要去看看森林的模樣。

屋久島上的美麗海洋。 分享 facebook

觀光中心內任何的登山用品都可簡單租借。 分享 facebook

距離宮之浦港最靠近的「屋久島觀光中心」便是初登島遊客的好幫手，從租借所有登山用品、伴手禮、登山嚮導等服務一應俱全，當然熱誠與開朗的微笑更是讓旅人融化緊張心情的最大因子。

跟著ariga to店主的教導，一步步手做出自己的皮革鑰匙套。 分享 facebook

ariga to裡也有皮革耳飾與其他質感飾品。 分享 facebook

尚未攀爬前，先以手作與初登陸的小島相近，距離宮之浦約10分鐘車程的「ariga to」是間可愛的皮革工作舖，長得格外有氣質的店主移居到屋久島後，取得了屋久島被捕殺過多的鹿皮開始製造皮革的事業。

挑選各適合的部位加以商品化，並找到願意費工費時幫忙染色的店家後才能開始產品化。將一塊塊皮革重新賦予了生命，鹿皮、牛皮加上屋久島的月光貝，成就好美的綴飾或耳環，讓皮革也能重啟屋久島回憶。

能夠躺著就眺望海景的設計旅店就在Seaside Hotel 屋久島。 分享 facebook

而夜晚就該入住「Seaside Hotel 屋久島」(シーサイドホテル)，顧名思義就真的倚著海岸潮汐而建的旅店，老牌子飯店在2018年9月更開幕了嶄新的「波音日和」別館，以清水模與大片玻璃窗，將圍繞著屋久島的東海海洋景觀完整收納了。





景點介紹

屋久島觀光中心

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町宮之浦799

電話｜+81-997-42-0091

網址｜www.yksm.com

時間｜3至11月8:00~19:00、12至2月只到18:00





arigato

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町一湊2282-2

電話｜+81-80-5309-5213

網址｜www.ariga-to.com

時間｜11:00~18:00、週日14:00~18:00(週二休，時而有變以官網公佈為準)





SeasideHotel屋久島飯店(シーサイドホテル)

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町宮之浦1208-9

電話｜+81-997-42-0175

網址｜www.ssh-yakushima.co.jp

時間｜Checkin15:00、Checkout10:00

交通｜需從鹿兒島搭船前往宮之浦或安房碼頭，高速船約1.5-2小時、慢速輪船約4小時。也可從鹿兒島機場搭機前往，約35分鐘





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