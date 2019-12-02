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【鳴人堂沙龍】告別黑山，自由山林的下一步

日本九州9大必去景點輯 近距離觀賞火山爆發、享受天然溫泉行程推薦

2019-12-02 12:01ReadyGo出發前

Alice@ReadyGo

首圖：diva.dancer、weichen0813

日本是台灣人最愛旅遊的國家之一，但大家知道去日本哪裡最好玩又最超值嗎？根據ReadyGo小小觀察，飛往日本九州福岡的機票通常相較於其他地區便宜約1000~2500台幣，而來到九州，除了有像福岡這般大城市的熱鬧外，還有許多活火山噴發而成的天然溫泉，甚至能近距離觀賞火山爆發的景象，是不是相較日本其他縣市更加吸引人呢？快跟著ReadyGo一起看看日本九州有哪裡好玩吧~

博多運河城

說到九州的逛街購物行程，絕對不能錯過的就是博多運河城！博多運河城於1996年4月20日開幕，是一座結合商場、電影院、劇場、娛樂設施、旅館、品展示室、辦公室等多用途的複合式建築。色彩豐富的建築物中央，有一條約180公尺長的運河流過，定時的動態噴水秀提醒來賓時間的流逝。河畔舞台經常舉行表演與音樂活動，活絡現場氣氛，使這裡成為一個任何人都能停留在此，放鬆享受城內時光的地方。

圖/IG@rosegaga1012
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圖/IG@haceroxane
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官網│博多運河城

由布院/湯布院

由布院(又名湯布院)，自古以來都是日本九州地區重要的溫泉勝地，大部分來這裡遊玩的人都會從由布院車站→湯之坪街道→逛到歐洲童話村→最後到金鱗湖。從由布院車站出來便是這裡的主要街道之一的「由布見通」，直直地望去就是由布岳，街道上盡是心情愉悅的各國觀光客，瀰漫一種度假閒散氣息！

圖/IG@weichen0813
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愛拍照的人絕對不能錯過YUFUIN FLORAL VILLAGE（小矮人村），歐洲童話的風格、色彩繽紛的小聚落，就好像是童話故事《白雪公主與七個小矮人》裏頭的夢幻場景，來到這裡就可以實現小時候想當白雪公主的美夢，身邊圍繞著一群可愛的小矮人，唱唱歌、跳跳舞每天的生活就這麼簡單卻讓人滿足。

圖/IG@weichen0813
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圖/IG@hong_0812
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走到具代表性的金鱗湖，湖面在夕陽的照射下會反射出像魚鱗的金色光影，因此這湖有了「金鱗湖」的稱號。湖的西邊湧出溫泉而東邊湧出的卻是清水，形成了溫冷各站一半的湖，是個非常特別的湖泊。至今湖底仍不斷冒出溫泉。來到這裡，找個湖畔咖啡廳坐下來欣賞湖邊美景，湖面涼風拂來，良辰配美景，生活中的小確幸不過如此。

圖/IG@yyk.beme
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別府地獄

千年之前，100度高溫的蒸汽、熱泥漿、熱水猛烈的從地面噴出，人們無法靠近這樣的地方，地獄的名稱就因此而來。從蔚藍色的海地獄，被染成鮮紅色的血池地獄開始，鬼石坊主、山、灶、鬼山、白池、龍捲共計8個地獄溫泉。溫泉由於泉質成分不同，分別呈現出藍、紅、白色等各種顏色，造就出恐怖卻又不可思議的景致，仿佛親眼造訪真正的地獄一般。

圖/IG@lakero1
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圖/IG@sarahxo.x
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豪斯登堡

位於長崎縣的「豪斯登堡」，將中古世紀的荷蘭風情原封不動地搬到了日本，街道是根據12至20世紀的歐洲街道所設計。色彩繽紛的鬱金香花圃、運河畔的大風車、小巧可愛的磚造房與華麗的哥德式建築，讓人有如置身古歐洲。無論甚麼季節來到豪斯登堡，總有美麗的鮮花點綴園區。最棒的是，園區內有多種表演及遊行活動讓不愛玩遊樂設施的你也不虛此行！

圖/IG@diva.dancer
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圖/IG@diva.dancer
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圖/IG@yinyin0917
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官網│豪斯登堡

稻佐山

稻佐山夜景，號稱地上銀河美稱的絢麗海港景色，與函館、神戶並列為日本三大夜景，更被收錄為新世界三大夜景。因為絕佳的地理位置優勢，三面環山，緊鄰著港灣，因而坐擁獨特的山海景觀。白天站上眺望台，遠眺長崎市區，市區景象、長崎港盡收眼底；這裡的夜景，璀璨而美麗，宛如閃閃發光的鑽石。

圖/IG@ej0vup
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熊本城

熊本城是日本三大名城之一，也是到日本九州熊本縣必訪的景點。2016年熊本大地震，導致熊本城、阿蘇神社嚴重破壞，重建需要花上20年的時間，因此在天守閣的部分目前不開放參觀，但周圍的加藤神社和城彩苑都值得來拜訪。而日本政府也規劃出整修時可進入參觀的區域，設置了地震前和修復工程對比説明的看板，前來參觀的民眾可以沿著路線感受熊本城的重生。

圖/IG@ryoko.lovestravel
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圖/IG@hcfiona
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官網│熊本城

黑川溫泉

黑川溫泉，位於日本熊本縣阿蘇郡南小國町的溫泉區，屬於南小國溫泉鄉，是日本最美村莊之一，比起觀光客熙來攘往的由布院溫泉區，黑川溫泉幽靜自成一格，宛如秘境，是日本知名秘湯。古色古香的老街，很適合泡完湯穿浴衣來老街散步，在這裡處處可見氤氳的白煙，山城之中的悠閒氣氛，洗淨疲勞的心靈。冬天來到這裡還有著名的燈祭可以欣賞，喜歡攝影的朋友記得帶腳架來拍照唷！

圖/IG@516_tk
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圖/IG@koeycheungkayan
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圖/IG@joesorrentos
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櫻島火山

臨近鹿兒島的櫻島火山，至今仍是火山活動非常頻繁的活火山，是世界上少數有人類居住的活火山之一，由於火山仍持續活動中，火山頭煙霧噴發的情景，在這裡幾乎能夠天天觀賞。儘管山上火山不斷有小型噴發，但火山土肥沃的性質，加上島內天然的溫泉，讓山腳下的村落仍能繁榮地生活著，島民甚至開玩笑表示「比起下雨的天數，下火山灰的天數更多」。櫻島火山的樣貌與富士山極為相似，它不僅是九州與鹿兒島的精神象徵，更是造訪鹿兒島必定要登島一遊的九州聖山！

圖/IG@hcfiona
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圖/IG@ericfisher
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圖/IG@lamlamjessie
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官網│櫻島

阿蘇火山

阿蘇火山，是熊本的象徵，以具有大型破火山口的複式火山聞名於世。由許多的火山群構成，最有名的是阿蘇五岳-高岳、中岳、屋帽子岳、杵島岳、根子岳，這五座較高的火山組成，而中岳火山口至今都還在活動當中，是一座活火山。阿蘇山附近頻繁活動的活火山上空時不時霧氣騰騰，還伴隨著硫磺味。清晨，來這裡泡溫泉，觀望著壯麗的阿蘇五岳，心胸豁然開朗，所有煩惱統統都將拋至腦後。若你是自駕來這邊的朋友們還能在路上欣賞到一大片草原美景，藍天搭配翠綠的山岳、湖泊及草原風光，讓人心曠神怡啊！

圖/IG@bojhanglin
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圖/IG@ninalee0321
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圖/IG@vitochuang
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延伸閱讀>>【日本九州】來到超美的福岡，你一定要去的六個景點

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