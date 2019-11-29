北太平洋「赤蠵龜卵」密度最高 屋久島細貝殼沙灘

【圖．文｜行遍天下】

感受了白谷雲水峽的山洗禮，那麼也該走訪屋久島西部享受海巡禮，一大片純淨白潔的細貝殼沙灘的永田浜，這塊受到國際濕地公約組織拉姆薩爾條約(ラムサール条約)保護，認定是北太平洋赤蠵龜產卵密度最高的海灘。

純淨白潔的細貝殼沙灘的永田浜。 分享 facebook

每年5月開始，2,000至3,000隻海龜乘著黑潮來到這裡產卵，到了8、9月，小海龜陸續破殼而出自然地朝向海洋奔去，這一幕幕感動人的畫面甚至還可以透過跟當地的海龜保育協會報名，而在夜間導覽之際看到。而若非海龜產卵孵化期間，則可盡情走在潔白純淨的沙灘傍著海的潔淨氣息。

永田浜夏日是海龜保護地，海龜離去後，才能踏上這一片潔白沙灘。 分享 facebook

背對海轉上山，西部林道的風景也是一絕，這段道路是屋久島海岸線唯一被列為世界自然遺產的指定區域，也是唯一可以通行車輛的區域，在大量的杉樹與林蔭之間車輛緩緩穿梭在小山林徑，一定會遇見的就是這裡的居民「屋久鹿與屋久猴」，閒散地緩緩散步、嬉鬧在林道之間，超過2萬隻猴子、2萬匹鹿的數量，也讓這段短短路程精彩極了。離開西部前，若是膽子夠大則可裸身跳入彷彿跟海串連一氣的湯泊溫泉，感受海天一色的溫泉洗禮。

西部林道緩緩行之間，一定能遇見有著愛心屁股的屋久鹿以及屋久猴。 分享 facebook

西部林道緩緩行之間，一定能遇見有著愛心屁股的屋久鹿以及屋久猴。 分享 facebook

望向大海的野外湯，適合大膽的人前來挑戰 分享 facebook





景點介紹

永田浜

備註｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町永田浜每年5~7月海龜產卵、8~9月小海龜誕生爬向大海時，請依照現場指示禁行或行走，勿亂走影響生態西部林道





鹿兒島縣熊毛郡屋久島町西部林道

時間｜7:00～17:00通行

備註｜請不要打擾鹿與猴子，請勿跟猴子眼對眼以免發生危險





湯泊溫泉 野外溫泉

地址｜鹿兒島縣熊毛郡屋久島町湯泊溫泉

時間｜24小時

備註｜無人看管的野外溫泉請自己小心並請勿打擾泡湯民眾





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