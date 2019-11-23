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買房裝修 工人敲出塵封多年的「驚人秘密」

熊本市中心全新開幕「巴士轉運站共構複合商場」 處處可見酷MA萌

2019-11-23 09:24Japan Walker

與「熊本櫻町巴士轉運站」共構的全新複合商場「SAKURA MACHI Kumamoto」，在9／14全新開幕，採綠建築設計的大樓處處能看到綠意點綴，商場內處處可看到可愛熊本熊（酷MA萌）的身影。

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★SAKURA MACHI Kumamoto

位於熊本市中心、熊本城旁的「櫻町」，近年進行了大規模的街區重劃工程，與「熊本櫻町巴士轉運站」共構的全新複合商場「SAKURA MACHI Kumamoto」，便在轉運站開張後的3天、9／14全新開幕。採綠建築設計的大樓處處能看到綠意點綴，結合了展演中心「熊本城Hall」、飯店、住宅及商場，並設有戶外的頂樓展望庭園。商場內處處可看到可愛熊本熊（酷MA萌）的身影，除了獨特的熊本熊造型機器人在館內巡邏外，也開設了「熊本熊村」，販售多樣主題食品、商品，也提供主題餐點。館內共進駐了149家店舖，其中有47間都是首次來到九州、熊本的人氣名店，包含人氣起司塔BAKE CHEESE TART、法式吐司專賣店Ivorish、時尚品牌RHC、仙台牛舌利久、燒肉名店敘敘苑等等，另外也設置了動漫主題「九州ANIME DECK」等特色店舖，在熊本就能一次享受多樣的體驗。

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